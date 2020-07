Starší je lepší: Osm rad a tipů, jak koupit veterána pro radost nebo jako investici

Fotbalisté West Bromwiche se stali druhým přímým postupujícím do anglické Premier League. Svěřencům trenéra Slavena Biliče v závěrečném 46. kole druhé ligy stačila ke konečnému druhému místu za Leedsem remíza 2:2 s Queens Park Rangers. WBA se mezi elitu vrací po dvouleté absenci.

Šanci na postup v dramatickém finálovém dni zahodil Brentford, který doma nečekaně podlehl 1:2 Barnsley. Kdyby zvítězil, poprvé od roku 1947 by se podíval do nejvyšší soutěže. Další šanci bude mít Brentford v play off, kam se dostaly i Fulham, Cardiff a Swansea.

Český záložník Jiří Skalák dal za Millwall první soutěžní gól v sezoně a pomohl k domácí výhře 4:1 nad Huddersfieldem. Skalák přišel na hřiště v 61. minutě a za tři minuty se zapsal mezi střelce. Millwall obsadil osmou příčku, dva body za šestou Swansea.

Vítěz druhé ligy Leeds zakončil sezonu drtivou výhrou 4:0 nad sestupujícím Charltonem. Vedle něj padají také Wigan a Hull.