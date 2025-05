Dostupným spalovacím škodovkám je konec. Kdo neobjednal doteď, prodělal desítky tisíc

Škoda Fabia

Nejmenší Škoda Fabia zdražila až o 35 tisíc korun a nejvíce přitom v akční verzi 130 let. S litrovým tříválcem o výkonu 59 kW nově začíná na 399 900 korunách, ještě na konci dubna to bylo 364 900 korun. Další motory ve verzi 130 let a 130 let Premium zdražily o 20 až 30 tisíc korun.

Změny se ale dotkly i standardního ceníku malé škodovky. Ten nově startuje na 419 900 korunách, o 20 tisíc více než ještě před několika dny. Pod kapotou je opět litrový atmosférický tříválec s 59 kW. V základní výbavě Selection je o 20 tisíc dražší i 70kW litrový tříválec TSI. U vyššího stupně Top Selection zdražil litrový tříválec TSI vždy o 10 tisíc, ale jen s manuálem. 85kW verze s automatem i čtyřválcová patnáctistovka zůstaly na stejné částce.

Nejvyšší výbava Monte Carlo zdražila o 20 tisíc u motoru 1.0 TSI s 85 kW a manuální převodovkou. Stejný motor s automatem, podobně jako čtyřválec 1.5 TSI, pak má ceny vyšší o 10 tisíc korun. Složení výbavových prvků všech verzí, až na drobné detaily jako třeba standardní virtuální budíky s deseti palci (dříve osm palců) u Monte Carla, zůstalo nezměněné.