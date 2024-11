Neskutečná sbírka československých motorek. Dražit se budou bez rezervy i od koruny

Tak velkou aukci Retro Garáž ještě nikdy neuspořádala. Na vrcholu tradiční veteránské burzy v Lysé nad Labem se objeví hned 23 motorek a deset automobilů, navíc všechny bez minimální prodejní ceny. A na historickém stroji můžete odjet dokonce i bez toho, aniž byste něco vydražili. Stačí si koupit vstupenku.

"Dovolím si tvrdit, že aktuální aukční nabídka je jednoznačně nejkvalitnější, co kdy byla, a nemá u nás obdoby," vychvaluje nabídku dražby její organizátor Pavel Kočí. "Bude to historicky největší aukce co do počtu dražených položek," dodává. Na první pohled upoutá především 23 motorek, které v naprosté většině představují průřez československou produkcí.

"Všechny aukční položky jsou bez stanovené aukční rezervy, tedy minimální prodejní ceny," zmiňuje dále Kočí. To by mohlo přilákat hodně zájemců, především u několika motorek, které mají vyvolávací cenu jedna koruna.

S těmi ostatně také celá aukce v sobotu 23. listopadu i odstartuje. Jde vlastně povětšinou o československé mopedy jako slavný Stadion S11 z roku 1960 nebo Jawettu ve verzi Sport, případně hned o dva Pionýry nebo legendární Prase; skútr ČZ 175/502, respektive 175/505 v provedení rikša.

Další stroje sice mají vyvolávací cenu vyšší, pořád jsou ale podle organizátorů výrazně pod tržní hodnotou. To platí vlastně pro všechna vozidla v dražbě, včetně těch nejvzácnějších motorek.

Jsou dvě a mají stejnou vyvolávací cenu 890 tisíc korun. První je Jawa 500 OHV "Rumpál" se zesílenou přední vidlicí z druhé výrobní série z roku 1932, kterých vzniklo jen 500 kusů. Rumpál i vzhledem k tomu, že jde o první motorku Jawa, patří mezi sběratelsky vyhledávané stroje. Na jarní Retro Garáži se jiný stroj stejné řady vydražil za 1,3 milionu korun. I to dokazuje nižší vyvolávací ceny.

Druhou vzácnou motorkou je Praga 500 BD také z roku 1932, na kterou nedávnou limitovanou edicí motorky ZS 800 vzpomněla i samotná Praga. "Je v naprosto dokonalém původním stavu," říká Kočí o motorce s půllitrovým motorem z poslední páté výrobní série.

Jen o něco níže, na 790 tisíc korun, má posazenou vyvolávací cenu Šnek. Kdo historii Jawy zná, určitě ví, že jde o model 500 OHC prvního typu 15/00 (pozdější typ 15/01 se na jaře prodal za 1,21 milionu korun). Motorka má navíc původní ručně psaný technický průkaz.

Nechybí ani další Jawy, třeba Libeňák, tedy závodní model 250/553, který od roku 1963 najel jen 4068 kilometrů a je v původním stavu. Závodní je také model 500/682 Bitrak z roku 1987, kterých nevzniklo ani padesát kusů. Opět na jaře se na Retro Garáži prodal jiný Bitrak za 630 tisíc korun.

Kromě motorek Jawa a Praga se objeví též hned několik strojů ČZ, mezi nimi třeba tříkolka pro invalidy 150 Orthopedia. Ač neobvyklý stroj, více pozornosti zřejmě upoutají jiné kousky. Třeba typ 175/482 Trail s nájezdem 904 kilometrů, případně jeden ze dvou prototypů cestovního endura ČZ 125/516 UNI z konce 80. let. Vrcholem je pak silniční závodní "třistapadesátka" ČZ-Walter, což je vidět i na vyvolávací ceně 575 tisíc korun.

Odjet na historické motorce ale můžete, i když žádný z nabízených strojů nevydražíte. V tombole, která má na burzách Retro Garáže dlouhou tradici, bude tentokrát skútr CŽ 175/507 Čezeta, tedy Prase. Stačí si tak koupit vstupenku a mít trochu pověstného štěstí.

Mezi automobily vypichuje Kočí především předválečné modely ze sbírek renomovaných sběratelů Ladislava Samohýla ze Zlína a Lubomíra Pešáka z olomoucké Veteran Areny. Vydražit tak bude možné třeba hned dvě Pragy Piccolo z počátku 30. let. Vzácnější je červený kabriolet, jemuž šaty ušila karosárna Petera z Vrchlabí, s vyvolávací cenou 600 tisíc korun.

Ještě vyšší vyvolávací cenu mají Laurin & Klement - Škoda 110 z roku 1926, tam jde o 900 tisíc korun, respektive Wikov 7/28 z roku 1930, tam jde dokonce o 960 tisíc korun. Podobně jako i další předválečné stroje má šestimístná limuzína za sebou kompletní renovaci, pro případného nového majitele by lákadlem mohl být i další motor Wikov spolu s převodovkou ve speciálním rámu, který doposud sloužil jako dekorace v olomouckém muzeu Veteran Arena. Ten získá spolu s autem.

Nechybí ale ani modely z dob socialismu. Již tradičně bude možné vydražit Škodu 110 R nebo otevřenou Felicii, objeví se ale i Škoda Rapid 130, kterou vlastnila operní pěvkyně Naděžda Kniplová. Auto v roce 1986 koupila v Tuzexu ve vzácné exportní modré metalíze, hodnotu zvyšuje i kompletní dochovaná dokumentace včetně záručního listu.