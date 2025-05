Nabije se skoro tak rychle, jako akceleruje. Než začal hokej, ukázala Škoda Enyaq RS

Je to zhruba měsíc, co Škoda Auto ukázala svůj nejrychlejší sériový automobil, elektrické SUV Elroq RS. Na špici ale dlouho o samotě nezůstal. Nový Enyaq RS totiž staví na stejných základech, a to včetně baterie s kapacitou 79 kWh.

Akcelerace z 0 na 100 km/h za 5,4 vteřiny, to by elektrickým SUV Škoda mohl závidět i kdejaký ryze sportovní automobil. Po Elroqu RS se na podobnou metu vyšplhal i omlazený Enyaq RS, který se představil poprvé v dějišti letošního mistrovství světa v hokeji ve švédském Stockholmu a dánském Herningu krátce před úvodními zápasy. Související Překvapivý král rychlých škodovek. Elroq RS přináší i jednu nečekanou novinku 16 fotografií Nepřekvapí, že Enyaq RS bude dostupný jako klasické SUV, i kříženec mezi SUV a kupé. Oba modely mají pohon všech kol, to znamená dva elektromotory s celkovým výkonem 250 kW. Maximální rychlost je opět omezená na 180 km/h, zmíněná akcelerace se oproti předchůdci zlepšila o desetinu. Větší je i baterka, kterou nejrychlejší Enyaq vozí v útrobách. Má využitelnou kapacitu 79 kWh a po Elroqu RS jde o druhou škodovku, která ji nabídne. Díky ní se mírně zlepšily parametry dojezdu na více než 550 km i klasické karoserie a více než 560 km u aerodynamičtějšího kupé. Znamená to příbytek 11, respektive 15 km. Na 185 kW pak stoupl maximální nabíjecí výkon, takže z 10 na 80 procent se Enyaq vyšplhá za 26 minut. Standardně má Enyaq RS snížený podvozek vpředu o 15 a vzadu o 10 mm, adaptivní tlumiče se dodávají za příplatek. Vpředu jsou výkonnější brzdy s dvoupístkovými třmeny, nechybí umělý zvuk motoru ve dvou verzích pod označením Sport a Futuristic. Volič jízdních režimů má nově stupeň Traction přizpůsobený pohonu všech kol. Vizuálně autu nechybí černé doplňky karoserie: lišty kolem bočních oken, střešní ližiny, nápis "Škoda" na kapotě a na pátých dveřích a kryty vnějších zpětných zrcátek. Čelní maska je podsvícená, světla mají standardně technologii Matrix LED se stálým dálkovým svícením a vykrýváním protijedoucích vozidel. Jiné jsou dále oba nárazníky, litá kola mají 20 nebo volitelně 21 palců. Nechybí samozřejmě zelený lak v odstínu Mamba. Související Prý dojede dál, ale jaká je skutečnost? Škoda Enyaq zlevnila a vyřeší výpadek proudu 55 fotografií Interiér je dodávaný s čalouněním v kombinaci mikrovlákna a umělé kůže (standardní výbava) nebo kůže a umělé kůže. Pokaždé dostanete sportovní přední sedačky, tříramenný volant nebo pedály z nerezové oceli. Prošívání se liší podle volby interiéru, standardně je limetkové, u polokožené kabiny šedé a černé. Ceny Škoda Auto zatím nezveřejnila, ale je jasné, že půjde o nejdražší auto v její nabídce. Před modernizací se Enyaq RS prodával za 1 644 900, respektive 1 704 900 korun jako kupé. Pro srovnání dodejme, že aktuálně nejdražší je Kodiaq RS za rovného 1,5 milionu korun.