Na tato auta Češi čekají. Konečně přijedou levné elektromobily i nečekané spalováky

Na první pohled je na tom trh s novými auty v Evropě všelijak. Zájem o elektromobily sice roste, ale není tak vysoký, jak se čekalo. Do toho se zákazníci stále vracejí ke spalovacím motorům, které jsou levnější a kterým automobilky i ve stínu zmírněných emisních limitů vycházejí vstříc. V nadcházejícím roce tak čeká na zájemce zajímavá a různorodá skladba novinek. Mezi nimi jsou i dvě škodovky.
Budou elektromobily nadále zlevňovat? To je jedna z klíčových otázek pro dvanáct měsíců roku 2026. Letos se totiž roztrhl pytel s levnějšími elektromobily s cenou začínající hluboko pod 700 tisíci. A příští rok by mohlo přibýt modelů hrajících si dokonce s hranicí 600 tisíc korun. Navíc by mohly začít zlevňovat i další již známé elektromobily.
Jak píšou Hospodářské noviny, tlak na plnění flotilových emisních limitů – nakonec počítaných v průměru za roky 2025 až 2027 – na automobilky neustává. „Řada výrobců si totiž umí dobře spočítat, že časově omezená sleva nebo akční nabídka třeba na dvouletý operativní leasing elektrických či plug-in hybridních modelů je může vyjít finančně lépe než vysoká pokuta za emise,“ píše deník. Podle něj se tak dají čekat zajímavé ceny právě operativních leasingů, případně třeba pobídky i na konečný nákup vozu.
Za připomenutí stojí i slova představitelů Škoda Auto z doby premiéry elektrického Elroqu: díky nízké ceně od 799 tisíc korun na něm mají jen malou marži. Pořád se jim ale jeho výroba i skrze hrozící pokuty vyplatí. Ostatně nedávno už značka oznámila výrobu auta s pořadovým číslem sto tisíc. Jen asi rok od zahájení produkce. A podobně to mají s maržemi a pokutami i některé jiné automobilky.
Výroba navíc bude masovější, tím pádem levnější, k tomu je potřeba připočítat i čínskou konkurenci. Ta sice není tak levná jako na domácím, extrémně dotovaném trhu, ale pořád umí nabídnout zajímavou cenovou nabídku. To donutí stlačit cenu konkurence níže. A počet čínských značek bude v Česku nadále růst.
Jedním příkladem za všechny může být firefly, což je levnější značka malých elektromobilů od start-upu Nio. Ten má v Evropě solidní image a v roce 2026 vstoupí konečně oficiálně i do Česka. Včetně právě firefly, který se třeba v Rakousku prodává od v přepočtu asi 726 tisíc korun. Dojezd na jedno nabití je 330 km.
Zajímavé elektrické novinky přiveze i Leapmotor, který se v Česku zatím zabydluje. Přijede totiž sériová verze kompaktního hatchbacku B05 s novou platformou s pohonem zadních kol. Po dlouhé době nepůjde z Číny o elektrické SUV, ale auto konzervativnímu zákazníkovi bližší; směřující do třídy Golfu a spol.
Že by to mohlo být cenově velmi zajímavé auto, naznačuje i kompaktní SUV B10, prodávané za akčních 690 tisíc s 361kilometrovým dojezdem. Další novinkou značky, které pomáhá i Stellantis, bude malé SUV B03X slibující opět atraktivní cenu.
Bude to přímý konkurent nejočekávanější novinky roku 2026, alespoň z pohledu českých zákazníků. Škoda přijede s konečnou podobou malého SUV Epiq. To se bude vyrábět ve Španělsku se dvěma velikostmi baterie, dojezdem až 425 kilometrů a nadále skloňovanou základní cenou kolem 25 tisíc eur, v přepočtu asi 607 tisíc korun. Povede se jí dosáhnout?
Na opačném konci žebříčku bude sériová podoba sedmimístného SUV Vision 7S. O ní se zatím moc neví, nicméně člen představenstva Škoda Auto Martin Jahn v rozhovoru s HN uvedl, že dojezd bude vyšší než u Enyaqu, který aktuálně dosahuje až 581 kilometrů. To by značilo použití větší než 82- či 84kWh baterie známé ze stávajícího elektromobilu.
V Česku můžeme ještě zůstat, protože nošovický Hyundai spustí v příštím roce výrobu nové generace oblíbeného Tucsonu. Špionážní fotky slibují hranatější design než doposud, spalovací motory v podobě mildhybridů a plug-in hybridů by měly přežít i generační výměnu. Další ze slezských modelů, i30, se pak nedočká nové generace ale další modernizace, která vylepší techniku i technologie.
Je to rozdíl oproti Žilině, kde Ceed vystřídala elektrická EV4. Spalovacího kompaktu se ale Kia nevzdala, model K4 s cenami od 489 980 korun ale dováží z Mexika. A přijede i nové spalovací či hybridní SUV Seltos. EV4 mimochodem doplní na Slovensku malé SUV EV2, které bude využívat také zjednodušenou verzi platformy E-GMP s napětím 400 V a pohonem předních kol. Představí se už za pár dní v Bruselu.
EV2 bude další z řady levnějších elektromobilů, které ale všechny trumfne Renault. Jeho Twingo totiž ve Francii startuje pod 20 tisíci eury, tedy v přepočtu hluboko pod půl milionem korun.
Je to nefalšované auto do města s dojezdem až 263 kilometrů a především retrodesignem, za nímž se budou lidé na ulici otáčet ještě spoustu let. Do Česka zamíří až před koncem roku 2026, ceny zatím známé nejsou.
Naopak hned zkraje se začne prodávat šestá generace Clia s benzinovým nebo hybridním pohonem a později i v plynové verzí. Ceny startují na 434 tisících korunách.
A když už jsme zmínili Škodu Epiq, nemůžeme vynechat ani koncernové sourozence: čerstvý vítr slibuje především Volkswagen ID. Polo s dojezdem až 450 kilometrů a 2,6metrovým rozvorem náprav. Také u něj slibuje výrobce cenu od asi 607 tisíc korun a jako bonus i odvozené SUV vycházející z konceptu ID. Cross. To ale bude dražší nejspíše i než Epiq, s nímž jinak bude sdílet výrobní linku. Cupra pak nabídne sportovní verzi malého elektromobilu s označením Raval.
Nejen levnými elektromobily ale bude živ automobilový trh. Do Česka hned začátkem roku zamíří SUV BMW iX3 a Mercedes GLC s technologií EQ slibující 800V platformu a dlouhý dojezd výměnou za – na velikost a značky aut – atraktivní cenu. BMW pak během roku na stejné technice ukáže i sedan i3, Mercedes zase nabídku elektromobilů rozšíří o nové GLB nebo CLA s karoserií Shooting Brake. Audi by mělo ukázat svůj nejlevnější elektromobil A2 e-tron, ale také novou Q7 a Volvo pro změnu přijede s elektrickým SUV EX60.
Na přehled nejzajímavějších novinek pro rok 2026 se podívejte do galerie.
Papaláši z Československa tam jezdili na rekreaci. Dnes je z hotelu Haludovo ruina
Byl to nejambicióznější hotelový projekt své doby. Místo, kde se bazény plnily šampaňským, v kasinu se točily miliony dolarů a hosty obsluhovaly dívky v kostýmech „zajíčků“. Chorvatský hotel Haludovo na ostrově Krk měl být oázou západního luxusu uprostřed socialistické Jugoslávie. Dnes je z něj betonový skelet, který připomíná spíše scénu z postapokalyptického filmu.
Vyzve Babiš Hrad do ostrého střetu? Ústavní doyen nastínil rozuzlení sporu o Turka
Česko má novou vládu, ale zatím bez jednoho ministra. Za jakých okolností může prezident kandidáta na vládní post odmítnout a jak se vůbec změnil politický svět v posledních dekádách? Zuzana Tvarůžková na tato témata ve Spotlightu Aktuálně.cz vyzpovídala Pavla Rychetského, právníka a bývalého předsedu Ústavního soudu.
Padali z lavice. Pětiletí mniši vstávají ve čtyři. Brutální režim v Bhútánu
Dětský fond OSN (UNICEF) už přes 50 let pomáhá v Bhútánu se vzděláváním, výživou nebo ochranou dětí. Ředitelka české pobočky UNICEF Pavla Gomba zemi několikrát navštívila a považuje ji za jedinečnou. Například v tom, jak velmi rychle se vyvíjí, přičemž se snaží udržet místní tradice. „Neznám jiný stát, kde by lidé byli tak hrdí na svou zemi a opravdu upřímně, nefalšovaně měli rádi svého krále.“
To byla paráda! Český mladík si v prodloužení troufl na drzou fintu, rozhodl o výhře
Nádherná finta Adama Jiříčka rozhodla o vítězství českých hokejistů na mistrovství světa hráčů do 20 let nad Finskem. Mladý obránce si na ni troufl v prodloužení, kdy si 81 vteřin před koncem prostrčil před brankářem hokejku mezi nohama a za zády poslal puk do sítě. V normálním hracím čase skončil duel 1:1, soupeř vyrovnal 19 vteřin před koncem třetí třetiny.
ŽIVĚRusko přehodnotí svůj postoj v mírových jednáních, oznámil Putin zaskočenému Trumpovi
Ukrajina v noci zaútočila 91 bezpilotními letouny na rezidenci prezidenta Vladimira Putina, prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Ukrajinský lídr Volodymyr Zelenskyj podle agentury Reuters označil tvrzení Moskvy za lež. Putin dnes v reakci na údajný noční útok řekl americkému protějšku Donaldu Trumpovi, že Rusko přehodnotí svůj postoj v mírových jednáních.