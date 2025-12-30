Přeskočit na obsah
Benative
30. 12. David
Nové automobily

Na tato auta Češi čekají. Konečně přijedou levné elektromobily i nečekané spalováky

Volkswagen ID. Polo bude jednou z hlavních elektrických novinek roku 2026.
Audi Q7
BMW iX3 Malaga
Na začátku roku k zákazníkům přijedou omlazené Dacie Sandero a Jogger. Design lehce vyhladil vrásky, do interiéru se nastěhovaly modernější a doposud zapovězené technologie a pod kapotu Joggeru a Sandera Stepway zamířil 1,8litrový benzinový hybrid. Úplně nový je také plynový pohon s vyšším výkonem, větší nádrží a možností automatického řazení. Inovované Sandero začíná na 339 900 korunách, Sandero Stepway na 376 900 korunách a Jogger na 425 500 korunách.
Ferrari chystá elektromobil, to je zpráva stará už několik let, ale letos na podzim konečně ukázala i technické komponenty modelu. Ten by měl dorazit během roku 2026 a slibuje třeba těžiště nižší o 80 mm než u srovnatelného spalovacího modelu. Elektromobil budou pohánět čtyři elektrické motory s výkonem přes 1000 koní, baterka má 122 kWh a dojezd přesáhne 530 kilometrů. Nabíjení bude možné 350 kW.
Volkswagen ID. Polo bude jednou z hlavních elektrických novinek roku 2026.
Foto: Volkswagen
Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek

Na první pohled je na tom trh s novými auty v Evropě všelijak. Zájem o elektromobily sice roste, ale není tak vysoký, jak se čekalo. Do toho se zákazníci stále vracejí ke spalovacím motorům, které jsou levnější a kterým automobilky i ve stínu zmírněných emisních limitů vycházejí vstříc. V nadcházejícím roce tak čeká na zájemce zajímavá a různorodá skladba novinek. Mezi nimi jsou i dvě škodovky.

Budou elektromobily nadále zlevňovat? To je jedna z klíčových otázek pro dvanáct měsíců roku 2026. Letos se totiž roztrhl pytel s levnějšími elektromobily s cenou začínající hluboko pod 700 tisíci. A příští rok by mohlo přibýt modelů hrajících si dokonce s hranicí 600 tisíc korun. Navíc by mohly začít zlevňovat i další již známé elektromobily.

Jak píšou Hospodářské noviny, tlak na plnění flotilových emisních limitů – nakonec počítaných v průměru za roky 2025 až 2027 – na automobilky neustává. „Řada výrobců si totiž umí dobře spočítat, že časově omezená sleva nebo akční nabídka třeba na dvouletý operativní leasing elektrických či plug-in hybridních modelů je může vyjít finančně lépe než vysoká pokuta za emise,“ píše deník. Podle něj se tak dají čekat zajímavé ceny právě operativních leasingů, případně třeba pobídky i na konečný nákup vozu.

Za připomenutí stojí i slova představitelů Škoda Auto z doby premiéry elektrického Elroqu: díky nízké ceně od 799 tisíc korun na něm mají jen malou marži. Pořád se jim ale jeho výroba i skrze hrozící pokuty vyplatí. Ostatně nedávno už značka oznámila výrobu auta s pořadovým číslem sto tisíc. Jen asi rok od zahájení produkce. A podobně to mají s maržemi a pokutami i některé jiné automobilky.

Výroba navíc bude masovější, tím pádem levnější, k tomu je potřeba připočítat i čínskou konkurenci. Ta sice není tak levná jako na domácím, extrémně dotovaném trhu, ale pořád umí nabídnout zajímavou cenovou nabídku. To donutí stlačit cenu konkurence níže. A počet čínských značek bude v Česku nadále růst.

Jedním příkladem za všechny může být firefly, což je levnější značka malých elektromobilů od start-upu Nio. Ten má v Evropě solidní image a v roce 2026 vstoupí konečně oficiálně i do Česka. Včetně právě firefly, který se třeba v Rakousku prodává od v přepočtu asi 726 tisíc korun. Dojezd na jedno nabití je 330 km.

Zajímavé elektrické novinky přiveze i Leapmotor, který se v Česku zatím zabydluje. Přijede totiž sériová verze kompaktního hatchbacku B05 s novou platformou s pohonem zadních kol. Po dlouhé době nepůjde z Číny o elektrické SUV, ale auto konzervativnímu zákazníkovi bližší; směřující do třídy Golfu a spol.

Že by to mohlo být cenově velmi zajímavé auto, naznačuje i kompaktní SUV B10, prodávané za akčních 690 tisíc s 361kilometrovým dojezdem. Další novinkou značky, které pomáhá i Stellantis, bude malé SUV B03X slibující opět atraktivní cenu.

Bude to přímý konkurent nejočekávanější novinky roku 2026, alespoň z pohledu českých zákazníků. Škoda přijede s konečnou podobou malého SUV Epiq. To se bude vyrábět ve Španělsku se dvěma velikostmi baterie, dojezdem až 425 kilometrů a nadále skloňovanou základní cenou kolem 25 tisíc eur, v přepočtu asi 607 tisíc korun. Povede se jí dosáhnout?

Na opačném konci žebříčku bude sériová podoba sedmimístného SUV Vision 7S. O ní se zatím moc neví, nicméně člen představenstva Škoda Auto Martin Jahn v rozhovoru s HN uvedl, že dojezd bude vyšší než u Enyaqu, který aktuálně dosahuje až 581 kilometrů. To by značilo použití větší než 82- či 84kWh baterie známé ze stávajícího elektromobilu.

V Česku můžeme ještě zůstat, protože nošovický Hyundai spustí v příštím roce výrobu nové generace oblíbeného Tucsonu. Špionážní fotky slibují hranatější design než doposud, spalovací motory v podobě mildhybridů a plug-in hybridů by měly přežít i generační výměnu. Další ze slezských modelů, i30, se pak nedočká nové generace ale další modernizace, která vylepší techniku i technologie.

Je to rozdíl oproti Žilině, kde Ceed vystřídala elektrická EV4. Spalovacího kompaktu se ale Kia nevzdala, model K4 s cenami od 489 980 korun ale dováží z Mexika. A přijede i nové spalovací či hybridní SUV Seltos. EV4 mimochodem doplní na Slovensku malé SUV EV2, které bude využívat také zjednodušenou verzi platformy E-GMP s napětím 400 V a pohonem předních kol. Představí se už za pár dní v Bruselu.

EV2 bude další z řady levnějších elektromobilů, které ale všechny trumfne Renault. Jeho Twingo totiž ve Francii startuje pod 20 tisíci eury, tedy v přepočtu hluboko pod půl milionem korun.

Je to nefalšované auto do města s dojezdem až 263 kilometrů a především retrodesignem, za nímž se budou lidé na ulici otáčet ještě spoustu let. Do Česka zamíří až před koncem roku 2026, ceny zatím známé nejsou.

Naopak hned zkraje se začne prodávat šestá generace Clia s benzinovým nebo hybridním pohonem a později i v plynové verzí. Ceny startují na 434 tisících korunách.

A když už jsme zmínili Škodu Epiq, nemůžeme vynechat ani koncernové sourozence: čerstvý vítr slibuje především Volkswagen ID. Polo s dojezdem až 450 kilometrů a 2,6metrovým rozvorem náprav. Také u něj slibuje výrobce cenu od asi 607 tisíc korun a jako bonus i odvozené SUV vycházející z konceptu ID. Cross. To ale bude dražší nejspíše i než Epiq, s nímž jinak bude sdílet výrobní linku. Cupra pak nabídne sportovní verzi malého elektromobilu s označením Raval.

Nejen levnými elektromobily ale bude živ automobilový trh. Do Česka hned začátkem roku zamíří SUV BMW iX3 a Mercedes GLC s technologií EQ slibující 800V platformu a dlouhý dojezd výměnou za – na velikost a značky aut – atraktivní cenu. BMW pak během roku na stejné technice ukáže i sedan i3, Mercedes zase nabídku elektromobilů rozšíří o nové GLB nebo CLA s karoserií Shooting Brake. Audi by mělo ukázat svůj nejlevnější elektromobil A2 e-tron, ale také novou Q7 a Volvo pro změnu přijede s elektrickým SUV EX60.

Na přehled nejzajímavějších novinek pro rok 2026 se podívejte do galerie.

Prohlédnout 23 fotografií
