před 23 minutami

68. ročník tradičního frankfurtského autosalonu se blíží. Brány se novinářům otevřou v úterý, běžným návštěvníkům potom v sobotu. Oproti minulým ročníkům bude ten letošní chudší co do zúčastněných značek i výstavních premiér. Přesto se však bude na co dívat. Jako takový předkrm si navíc můžete v následující galerii projít nová auta frankfurtského autosalonu v proudu času. Například před dvaceti lety se tam poprvé ukázala Škoda Fabia, už v roce 1963 také první generace Porsche 911.