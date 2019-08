Měsíc do autosalonu ve Frankfurtu: Čeká nás revoluční elektromobil i řada omluvenek

Automobilky v současnosti neprožívají nejlepší časy. Řada z nich bojuje s propady prodejů nebo příjmů, musí investovat do přestavby své modelové palety na elektrické vozy a trápí je nejistota spojená s obchodním napětím mezi USA a zbytkem světa nebo brexitem bez dohody.

Problémy pociťují i organizátoři autosalonu ve Frankfurtu. Na stole mají celou řadu omluvenek. Z francouzských značek budou chybět Peugeot, Citroën i DS, čest koncernu PSA bude hájit jen německý Opel. Z japonských neuvidíme Mazdu (ta místo toho vsadí na celoněmeckou roadshow s novými modely), Toyotu, Nissan, Mitsubishi nebo Subaru. Postrádat budeme i Fiat, Dacii, Aston Martin, Rolls-Royce nebo Volvo, které však autosalony do velké míry "bojkotuje" již delší dobu.

Ve Frankfurtu tak budou především německé značky: Audi, BMW, Mercedes i Volkswagen mají novinek celou řadu. Vystavovat bude i Ford, Renault nebo Hyundai, které je podle vyjádření, jež cituje německý Focus, jedinou velkou asijskou automobilkou, která míří do Frankfurtu. Otázkou je, jak se na toto prohlášení tváří u Hondy, již stránky autosalonu rovněž vedou mezi vystavovateli. Na místě budou rovněž čínské firmy FAW a Great Wall.

Co byste měli vědět o autosalonu ve Frankfurtu?

Kdy se koná? Od 12. do 22. září 2019, pro veřejnost je otevřený od 14. září, a to od devíti ráno do sedmi večer. To kromě pátku 20. září, kdy je otevřeno od 11:00 do 21:00.

Kde se koná? V prostorách frankfurtského výstaviště (Ludwig-Erhard-Anlage 1, D-60327 Frankfurt/Main)

Kolik stojí vstupné? Třináct eur ve všední dny, patnáct o víkendu, za odpoledne zaplatíte jen devět eur, studentům stačí osm eur a padesát centů.

Jak se tam dostanu? Vlakem stačí dojet na frankfurtské hlavní nádraží ("Hauptbahnhof") a odtud je to již cca 15 minut pěšky. Případně můžete jet tramvají 14 nebo 16, regionálními linkami S3, S4, S5 nebo S6 nebo metrem U4. Vždy na stanici "Festhalle/Messe". Autem stačí zaparkovat na jednom z určených parkovišť, k nimž vás zavedou ukazatele IAA. S výjimkou parkoviště Gleisdreieck není nutné mít zelenou plaketu pro vjezd do frankfurtské nízkoemisní zóny. Více informací naleznete na webu výstavy.