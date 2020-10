Francouzům z Kolína zvoní hrana. PSA prý chce skončit s Peugeotem 108 a Citroënem C1

Francouzský koncern PSA podle agentury Reuters přehodnocuje produktovou strategii a do budoucna již nepočítá se současnými nejmenšími modely. Ve středočeském Kolíně vyráběné vozy Peugeot 108 a Citroën C1 mají skončit. Firma se chce stáhnout z nízkomaržového segmentu městských aut.

Podle zdrojů agentury dokonce již rozhodnutí o ukončení prodeje obou vozů padlo. Francouzský koncern ostatně již v minulosti prodal svůj podíl v kolínském závodě japonské Toyotě, jíž patřil jeho zbytek. Toyota závod převezme prvního ledna 2021.

PSA patří mezi výrobce, kteří přehodnocují svoje působení ve třídě nejmenších vozů. Na tato auta tvrdě dopadají omezení emisí CO2 a další emisní normy. Nákladná elektrifikace pohonného ústrojí nebo drahé systémy následného čištění výfukových plynů se s ohledem na nízkou marži nemusí vyplatit.

Úvahami ohledně elektrifikace se v PSA zabývali, pak je ale s obavami ohledně ziskovosti takového projektu zavrhli. V minulosti peníze na elektrifikaci svých nejmenších modelů vynaložil Daimler v případě Smartu a Renault u příbuzného Twinga.

"Koncern PSA se stáhne z továrny i ze segmentu A v jeho současné podobě. V Evropě se v něm jen těžko dají vydělat nějaké peníze," cituje Reuters svůj zdroj.

Mluvčí francouzské společnosti odmítl celou věc komentovat. Dodal ale, že firma v současné době vyhodnocuje, jaký produkt by nejlépe splnil očekávání zákazníků ve třídě městských vozů a zároveň dostál emisním předpisům. "To znamená čerstvé a neotřelé myšlení," dodal záhadně.

Pro Aktuálně.cz se k věci nechtěl vyjádřit ani mluvčí kolínského závodu TPCA Tomáš Paroubek. Fabrika však podle něj od začátku roku rozjela náborovou kampaň, celkem chce přijmout 1000 lidí, a to i do administrativy a údržby. Během příštího roku by se v Kolíně měl začít vyrábět větší model Toyota Yaris, část jeho produkce se do Čech přesune z Francie. V současné době probíhají přípravy závodu. Pokud by se potvrdily informace o konci Peugeotu a Citroënu, vyráběly by se v Kolíně dva modely Toyoty: mini Aygo a zmíněný Yaris.

Pro PSA se na každý pád otevírají ve třídě nejmenších aut možnosti v chystaném spojení s americko-italskou skupinou FCA. Ta je v segmentu velice silná, její modely Fiat 500 a Panda patří dlouhodobě k nejúspěšnějším ve třídě a nedávno dostaly mildhybridní varianty. "Pětistovka" má navíc zbrusu novou elektrickou generaci. FCA podle Reuters nechce svůj tradiční segment opouštět.

Trh s městskými vozy se však zmenšuje. Vloni představoval v Evropě jen 7,9 procenta, ještě před deseti lety přitom měl desetinový podíl. O něco větší auta velikosti Fabie (nebo Yarisu a Peugeotu 208) nabízejí automobilkám větší příležitost k výdělku a jejich tržní podíl se stabilně drží okolo třiceti procent. Ostatně PSA již po převzetí Opelu ukončilo výrobu jeho dvou nejmenších modelů Karl a Adam.

Budoucnost nejmenších a nejlevnějších aut francouzských značek tak zůstává otevřená. Jednou z možností je prý skutečné minivozítko ve stylu laciného elektromobilu Citroën Ami, který firma montuje v Maroku, případně se může jednat o levné, ale o něco větší vozy velikosti současné 208.

V této o něco větší třídě se budoucí koncern Stellantis, který vznikne spojením FCA a PSA, chce spolehnout na francouzskou techniku. Již je jasné, že ji do budoucna převezmou i Fiaty, koncern FCA již tento tok poslal svým dodavatelům zprávu, že chystá tři nové vozy v této třídě a že budou vyráběny v licenci na francouzské platformě CMP, již dnes využívá právě Peugeot 208 nebo Opel Corsa.