Francie chce zpřísnit boj proti SUV. Daň z hmotnosti je málo, co zdražit parkování?

Ve Francii by si rádi posvítili na další majitele SUV. Od roku 2022 tam sice auta těžší než 1,8 tuny platí speciální daň, k tomu také existuje zdanění podle výšky emisí, přesto je to představitelům některých francouzských měst málo. Rádi by totiž pravidla pro SUV zpřísnili nejen z pohledu vyššího zdanění, ale také dražšího parkování.

Máte ve Francii auto s hmotností do 1,8 tuny? Pak se na vás vyšší daň z hmotnosti vozu (zatím) nevztahuje. Za každý kilogram navíc se však při registraci platí 10 eur, jen na vyšší dani pak třeba majitel dvě tuny vážícího auta zaplatí dva tisíce eur, tedy přes 47 tisíc korun. Tradičně těžší elektrická auta jsou nicméně jednou ze skupin, která je od této daně osvobozená.

Francouzi takzvanou daň z hmotnosti zavedli v reakci na boom automobilů kategorie SUV, které politická garnitura vnímá jako velká, těžká, a tedy i více emitující vozidla. Ve Francii také opět zesílila aktivita různých skupin, které na protest proti tomuto typu aut vypouští jejich pneumatiky.

Doposud se tato daň z hmotnosti týkala jen velkých SUV, auta jako Peugeot 3008, Renault Austral, Hyundai Tucson či Škoda Karoq jí zatížená nebyla. To by se nicméně mohlo v budoucnu změnit. Tvrdí to mimo jiné magazín L’argus, podle něhož mnohá francouzská města aktuálně studují možnosti specifického zdanění SUV. "Od Paříže po Grenoble zvažují některé municipality různé způsoby, jak žádat majitele SUV o zvláštní finanční příspěvek nejen ve jménu ekologie," píše časopis.

Nejhlasitější je v boji proti SUV samozřejmě francouzská metropole. Tam se, podobně jako jinde, zaobírají možností zdražit pro SUV parkování, zároveň by ale zástupce pařížské starostky pro dopravu a mobilitu David Belliard (za Zelené) rád šel ještě o něco dál. Zdanil by totiž SUV nad ve Francii aktuálně fungující rámec a tyto navíc získané peníze investoval do městské dopravy.

"Bylo by spravedlivé, aby lidé, kteří si v hustě obydlených městských částech kupují SUV, přispívali na veřejnou dopravu," řekl Belliard v nedávném rozhovoru pro deník 20 Minutes. Taktéž tam řekl, že ve městech nemají SUV žádné využití, vypouštějí spoustu emisí, a proto je dobré je zdanit. Podobně by rád zdanil i létání, pravděpodobně hlavně soukromé lety. O něčem podobném mluvil už loni i francouzský ministr dopravy.

Takto získané prostředky by podle Belliarda měly odvrátit "sociální bombu", kterou by představovalo skokové zdražení hromadné dopravy, které momentálně peníze chybí.

Podle vyjádření, které Belliard poskytl před časem na setkání přispěvatelů správce veřejné dopravy mimo jiné v Paříži, však SUV pro něj nejsou jen problémem ekologickým. "Nákup těchto těžkých vozidel, velkých 'vypouštěčů' skleníkových plynů, je asociován s velmi specifickou sociologickou skupinou: privilegovanou klientelou," cituje zástupce starostky L’argus.

David Belliard ani někteří další, kteří za vlastnictvím SUV vidí bohatství, a tedy "privilegovanou skupinu", si přitom neuvědomují, že některé modely jsou levnější než podobně velké hatchbacky, sedany nebo kombíky. Porovnejte například ceníky Dacie Duster a aut jako Peugeot 208 nebo Škoda Fabia. Na to poukazuje také už citovaný francouzský časopis.

Liga na obranu řidičů (něco takového ve Francii skutečně existuje a nejde o ojedinělou iniciativu) pro změnu upozorňuje na fakt, že jsou do jednoho pytle házeni řidiči aut jako Renault Captur nebo Peugeot 2008, tedy zvýšených klasických malých hatchbacků, a velkých SUV jako BMW X7 nebo Audi Q7. Podle ní také mnozí řidiči vyměnili třeba Peugeot 406 nebo 407 za 3008, který je kratší, a zabírá tedy méně místa.

Hmotnostní limit by se podle Belliarda měl snížit na 1,4 tuny. To znamená, že nejen ve Francii oblíbená malá SUV jako Renault Captur nebo Peugeot 2008 by jím bez problémů prošla, stejně jako (ovšem výhradně) základní verze kompaktů Peugeot 3008 nebo Škoda Karoq. Určitě by se to ale netýkalo všech provedení, tím spíše třeba rodinných sedmimístných SUV jako Peugeot 5008 nebo Škoda Kodiaq.

Vedle SUV by se ale snížení váhového limitu dotklo i dalších aut, která přitom podle některých politiků "problém" nepředstavují. Taková Škoda Octavia váží v některých verzích i přes 1,5 tuny, přitom nejde o SUV.

Zatím pravděpodobnější formou "zdanění" se zdá být v mnoha francouzských městech zdražení parkování pro SUV. V Bordeaux podle rozhlasové stanice RMC zdražení parkovného závisí už jen na vyřešení technické otázky: to znamená implementace hmotnosti auta do systému parkovacích terminálů, kam řidič zadá svou registrační značku, podle níž systém vyhodnotí, že má těžší auto, a naúčtuje mu vyšší částku.

Zvýšit parkované pro SUV chtějí už i ve zmíněné Paříži (ostatně tam o tom uvažovali už před čtyřmi lety), Lyonu nebo Grenoblu, kde je starostou Éric Piolle za Zelené, podle kterého dává smysl zatížit vyšší částkou ty, kteří více přispívají k vypouštění emisí skleníkových plynů. Také v dějišti zimní olympiády v roce 1968 chtějí do registračního certifikátu přidat hmotnost vozidla, podle níž by pak kamera s čtečkou registračních značek mohla určit, který vůz má zaplatit více. Technicky už to prý je možné udělat.

Dodejme, že daň z hmotnosti nad 1,8 tuny není jedinou, kterou musí majitel nového vozu při registraci zaplatit, bez ohledu na typ karoserie. Další se vztahuje na vypouštěné emise CO2, přičemž tady jsou limity docela drakonické. Bez poplatku jsou jen auta, vypouštějící maximálně 123 gramů na kilometr.

Už 124 gramů znamená poplatek 50 eur a s každým dalším gramem se částka zvyšuje. Auto vypouštějící třeba 136 gramů CO2 na kilometr už zaplatí 330 eur a od 146 gramů jsou sumy přes tisíc eur. Model s 225 gramy na kilometr a více pak zaplatí maximální hodnotu: 50 tisíc eur, asi 1,18 milionu korun.

Existují omezení: takzvaný ekologický malus nesmí překročit polovinu ceny auta, dohromady s daní z hmotnosti pak majitel auta nikdy nezaplatí více než 50 tisíc eur.

Podle dat Výboru francouzských výrobců automobilů spadalo mezi SUV loni 45 procent z 1,529 milionu prodaných aut. Nejoblíbenějším modelem se stal Peugeot 2008 těsně následovaný Renaultem Captur.