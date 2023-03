Česko vstoupilo do vodíkové éry. V Praze se otevřela první rychlá plnicí stanice

U pumpy Benzina na pražském Barrandově od pátku kromě tradičních paliv natankujete i vodík. Zařízení za padesát milionů korun dokáže plnit jak autobusy, tak osobní vozy. Zrodu první moderní stanice předcházela dlouhá jednání o legislativě, bezpečnosti a především státní podpoře. Bez ní se vodík ještě dlouho neobejde, i když do roku 2030 má vyrůst dalších 27 stanic.

V Rakousku připadá jedna vodíková stanice na půl milionu obyvatel. V Německu na 1,1 milionu, v Polsku na 19 milionů. Jednoduchá čísla ukazují, že vodík jako palivo pro dopravní prostředky je v počátcích a jeho rozjezd bude trvat déle.

V Česku jde už o druhou pumpu, i když první v Ostravě je technicky zjednodušená a plnění u ní trvá déle. Budou ji využívat hlavně městské autobusy, které mohou tankovat přes noc. Stanice na Barrandově používá nejmodernější vybavení od amerických výrobců.

Jak ukázalo plnění sedmi přistavených vozů Toyota Mirai, plnění trvá jen několik minut. První z aut natankoval ministr dopravy Martin Kupka. Zdůraznil, že z šesti miliard korun na podporu alternativních pohonů připadne významná část právě na vodíkovou infrastrukturu. V současnosti vláda vyhodnocuje jedenáct dalších projektů. Do roku 2030 by v Česku mělo stát 28 stanic.

Podmínkou využití dotací je využití takzvaného zeleného vodíku, tedy vyrobeného bez fosilních surovin či energie. Takový vodík u nás zatím není dostupný a zaváží se cisternami z Německa.

Páteří vodíkového hospodářství polské skupiny Orlen, do níž síť Benzina spadá, se stanou již budované větrné parky na baltském pobřeží o plánovaném výkonu 2,4 gigawattu. Unipetrol v Česku chystá nákup obnovitelné elektřiny od externích dodavatelů. Čeká ovšem na prováděcí předpisy navázané na evropský balíček Fit for 55. V Litvínově by v budoucnosti chtěl využít relativně snadno přístupnou geotermální energii.

Na Barrandově natankujete kilogram vodíku za 278 korun a je to cena dotovaná. Osobní auta jako Toyota Mirai a Hyundai Nexo dosahují spotřeby kolem 1,2 kg/100 km, jeden kilometr tedy vyjde na 3,33 koruny. Reálný dojezd těchto vozů se pohybuje kolem 550 kilometrů.

V nejbližší době čeká vodík jistější uplatnění v dálkové nákladní dopravě, pro niž by byly dnešní lithiové baterie příliš těžké. Na kilogram hmotnosti obsahuje vodík stodvacetkrát více energie.

Novou stanici bude pravidelně využívat první pražský městský autobus na lince 170 z Jižního Města na Barrandov. Nádrže na 39 kilogramů mu vystačí na 350 kilometrů. Bateriové elektrobusy Škoda E-City, které pražský dopravní podnik nasadil loni, ujedou 180 kilometrů.