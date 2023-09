Vše, co potřebujete vědět o americké kostce. Ford Bronco vypadá i jezdí jako tank

Ford Bronco je všechno, jen ne obyčejné auto. Jako drsný off-road nejen vypadá, v divočině předvede, že to není žádná slečinka. S cenou téměř dva miliony nebude pro každého, ale fanoušek terénních aut si nemůže přát lepší Ford.

V Americe legenda, v Evropě auto pro znalce. Ford začal oficiálně prodávat na starém kontinentu auto, které je za oceánem ikonou už spoustu let. První Bronco přišlo na trh v roce 1966 a v podstatě jde o auto se stejným charakterem, jaký vyzařuje konkurenční Jeep Wrangler.

Následovaly další generace, až přišel v roce 1996 na trh model Explorer. Bronco si pak dalo pětadvacetiletou pauzu.

S velkou slávou tak v roce 2021 přijelo novodobé Bronco. Evropa si musela počkat (pokud se někdo neobrátil na individuální dovoz), jeho chvíle ale přichází právě teď. Nejdrsnější Ford, pokud si odmyslíme pick-up Ranger, je tady. Redakce projela oba nabízené modely terénem Pístovských mokřadů, s jedním z nich strávila týden na silnici. A přináší přehled, co byste měli o autě vědět.

1. Osekaná nabídka

Evropská nabídka je oproti té americké chudší. Dvoudveřový model chybí, verze s plátěnou střechou rovněž, karoserie je tedy jen jedna. Možnost sundat panely střechy i dveře tu ale stále je. Ford se navíc chlubí, že odstrojení auta trvá mnohem kratší dobu než u konkurenčního Jeepu. A že by - teoreticky - dopravní policie neměla mít při kontrole problém. Jaká je praxe, ale nikdo neví, dokonce ani u Fordu.

Motorizace je jen jedna - jde o benzinový vidlicový šestiválec 2,7 EcoBoost s desetistupňovým automatem, který má i Ranger, jen v Broncu je upravený tak, aby zvládal ještě častější jízdy v terénu.

2. Dvouvaječná dvojčata - buď víc do terénu, nebo na silnici

Výbavy jsou dvě, silniční verze Outer Banks, do terénu je ale víc vhodnější Badlands. Rozlišíte je poměrně snadno, vedle toho, že mají na bocích štítek s nápisem. Outer Banks má trochu jinou masku, lakované lemy blatníků a také větší, 18" kola se silničními pneumatikami s nižším profilem.

Badlands je do terénu přece jen lépe vybavenější - disky jsou o palec menší, ale pneumatika má větší profil. Kola obouvají terénní drapáky. Boční prahy mají ochranné lemy, aby se ve skalách tak snadno neponičily, podvozek kryje ochranný plech. Odpružení je nastavené více do terénu a speciální tlumiče Bilstein dostaly o 40 mm delší dráhu propružení.

Ford se chlubí důležitými údaji, které potvrzují, jak moc to Bronco s jízdami mimo zpevněné silnice myslí vážně. Ať už jde o nájezdový, přejezdový nebo zadní úhel, tak i světlost podvozku. Outer Banks má světlou výšku 237 mm, Badlands 261 mm. Tím překonává Jeep Wrangler (237 mm) i sesterský Ranger (233 mm).

3. V terénu je nezastavitelný

Vyzkoušet si Bronco v náročném prostředí je naprosto zásadní, abyste pochopili jeho povahu a zažili, čeho je schopné. Redakce dostala možnost s autem jezdit v Pístovských mokřadech u Jihlavy, což je bývalý vojenský areál. Mimochodem, za 300 korun si tu může zajezdit na celý den kdokoli. Doporučujeme jako tip, kam s off-roadem vyrazit.

Ale zpátky k Broncu. Systémy pohonu všech kol jsou pro Badlands rozšířené - točivý moment umí přenášet mezi přední a zadní nápravu, Outer Banks o možnost uzamykatelných diferenciálů přichází, stejně jako o možnost rozpojit přední stabilizační tyč. Díky tomu se přední levé nebo pravé kolo může dostat do ještě extrémnější pozice a projede ještě drsnější terén.

4. Klišé o otočení se na pětníku

Bronco má zajímavého pomocníka, kterého Ford nazývá Trail Turn Assist. Stačí zmáčknout gumou potažené tlačítko na vrchním panelu palubní desky a poloměr otáčení se zmenší o 40 procent. Zadní vnitřní kolo se zablokuje a auto se daleko lépe otočí kolem své osy.

Je to ideální funkce v těžkém terénu, kde je velmi málo místa, třeba kolem nějakého stromu. Systém funguje při zařazené těžké čtyřkolce nebo alespoň stálém pohonu všech kol a do rychlosti 20 km/h. A je vážně velkým pomocníkem.

5. Design prodává a Bronco má styl

Při pohledu umí chytit za srdce, o tom není pochyb. Vypadá jako kostka na kolech, která bohorovně přehlíží pravidla aerodynamiky. Na masce se skví nepřehlédnutelný nápis Bronco. Designově navazuje na první generaci, což je jedině dobře.

Světla denního svícení - kroužek s horizontální linkou - jsou hlavním poznávacím znamením auta, které přitahuje pozornost okolí. Dá se popsat jako drsňák s cool designem. I proto se za ním neustále někdo otáčí.

Koník, typický symbol pro značku Ford, se ale v Broncu nevzpíná na zadních nohách. Jakmile usednete za volant a robustní palubní desku, na displeji se rozeběhne grafika, kdy se z valících se kamenů vytvoří kůň, jenž předníma nohama výhrůžně hrabe do země. Toto logo se ve voze objevuje na různých místech, podobně jako logo autíčka ve Wrangleru.

6. Praktik do detailu

Interiér ctí především praktičnost, a tak co šlo vyrobit z plastu nebo gumy, tak z plastu a gumy je. To aby šlo všechno dobře omýt. Madla se budou hodit, ať už ve chvíli, kdy se řidič menšího vzrůstu snaží do auta vyšplhat, nebo pro spolujezdce, aby při šplhání do kopců nebo projíždění blátem neztratil stabilitu.

Řešení pátých dveří s držákem na rezervu a kufru je stejné jako u Wrangleru, víko se otevírá do pravého boku, poté lze zvednout vrchní sklo. Zavazadelník je prakticky hranatý a po složení zadních sedaček se vytvoří ohromná plocha, kde by se dalo i přespat. Bronco je praktik.

A to platí i o různých detailech. U střechy se například nachází předpřipravené AUX zásuvky s rozvedenou elektronikou, pokud si majitel pořídí například případný naviják, světelnou rampu nebo jakékoli další příslušenství. Stačí už jen zapojit.

7. Na silnici to jde, ale…

Bronco je terénně zaměřené auto, a tak je potřeba počítat s tím, že na silnici se chová trochu obhrouble, ovšem v mezích normy. Občas si na silničních vlnách poskočí, nebo se zakymácí, za řidičovou hlavou to odněkud zadrnčí.

Jsou to ale drobnosti, které mu musíte odpustit, protože jeho talent se má projevit jinde. Všude tam, kde končí hladký asfalt. Na jeho obranu je potřeba přiznat, že ani Wrangler není o moc kultivovanější.

Na Broncu potěší také šestiválec, který se rád točí a díky automatu se pohybuje v takových otáčkách, které mu vyhovují, a tak působí agilně. A to je dobře, protože jeho 246 kW a 563 Nm si musí poradit s hmotností téměř 2,3 tuny.

Co dál je potřeba Broncu odpustit? Samozřejmě spotřebu, která šetřílky nepotěší. Benzinová V6 se jen těžko dostává pod hranici 10 litrů na sto ujetých kilometrů, s dálničními přesuny se spíš zvedne na 13. Těžko by se to mělo Broncu vyčítat. Takové hodnoty pro Američana nic neznamenají. A Evropan si musí zvyknout.

8. Auto pro ty, kteří přesně vědí, co chtějí

Na Bronco je potřeba našetřit minimálně 1 849 900 korun. Verze Badlands je o 105 tisíc korun dražší. Bronco by si měli pořizovat ti, kteří to s jízdami v terénu myslí skutečně vážně a auto používají jako prostředek pro výlety do divočiny. Právě na to je totiž jako dělané. Drsňák tělem i duší.