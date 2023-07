Vyprodáno. Hodinový test Ineosu Grenadier, na delší nejsou volná auta

Vyvzdorovaný zpátečnický teréňák slaví úspěchy. Navzdory ceně od 1,77 milionu korun je produkce vyprodána a český dovozce zatím nedostal ani volný vůz na novinářské testy. Alespoň krátce nám zapůjčil předváděcí exemplář, v němž jsme mohli vyzkoušet obvyklá terénní alotria i jízdu po dálnici.

Firma Dajbych 4×4, která k nám automobily Ineos dováží, se do této situace nedostala vlastní vinou. Docela příznačně se tím ovšem ocitla ve společnosti nemnoha značek, které auta k běžným novinářským testům nepůjčují.

Na jedné straně k nim patří specialisté jako Ferrari a Porsche, jejichž kvality objektivně posoudí jen pilot se závodnickými zkušenostmi. Na druhé Tesla, která novinářům ze starého světa nevěří a spoléhá na to, že ji dobrou reklamu udělají sami zákazníci na sociálních sítích. Rekordní prodeje dokazují, že to funguje.

Také pro Ineos už si čtyřicet českých zákazníků přišlo a další čekají. Je to specifické auto pro firmy, které přesně vědí, co chtějí. Lesní závody, povodí, horská služba. Grenadier dojede tam, kam ostatní buď nedojedou, nebo by si to nenechali líbit moc často.

Myšlenka na něj uzrála v hlavě britského průmyslníka sira Jima Ratcliffa před deseti lety. Land Rover tehdy oznámil úmysl zastavit výrobu klasického modelu Defender, protože by s ním nesplnil limit emisí CO2. Jak řekl, tak udělal: v roce 2019 původní rámovou konstrukci nahradil samonosným hliníkovým skeletem.

Ratcliff správně odhadl, že takové auto bude méně odolné a zároveň dražší, takže se vzdálí původní klientele. Pro ni nechal vyvinout vůz na těch nejrobustnějších základech: na rámovém podvozku, s tuhými nápravami vpředu i vzadu a vysokou světlostí.

Spočítal si, že jeho výroba se vyplatí i při 30 tisících vozů ročně. Z toho se až 20 tisíc může registrovat v Evropské unii, jelikož do tohoto množství platí z limitů CO2 výjimka.

Pak už stačilo povolat odborníky. Karoserii a podvozek vyvinula rakouská Magna Steyr, motor dodává BMW, převodovku ZF, nápravy italská firma Carraro a všechno se montuje dohromady ve francouzské továrně Mercedesu, kde se dřív vyráběly Smarty. Mezitím bylo ještě třeba urovnat spor s Land Roverem, který design Grenadieru neúspěšně zažaloval jako plagiát.

Předloni jsme se svezli v prototypu, za jehož volant nás ovšem vývojáři nepustili. Až teď tedy vyrážíme v sériovém autě na terénní polygon u Dajbychů, kde nás čekají prudká stoupání, trochu bahna i říční brod.

Dojem z kabiny je s veškerou dnešní produkcí nesrovnatelný a příznačně orientovaný na věci, o které při řízení opravdu jde. Na jedné straně vynikající sportovní sedadla Recaro, na druhé stroze ploché panely - z toho jeden na stropě - s obrovskými tlačítky, která trefí i dřevorubec v mokrých rukavicích. Displej s navigací a dalšími informacemi je tu jen na okraj.

S dvojnásobně přeplňovaným třílitrovým dieselem a osmistupňovým automatem vůz na náročné podmínky reaguje pohotově a s nadhledem. Redukční převod přichází ke slovu jen jednou, v obzvlášť prudkém výjezdu z hluboké "vany". Do úzkých se auto nedostalo nikde a pokud si někde přeci jen dalo na čas, pak kvůli univerzálním pneumatikám.

Ty se obrátily ve výhodu na asfaltu. Hladina hluku od kol je příjemně tichá, typický melodický zpěv se neozve ani na dálnici. Ačkoli nejde o komfort srovnatelný s cestovními auty, je atmosféra v kabině i při 130 km/h přiměřeně klidná.

Také komfort pérování je na rámový podvozek a tuhé nápravy jemný a řízení čitelné. Nedávno testovaný Jeep Wrangler působil méně kultivovaně a těžkopádněji.

Tím se dostáváme ke konkurenci. Lépe řečeno k její absenci. Wrangleru v Evropě chybí nejen diesel, ale jakýkoli jednoduchý spalovací motor. Prodává se jen jako plug-in hybrid za dva miliony korun. Toyota Land Cruiser je vyprodaná tak dlouho dopředu, že vůbec nelze objednat.

Ineos Grenadier Station Wagon Motor: dieselový 6válec, 2993 cm3

Výkon: 183 kW při 3300 ot./min

Točivý moment: 550 Nm při 1250 ot./min

Nejvyšší rychlost: 160 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 9,9 s

Kombinovaná spotřeba: 11,6 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 1152 l

Cena: od 1 777 600 Kč

Za 1,77 milionu korun lze kromě šestiválcového Grenadieru pořídit také čtyřválcový krátký Defender, ovšem pojatý stylověji a se složitější technikou. Za Mercedes-Benz třídy G byste Grenadiery pořídili dva. Další značky svoje modely z Evropy stáhly.

Mnozí tušili, že taková situace nastane. Sir Ratcliff to nenechal jen tak a s Grenadierem trefil hřebík na hlavičku. Sympaticky hranatý teréňák zachovává klíčové dovednosti, předpoklady ke spolehlivosti i přiměřenou cenu.