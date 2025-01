Kdo počkal, neprohloupil. Fiat radikálně zlevnil elektromobily, ušetříte až 170 tisíc

Když Evropa nasadí tvrdá omezení, může z toho vyjít jako vítěz zákazník. Kvůli přísnějším emisním nařízením totiž automobilky musejí prodávat více elektromobilů, přičemž poptávka po nich celoevropsky spíše stagnuje. A některé značky už přistoupily ke zlevnění. Nejnověji Fiat a celá italsko-americká větev Stellantisu. Od nového roku lze ušetřit až 170 tisíc korun.

Kdo s nákupem elektrické Alfy, Fiatu nebo Jeepu váhal, může si gratulovat. Všechny tři značky v novém roce snížily ceny svých elektromobilů, aby dokázaly splnit prodejní cíle pro letošní rok. Ty výrazně ovlivnilo zpřísnění flotilových emisí, které je nastavené na průměrně 93,6 g CO2 / km. Kdo překročí, bude platit nemalé pokuty.

Fiat má ambice prodat letos v Česku 700 aut (loni 641 kusů), cílem pak je, aby 12 procent prodejů obstaraly elektromobily. To by představovalo 84 elektroaut, loni jich italská značka prodala 90. Platí přitom, že každý prodejce bude mít nastavený prodejní cíl podle lokality, kde se nachází. To platí i pro další značky.

Alfa Romeo má cíl prodat letos 5 procent elektroaut, pokud je ambice značky celkem 300 aut (loni 221 kusů) za rok, představuje to porci asi 15 vozů. Loni byly jen tři. Nejambicióznější je Jeep, který by rád prodal 450 aut (loni 402 kusů) a jeho cílem je dvanáctiprocentní podíl elektroaut. To je 54 kusů, loni jich bylo šest.

Možná právě proto americký výrobce SUV a off-roadů sáhl k největšímu zlevnění, malý Avenger totiž srazil cenu o 170 tisíc korun a momentálně startuje na 729 900 korunách. Alfa Romeo snížila cenu Junioru Elettrica o 50 tisíc korun, takže nově stojí nejméně 849 900 korun.

A pak je tady případ Fiat, který má elektromobilů nejvíce. Ty stávající, elektrická verze pěti- a šestistovky, zlevnily o 90 tisíc. Fiat 500e tak rázem startuje na 599 900 korunách, i když pravda s malou baterkou a dojezdem 190 kilometrů. Dělá to z něj ale také jedno z nejlevnějších elektroaut na trhu. Fiat 600e pak začíná na 729 900 korunách.

Stěžejní novinkou i pro prodeje elektromobilů bude Fiat Grande Panda, který by se měl na trh dostat v březnu. Ten na jedno nabití zvládne až 326 kilometrů, přičemž s délkou těsně pod čtyři metry výrazně přerůstá stávající Pandu. Pokud se předpoklady dovozce potvrdí, bude Grande Panda jako elektromobil stát 589 900 korun, čímž by o 40 tisíc porazila technicky shodný Citroën ë-C3. Zároveň by se stala jedním z nejlevnější elektroaut v Česku.

Letošní rok se vůbec bude u Fiatu točit kolem Grande Pandy. "Pro českého zákazníka je důležité, že uvedeme i mildhybridní verzi, a to zhruba v polovině roku," říká produktový manažer Jan Novotný. Na konci roku pak přijede také mildhybridní verze Fiatu 500, jejíž příchod se oproti loňským předpokladům o něco urychlí. Patrně za to může i celoevropský propad zájmu o elektrickou verzi.

Alfa Romeo kromě speciální série Intensa a hybridní čtyřkolky v Junioru představí na konci roku také nové Stelvio. Informací o něm je ale zatím málo. Napilno bude mít Jeep. Nejprve v březnu přijede Avenger také s pohonem všech kol, ve třetím čtvrtletí pak bude mít premiéru nová generace modelu Compass. Ta nabídne mildhybridní, plug-in hybridní i elektrickou verzi, což napovídá, že bude mít stejnou techniku jako Peugeot e-3008/5008 nebo Opel Grandland.

V závěru roku pak dojde na dva elektromobily - Wagoneer S a Recon. Zatímco v prvním případě půjde o luxusní SUV, v tom druhém o off-road a částečnou alternativu k Wrangleru. Ten bude i letos v Česku pokračovat s benzinovým motorem, naopak už jen ze skladových zásob bude dostupný model Grand Cherokee.

"Pro Evropu prodeje na konci roku 2024 skončily, ale české zastoupení se dobře předzásobilo, takže skladové vozy budou k dispozici," říká ředitel značky Tomáš Zahel.

Český dovozce se také tak trochu "rozpomněl" na značku Abarth. Hned na začátku roku by tak měl přijet elektrický model 500e a v dubnu by ho měly následovat první kusy modelu 600e.

Naopak jen tak se na trh nevrátí Lancia, která ve vybraných západoevropských zemích už několik měsíců prodává novou generaci modelu Ypsilon se spalovacími i elektrickým pohonem a chystá se také reinkarnovat model Gamma. Česká republika totiž z hlediska počtu prodaných kusů i historie nepatří, pohledem italského vedení, k nejdůležitějším zemím.