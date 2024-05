DiCaprio se zase neplete. Fiat 600 dělá svému jménu čest, třebaže jezdí na elektřinu

Automobilky stále častěji sahají pro označení svých novinek do úspěšné minulosti a Fiat v tom není výjimkou. Před 17 lety mu to dokonale vyšlo se jménem 500, teď tak už potřetí vytáhl z rukávu označení 600. Zatímco kdysi patřilo hatchbacku do města, teď připadlo městskému SUV, které může mít také elektrický pohon.

Poprvé Fiat označení 600 vytáhl na světlo světa v roce 1955 a šlo o trefu do černého. Třímetrový hatchback pomohl postavit Itálii na kola a vydláždil cestu pro ještě menší model Nuova 500. Četné úspěchy slavil i v zahraničních licencích, kde vydržel ve výrobě dobrých třicet let. Především v Jugoslávii na odvozenou Zastavu s familiárním označením Fica nezapomněli dodnes. Související Postavil Evropu na kola a položil základ MPV. Fiat 600 i tak zastínila pětistovka 32 fotografií Druhé zrození 600 přišlo v roce 1998, kdy se ukázal model Seicento (italsky rozepsané číslo 600), nástupce Cinquecenta pro celý svět exkluzivně vyráběný v polských Tychách. Takový hit jako původní "šestistovka" třídveřový hatchback sice nebyl, stejně ale za dvanáct let nastřádal přes 1,3 milionu vyrobených kusů. Zbrusu nová "šestistovka" si bere tak trochu od každého něco. Ráda by měla podobný úspěch jako původní model z poloviny 50. let, s tím z konce let 90. zase sdílí místo výroby v Tychách. Tamní továrna Fiatu už chrlí mimo jiné Jeepy Avenger a brzy začne s Alfou Romeo Junior. Můžete tak třikrát hádat, s jakými modely je novinka příbuzná. Kromě nich patří do stejné technické rodiny ještě třeba Opel Mokka nebo Peugeot 2008, zkrátka celá rodina malých SUV koncernu Stellantis. S Jeepem a Alfou má ale Fiat společného přece jen nejvíce. Na výběr bude mít jako oni jen jeden mildhybrid, anebo elektrickou variantu. Ta je citelně dražší, v základu o čtvrt milionu korun. Rozdíl ještě o trochu vzroste, pokud zvolíte testovanou verzi La Prima, která v elektrické verzi startuje na 909 900 korunách. Na ani ne 4,2 metru dlouhé SUV to je na první pohled docela dost, nicméně srovnatelné elektromobily nejsou o nic levnější. S novou 600e se navíc ve městě žije více než příjemně. Díky vyšší karoserii se do auta dobře nastupuje, po všech směrech je z něj dobře vidět a s parkováním dokážou pomoci panoramatická a couvací kamera. Obě v ceně verze La Prima. Související Fiat motorizoval Polsko i Balkán. Zastava 750 vydržela 30 let, teď se dělá elektrická 18 fotografií Nerovnosti zvládá auto i na 18palcových kolech žehlit více než obstojně, přejezd zpomalovacích prahů ulehčuje vyšší světlá výška a manévrování v úzkých prostorech kromě malých rozměrů i lehké řízení. Snad jen citlivost na boční vítr je trochu vyšší. Pochvalu zasluhuje tvar sedadel, méně už potah z umělé kůže. Ten je sice s modrými vyšitými nápisy "Fiat" nápaditý, klasická látka u nižší výbavy by ale rozhodně stačila. Na druhou stranu s barvou čalounění ladí i kryt odkládací schránky ve středovém tunelu, který se "roluje" podobně jako třeba kryt na tablet či chytrý telefon. Související Dolce vita elettrica. Dejte na herce DiCapria, nový elektrický Fiat 500e se povedl 50 fotografií Podobné stylové detaily zkrátka Fiat 600e od konkurence odlišují. Dále je možné zmínit třeba všudypřítomné nápisy "600", který je v zadním nárazníku ještě vyšperkovaný italskou trikolórou. Na auto je celkově zkrátka radost pohledět, Italové se v otázce designu zase jednou vytáhli a chytře kombinují detaily v podobě předních kruhových světel známých z elektrické 500, a návaznost na starší SUV 500X v podobě obdélníkových zadních světlometů. Celé to podtrhuje oranžové lakování. Také interiér vypadá nápaditě, o čalounění již byla řeč. Palubní desku navíc zdobí lakovaný dekor, který částečně rozbijí záplavu černých plastů. Ty představují asi největší slabinu auta, protože jsou tvrdé s ne příliš příjemnou texturou a především působí dost lacině. Dá se navíc odhadnout, že budou mít tendenci k rychlému poškrábání. Kromě palubní desky jsou i ve dveřích nebo středovém tunelu vzadu. Naopak pochvalu zaslouží dobře čitelný digitální přístrojový štít, kam lze promítnout i zjednodušený obraz z vestavěné navigace. 10,25palcová obrazovka uprostřed je pak sice trochu nepřirozeně skloněná směrem dolů, nicméně funguje dobře a i na její polohu se dá zvyknout. Související Elektrický Peugeot 2008 zlepšil dojezd i pohodlí. Cena ale zůstává vysoká 16 fotografií Technicky nemá Fiat 600e příliš čím překvapit. Po vzoru sourozenců se tak o pohon stará jediný elektromotor vpředu s výkonem 115 kW, jemuž dodávají energii lithiové baterie umístěné v podlaze s využitelnou kapacitou 51 kWh. Automobilka udává maximální kombinovaný dojezd 409 kilometrů, palubní počítač i při stoprocentním nabití akumulátoru ukazoval 400 kilometrů. Nejvíce "seicentu" sedí jízda po městě, případně po okreskách. Tam dokáže být jeho pohon velmi efektivní a úsporný a dá se dostat i k hranici 14 kWh/100 km a přiblížit se výrazně papírovému dojezdu. Na dálnici sice Fiatu tempo nedochází, ale na spotřebě se podepisuje docela výrazně a stoupá někam k 19 kWh/100 km. Související "Co se strhlo, nám vzalo dech, vždyť jsme v Česku". Malé elektroauto od Volva je hit 24 fotografií Nabíjení baterky je možné nejvýše 100 kW stejnosměrným a 11 kW střídavým proudem. Na rychlonabíjecí stanici při necelých 50 procentech kapacity baterie do auta proudila energie nejvýše 65 kW, po překročení 80 procent klesla někam k 39 kW. Vzhledem k vnějším rozměrům stojí za zmínku také prostor uvnitř. "Za sebe" si sedne i přes 180 centimetrů vysoký člověk, aniž by musel - v rámci dané třídy aut - hledat výrazně kompromisní pozici. Spousta místa je nad hlavou, chodidla jdou pod sedačku vpředu zasunout ale jen částečně. Kufr má v základu 360 litrů a především dvojité dno, takže kabely nepřekážejí zavazadlům. Navíc po sklopení sedadel vznikne rovná ložná plocha. Fiat 600e La Prima Motor: Asynchronní elektromotor vpředu, pohon předních kol

Výkon: 115 kW / 156 k

Točivý moment: 260 Nm

Baterie: 51 kWh (využitelná)

Nejvyšší rychlost: 150 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 9,0 s

Kombinovaná spotřeba: 15,1-15,2 kWh/100 km

Kombinovaný dojezd dle WLTP: 409 km

Rozměry (d / š / v): 4171 / 1781 / 1523 mm

Rozvor náprav: 2562 mm

Objem zavazadlového prostoru: 360/1231 l

Hmotnost (provozní / užitečná): 1595 / 430 kg

Cena: od 909 900 Kč Fiat 600e zkrátka ukazuje, že Italové svou parádní disciplínu - malá auta - ani po několika dekádách a některých přešlapech nezapomněli. Na elektrické SUV se dobře dívá, pohodlně se do něj nastupuje, ve městě se s ním skvěle manévruje, navíc je tam i úsporné, a uvnitř je navzdory malým rozměrům spousta místa. Základní cena elektrického modelu je ale v akci 799 900 korun, auto ve výbavě La Prima na fotkách je minimálně za již zmíněných 909 900 korun. Hollywoodský herec Leonardo DiCaprio (před lety propagoval i "pětistovku"), který nové SUV propaguje sloganem "italské vylepšení", tak zase nešlápl vedle.