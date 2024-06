Novinek je dost, chtějí je pravověrní "jeepáci"? Na novou dobu si srdcaři zvykají hůř

Jeep není mainstreamová značka a má silnou základnu fanoušků, kteří se považují za srdcaře. Těžko přijímají fakt, že i Jeep, ikona mezi auty do terénu, musí postupně přecházet na elektromobilitu a v Evropě se zbavovat velkých motorů. Pro letošní rok má připraveno několik novinek.

Bývaly roky, kdy Jeep na českém trhu prodával přes tisíc aut. Naposledy před šesti lety. V roce 2020 mu hranice utekla jen o 76 kusů, o rok později prodal 886 vozů. Loni to bylo 470 jeepů, dvakrát méně než před třemi lety.

Taková čísla automobilku pravděpodobně netěší. V porovnání s nejprodávanějšími značkami jde o relativně malého hráče na trhu, avšak pro specifickou a také často velmi loajální klientelu.

Jeepy si kupují lidé, kteří vědí, co potřebují. Univerzální auta s pohonem všech kol, schopná v terénu, daleko odolnější než naleštěné vozy prémiovějších značek, praktická a také s charismatem. Kdo jako dítě nemiloval Willyse.

Za klesajícími čísly se najdou logické příčiny. Jeep už nemůže prodávat to, co by sám prodávat milerád chtěl. Auta s velkými motory a jednodušší technikou, která leccos vydrží, bez zbytečných asistentů, o které "jeepáci" mívají zájem ještě vlažnější než průměrný motorista. A přechod na elektromobilitu je v případě Jeepu daleko složitější než u jiných automobilek.

Jeep taky na tři roky stáhl z nabídky jeden z nejžádanějších modelů, SUV Grand Cherokee. V Americe se jeho nová generace začala prodávat v roce 2021, jenže v Evropě by s ním značka nesplnila flotilové emise a musela by platit vysoké pokuty za jejich překročení. Všude jinde po světě má Grand samozřejmě benzinové motory 3,6 V6 Pentastar či rovnou 5,7litrový V8 Hemi. Dlouho se řešilo, zda se model do Evropy vůbec vrátí.

Nakonec se cesta našla, Grand Cherokee dostal jen drobně upravenou plug-in hybridní techniku, kterou už má i Wrangler, jeden z posledních pravých off-roadů v Evropě. A který se musel před čtyřmi lety také vzdát nejžádanějšího klasického dieselového motoru a dnes ho pohání plug-in hybridní technologie, která v tabulkách díky nízkým emisím vychází pro výrobce jako jediná vyhovující motorizace.

Grand Cherokee se tak od letošního léta konečně začne prodávat i na českém trhu, i když to prakticky není novinka. Dostal dvoulitrový benzinový čtyřválec a elektromotor integrovaný v převodovce. Má 280 koní a stálý pohon všech kol.

"Samozřejmě je to pro nás celé složité. Pravověrní jeepáci jsou srdcaři, ale také trochu paličáci. Elektřina je podle nich dobrá tak akorát na svícení a těžko snášejí, že přicházíme o vidlicové šestiválce i osmiválce, na které byli zvyklí," přiznává Jakub Kindl, technik v českém zastoupení Jeepu.

"Ale vždy pomůže, když si ta auta vyzkoušejí. Zjistí, že to vůbec není špatné, extra výkon od elektromotoru je tak dostatečný, že na silnici ani v terénu auto rozhodně neztrácí. A vždy se snažíme, aby Jeep zůstal Jeepem a uměl všechno to, co od něj lidé chtějí, samozřejmě i v terénu," dodává Kindl.

Lidé, kteří se ale nemohli dočkat, si podle Kindla už cestičky našli a během téměř tříleté prodlevy si Grand Cherokee s klasickým motorem nechali dovézt z USA a přihlásili díky individuálnímu dovozu. "Tušíme, že o část klientely jsme tak možná přišli. Na druhou stranu my nabízíme servisní zázemí, podporu a především prodlouženou záruku, o kterou tito lidé s dovezeným vozem přicházejí," dodává Kindl.

Grand Cherokee naživo působí sympaticky a především daleko honosněji v kabině než minulá generace, která měla ještě základy v Mercedesu z nultých let. Ostatně proto si ho dříve zákazníci kupovali, technika Mercedesu v levnějším kabátě prodejně fungovala.

SUV se stálým pohonem všech kol teď cenově startuje na částce 2,2 milionu, stará generace se prodávala v rozmezí od 1,4 do 1,8 milionu korun. Slabší stránkou vozu je fakt, že zatímco dříve vůz zvládl utáhnout i 3,5tunový brzděný přívěs, současný model s plug-in hybridním motorem má limit níž. "Ano, s ohledem na baterie a bezpečnostní prvky je zkrátka těžší, a tak může táhnout přívěs o hmotnosti mezi 1,5 až dvě tuny," přiznává Kindl.

Jeep má nyní ale vícero novinek než zmíněné velké SUV. Snaží se zatraktivnit Avenger. Sázka na to, že Jeep, vlastněný Stellantisem, bude montovat mainstreamové modely s identickou koncernovou technikou od PSA, vyloženě úspěšně nezačala.

Model Avenger se jako čistě elektrická varianta neuchytil, to už je žádanější klasická verze s benzinovou dvanáctistovkou a manuálem. Samozřejmě proto, že je o 400 tisíc korun levnější. Jenže nabízí pouze pohon předních kol.

"Má pokročilejší ABS, aby byl schopný jezdit i v trochu těžším terénu, opravdu se v Jeepu snažili, aby Avenger vylepšili podle nároků značky. Ale čtyřkolka je čtyřkolka a ukazuje se, že zákazníci o ni stojí. Asi každý Jeep by zkrátka měl mít pohon všech kol," dodává Kindl. Jeep tak letos uvádí na trh také plug-in hybridní variantu s pohonem 4×4.

Vedle toho se v rámci faceliftů mírně inovoval i Wrangler a také Renegade. Díky modelovým novinkám by tak letošní prodejní čísla Jeepu mohla zase jít trochu nahoru.