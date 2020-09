Škoda Enyaq a konkurence: Elektrické je málo, jak obstojí proti naftovému Kodiaqu?

Škoda Enyaq iV 80 - od 1 189 900 korun

První elektrická Škoda na platformě MEB, navíc vyráběná v Mladé Boleslavi. Enyaq iV je pro automobilku s okřídleným šípem zásadním milníkem, čemuž odpovídala i světová premiéra v Praze (jak to tam vypadalo, se můžete podívat zde).

Na českém trhu je v současné době auto ve variantě iV 80 možné závazně objednat ve dvou výbavách. Ty se neodlišují pohonným ústrojím - to znamená 150kW elektromotor pohánějící zadní nápravu. Baterie má kapacitu 82 kWh (využitelných je 77 kWh), což podle dat automobilky stačí na dojezd do vzdálenosti 510 km. To je také nejvíce, co bude kterákoliv verze Enyaqu umět. Nabíjení z pěti na 80 procent zabere jen asi 38 minut, to v případě využití rychlonabíječky s výkonem 125 kW (více o samotném voze najdete zde).

Dvě nabízené verze se tak odlišují jen výbavou. Loft, u níž je potřeba za rychlonabíjení připlácet, stojí 1 189 900 korun, limitovaná úvodní série Founder's Edition, už i s možností rychlého nabíjení, potom 1 379 900 korun (detailněji jsme ceny rozebírali tady).

Zároveň už je možné ale předobjednat také nejlevnější provedení iV 60 s výkonem 132 kW a baterií s kapacitou 60 kWh (využitelných je 58 kWh). To přijde na nejméně 1 059 900 korun a ujede 390 km. Závazně objednat půjde toto provedení až od podzimu, proto se ještě nevyskytuje v oficiálním ceníku (v konfigurátoru už jej ale najdete) a také proto jsme do porovnání vybrali silnější verzi iV 80.

Platí však, že obě auta by zájemce měl dostat ve stejnou dobu, konkrétně ve druhém čtvrtletí příštího roku.

V následujících slidech se tak můžete podívat, jak si Enyaq iV 80 Loft stojí proti cenově podobným modelům Škody - Kodiaqu 2.0 TDI a plug-in hybridnímu Superbu Combi iV. Dále jsme auto porovnali i s podobně drahými a výkonnými elektrickými konkurenty jiných značek. A z tohoto srovnání vyplývá, že zatím je Enyaq tak trochu solitérem, protože nikdo nenabízí za podobnou cenu tak velký elektromobil.