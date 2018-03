před 2 hodinami

Tradiční zahájení ženevského autosalonu obstaral den před jeho oficiálním začátkem koncern Volkswagen. Ten na své Group Night ukázal novinky, které budou k vidění v příštích dnech na břehu Ženevského jezera. A pravděpodobně zatím jen tam. Většina vystavených aut měla totiž punc konceptu, a to poměrně vzdálené budoucnosti. Hlavní hvězdou byl Volkswagen ID Vizzion, každá automobilka přitom ukázala jen jeden jediný vůz, což je oproti stejné akci loni ve Frankfurtu nezvykle málo. Na to nejdůležitější se podívejte do grafiky.

autor: Jan Matoušek | před 2 hodinami

