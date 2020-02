Elektronika proti vandalům. Nové senzory poznají, že někdo objel auto klíčem

Může se to stát každému. Člověk se vrací z nákupu, a jakmile přijde k autu, zjistí, že se mu někdo košíkem „podíval“ do dveří. Nebo ráno při nasedání spatříte typické bílé rýhy. Jasnou známku toho, že se vaše auto někomu nelíbilo a vylepšil ho klíčem. Společnost Continental představila senzor, který umožňuje podobné poškození odhalit a pomoci najít pachatele.

O výjimečný případ se rozhodně nejedná. Podle statistik Generali České pojišťovny tvoří dvacet procent ze všech řešených v rámci autopojištění. "Obvykle jde o drobnější nehody, které se podepisují zejména na laku nebo na jednotlivých dílech - kapotě, dveřích, blatníku," vysvětluje mluvčí pojišťovny Jan Marek.

V posledních letech podle něj počet podobných událostí roste. Aut na silnicích je více, více jich také má havarijní pojištění. "Reálně bude případů ale mnohem více, než jich evidujeme. Motoristé při hlášení takové škody berou v potaz také svoji spoluúčast u havarijního pojištění. Je-li škoda nižší, pak ji hradí ze svých vlastních zdrojů," doplňuje Marek

Odhalit viníka, nebo vůbec přijít na to, kdy se to stalo, ale bývá obtížné. Pomoci by mohly nové senzory, které vyvíjí společnost Continental. Nazývá je Contact Sensor System (zkráceně CoSSy) a mají být určeny pro odhalení takových kontaktů vozidla s jiným objektem, které probíhají v nízké rychlosti.

Systém má takových čidel více, na strategických místech karoserie jich může být až dvanáct, a události dokáže rozpoznat podle jejich charakteristického zvukového projevu. Pozná tak škrábání klíče po laku nebo pomalé ťuknutí do jiného auta při parkování. Obojí má podle společnosti svůj specifický zvukový podpis.

CoSSy pak může informaci o poškození vozu odeslat jeho majiteli na mobilní telefon, případně spustit jednu z kamer v autě a pachatele rovnou vyfotit. Bylo by možné také rozhoukat alarm a vylekat výtržníka nebo upozornit neopatrného řidiče, jenž do auta zrovna nacouval.

Systém může být výhodný i pro autopůjčovny nebo správce firemních flotil. Mohou se s jeho pomocí snadno dozvědět o tom, že jim zákazník nebo kolega vrací auto poškozené. Skončí tak dohadování o tom, "že to už přece bylo".

Podle Continentalu ale jeho speciální zvuková čidla umožňují i další věci. V budoucnu by díky nim mohla autonomní auta rozeznat, že se blíží sanitka nebo hasičské auto (s využitím Dopplerova jevu by měla vědět, i odkud jede), vůz by podle zvuku, jaký vydávají pneumatiky, mohl zjistit, v jakém stavu je silnice (mokrá, zledovatělá…), vozidlo by mohlo jít odemknout hlasem a k otevření elektricky ovládaného víka kufru by mohlo stačit poklepání na dveře.

"Zvuky, které vznikají v konstrukci vozu při nárazu, nebo ty, které se šíří vzduchem v okolí, mohou vozidlu umožnit získat další informace o tom, co se kolem něj děje," vysvětluje Laurent Fabre, který v Continentalu vede divizi Pasivní bezpečnosti a senzoriky.

CoSSy je významný i kvůli systémům automatizovaného parkování. Pokud bude auto parkovat zcela samo bez dohledu řidiče, musí správně reagovat ve chvíli, kdy ostatní čidla selžou a ono narazí do nějaké překážky. V takovém případě by mělo samo zastavit, a právě v tom může nový typ senzorů pomoci.

"Může se také stát, že nějaký člověk vstoupí do dráhy parkujícího auta, mimo oblast, kterou pokrývají radary nebo ultrazvuková čidla. Pravděpodobně půjde o velice výjimečnou událost, ale auto musí být schopné náraz rozpoznat," říká Andreas Forster, který má v Continentalu na starosti novou generaci čidel.

Zvuky vznikající v konstrukci auta při nárazu zvládnou již dnes odhalit Crash Impact Sound Sensory, ale ty rozliší silnější náraz při klasické havárii. Auto je může použít jako potvrzení toho, že se stala nehoda, a další signál, že má nafouknout airbagy a předepnout bezpečnostní pásy. V případě CoSSy je ale tato technologie poprvé použita pro nárazy v nízkých rychlostech.