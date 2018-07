před 2 hodinami

Do bývalého depa plzeňských dopravních podniků se již podruhé sjely veterány, youngtimery i současná auta. Akce s názvem Skvosty s vůní benzinu letos přilákala více automobilů (a také motorek) než loni. K vidění byla řada unikátních vozidel, které se nepředstavily ani na nedávných Legendách v pražských Holešovicích. Právě k této akci by se ta plzeňská dala, i když v menším měřítku, přirovnat. Do galerie se podívejte, co všechno bylo v areálu DEPO2015 k vidění.