Devět nejlepších aut pro velkou rodinu: od levné Dacie po luxusní VW Multivan

Pro dvě stačí, co ale když přijde třetí? Švýcarský autoklub testoval, jak se různá auta hodí pro velké rodiny. | Foto: Thinkstock

Švýcarský autoklub TCS od roku 2010 testuje, jak auta vyhoví potřebám větších rodin. Přinášíme přehled devíti aut, která si s tímto úkolem dokážou poradit nejlépe.

Velké rodiny mají často problém. Aut, do nichž vzadu bez problémů namontujete tři dětské sedačky, je jako šafránu a automobilky se nebojí říct si za ně o pořádné peníze. Švýcarský autoklub proto již osm let v praxi zkouší, jak snadno své ratolesti v dětských sedačkách do auta poskládáte.

Zde se pak můžete podívat na přehled všech sedmimístných aut, která pořídíte do půl milionu korun.