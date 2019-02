Volkswagen má odpověď na starosti všech otců od velkých rodin. Test VW Multivan

Vedle vysoké ceny je potřeba přistoupit ještě na to, ze parkování v centru měst není žádný med... Foto: Eva Srpová

Multivan a jemu podobní jsou odpovědí všem, kteří touží po opravdu velkém rodinném univerzálním autě. Osobní verze dodávek totiž zvládnou téměř všechno, s tím se otcové a matky od rodin potýkají. Je v nich dost místa a na cestách jsou pohodlné. Horší je to pak s hledáním parkovacích míst a asi není potřeba dodávat, že cenově vyjdou na tolik, na kolik se při specifikování auta necháte unést. Drží si však zůstatkovou hodnotu, protože jde o žádané ojetiny. Testujeme Multivan T6.

Má mnoho nesporných kladů. Jde o špičkově navržený rodinný přepravník, do kterého se skvěle nastupuje, nabídne velkorysý prostor a cestovat v něm je radost. Nejen pro řidiče a pasažéra sedícího vedle něj, ale především pro všechny ostatní. I proto je Multivan snem mnoha rodin a dobré kusy se v bazarové inzerci moc dlouho neohřejí.

Volkswagen nabízí mnoho konfigurací, takže si auto můžete vytvořit přesně podle vašich potřeb. V nabídce je standardní i delší verze, míst může být jen pět, ale i osm. Sedadla se snadno posouvají po kolejnicích a zvládnou to i slabší jedinci. Můžete mít sedačky i otočné, s odkládacími a výsuvnými stolky, lze si poručit lůžkovou úpravu… A takhle bychom mohli pokračovat dál a dál. Limitem je skutečně jen cenový strop, který je dobré si v případě těchto vozů nastavit.

Pokud byste to neudělali, cena se hravě přehoupne přes dva miliony, přičemž základní verze startuje přesně na milionu. Vedle praktických řešení, ať už jde o komfortní sedadla s opěrkami, ohromné odkládací plochy nebo dokonce lůžkovou úpravu, Multivan láká i na špičkovou výbavu a prvky, které běžně znáte z osobních aut. Děti vás budou milovat za výklopnou obrazovku ze stropu auta s úhlopříčkou 15,4 palce a dvojicí bezdrátových sluchátek. Na cestách v létě k moři a v zimě na hory si budou ochotně pouštět pohádky a dvojice vpředu bude mít klid.

Také vynikající kožené sedačky s vyhříváním si posádka hned oblíbí. A jestli v zimě opravdu trávíte hodně času na horách, rozhodně se vyplatí pořídit si nezávislé topení. Volkswagen vám zkrátka v případě Multivanu nabídne stejný luxus jako pro osobní auta, i když má základ v dodávce, což platí i pro mobilní služby a bezpečnostní výbavu.

A nejlepší na tom je, že své kořeny v dodávce umí při řízení slušně maskovat. Samozřejmě, že to neznamená, že se řídí jako velké MPV. Sedí se hodně vysoko a sklon sedadla k volantu je přece jen trochu "autobusový", i když méně, než se zdá. Na chování na silnici si ale během chvíle zvyknete. Multivan se totiž skvěle řídí, cítíte, že ho ladili ve Volkswagenu, protože má precizně nastavený, i když tužší podvozek, vynikající pérování a stabilitu v zatáčkách, která běžně dodávkám nepřísluší.

Kombinace nejsilnějšího dvoulitrového dieselu se sedmistupňovou DSG převodovkou je z našeho pohledu tím nejvhodnějším pohonným ústrojím. Možnost v Multivanu neřadit je totiž silně návyková. Nafťák je navíc špičkově ultumený a hlasitěji se projevuje pouze zastudena při ranních startech. I to je ostatně důvod, proč jde o tak oblíbené auto mezi rodinami.

Když máte cestovat často a daleko, chcete co nejpohodlnější a nejkomfortnější vozidlo. Otáčky se totiž drží velmi nízko i při cestovních rychlostech nad dálničními limity, které platí v Česku. Přitom spotřebu jsme drželi do devíti litrů.

Na stejném úspěchu ostatně staví i ostatní, a proto osobní verze dodávek nabízejí třeba i Citroën, Peugeot nebo Toyota. A lákají hlavně na nižší cenu. Najde se hodně těch, kteří budou Multivan T6 kritizovat za odvážně vysokou cenovku a poukazovat na to, že řidič často převáží jen nevyužité kubíky prostoru a VW je dražší než Francouzi.

Ano, jsou levnější. Že to ale velké části klientely nevadí, dokazují i prodejní čísla. Multivan je totiž špičkově zpracovaný a co se týče ergonomie, nechává ostatní za sebou. A dobře zajištěná klientela ocení i luxusní prvky a rozmanitost příplatkové výbavy.

Slogany o "aktivních rodinách" zní jako klišé, jenže v případě osobních dodávek lze jen těžko lépe popsat, pro koho skutečně jsou. Právě pro tyto lidi. Velké rodiny, které pořád někam jezdí. A nemusí jít jen o týdenní dovolenou v Chorvatsku, své o tom vědí všichni s dětmi - ze školy si pořád chtějí vodit domů kamarády a vícemístný povoz je k tomu jako dělaný.

Multivan navíc není jen unifikovaná krabice na kolech. Má svůj charakter, na který si během chvilky zvyknete. Jestli mohu doporučit, volte verzi 4Motion s pohonem všech kol, pokud to v zimě s horami myslíte vážně. Zasněžené cesty do kopce totiž zvládl s přehledem, zatímco jiná menší MPV s pohonem předních kol nechal za sebou. Vytahovat ze závěje Multivan by navíc nebylo nic příjemného.