Další žhavý problém koncernu VW. Možný požár u plug-in hybridů ale neřeší jako jediný

Automobilka Volkswagen celosvětově svolá přes 100 000 plug-in hybridních vozů kvůli nebezpečí vzniku požáru v oblasti motoru. Akce se dotkne vozů značek VW, Audi, Seat a Škoda. V Česku se dotkne přibližně tisícovky hybridních Superbů a Octavií.

U vozidel, která spojují klasický spalovací motor s elektrickým pohonem a dobíjejí se přes zásuvku, hrozí požár kvůli vadné pojistce. Ta v nejhorším možném případě nebude fungovat správně v případě přepětí a případný zkrat může v krajním případě vést k zahoření vozu.

V samotném Německu se podle Spolkového úřadu pro motorová vozidla (KBA) už objevil případ jednoho Volkswagenu, kdy přesně taková situace nastala.

Samotný Volkswagen bude po celém světě svolávat 42 571 vozidel. Jedná se o modely Golf, Passat, Arteon a Multivan T7 modelových let 2019 až 2022. Kromě toho ale přijdou na řadu vozy Audi, Cupra, Seat a Škoda. Celkem by tak mělo do servisu zamířit okolo 118 000 vozidel.

V případě české automobilky se bude jednat o typy Superb iV, Octavia iV a Octavia RS iV. V číslech to znamená 22 000 aut celosvětově, z čehož je tisíc exemplářů v Česku (a z nich 300 ve vlastnictví samotné Škody). Kolika vozidel dalších koncernových značek v Česku se akce týká, redakce Aktuálně.cz zjišťuje.

V servisu dojde k instalaci speciální izolační desky k vysokonapěťové baterii. Ta má zabránit vzplanutí vozu. Auta budou muset v servisu strávit přibližně jeden pracovní den. Proaktivní zásah by v tomto měl být podobný klasické servisní prohlídce, a fungovat tedy podle modelu, že majitel auto přiveze do servisu ráno a odpoledne si ho vyzvedne.

Pro koncern to není jediná svolávací akce podobného rozsahu. Již včera redakce Aktuálně.cz informovala o nebezpečí, které může představovat uvolněný kryt motoru 2.0 TSI Evo.

Volkswagen pak také není jediným výrobcem, který řeší riziko požáru u plug-in hybridů. S podobnými potížemi se v minulosti potýkal americký Ford u plug-in hybridní verze SUV Kuga i německé BMW u celé řady nabízených modelů.

V obou případech se ale jednalo o problémy s vlastní vysokonapěťovou baterií. Při výrobě nebyly zcela začištěny svary, případně na ní zůstaly nečistoty, které mohly následně skončit zkratem. Ford nakonec přistoupil k tomu, že u asi 20 000 vozidel Kuga měnil celou trakční baterii. V případě BMW se jednalo rovněž přibližně o tisíce aut, u nichž byla baterie v servisu zkontrolována a případně opravena.

Problémy se zkratem vysokonapěťové baterie pak u svých čistých elektromobilů řešily i automobilky Hyundai nebo General Motors.