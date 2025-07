Ukrajina má na své straně vlivného a nečekaného spojence, kterému Trump naslouchá

Donald Trump v pondělí překvapil, když na veřejnosti přiznal, že ho v pohledu na Vladimira Putina výrazně ovlivnila jeho žena. První dáma Melania Trumpová, známá svou zdrženlivostí a odstupem od politických debat, podle něj opakovaně upozorňovala, že sliby ruského prezidenta o míru na Ukrajině nemají s realitou nic společného.

Donald Trump mimochodem popsal, jaký vliv na něj má Melanie | Video: Associated Press

"Přijdu domů a řeknu: ‚Víš, dnes jsem mluvil s Vladimirem. Měli jsme krásný rozhovor.‘ A ona na to: ‚Opravdu? Právě vybombardovali další (ukrajinské) město,‘" líčil prezident během pondělního setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem.

O něco později vyprávěl podobný příběh i na obědě v Bílém domě. Tentokrát zmínil vybombardovaný domov ukrajinských důchodců - opět upozornění, které prý přišlo od jeho ženy. Trump dodal, že ho chování Putina začíná frustrovat, a pohrozil Moskvě i jejím partnerům zavedením stoprocentních cel, pokud nedojde do 50 dnů k příměří.

Zaznívá tak hlas první dámy, která jinak veřejně mluví jen zřídka. A přesto zjevně dokáže za zavřenými dveřmi silně ovlivnit jednoho z nejmocnějších mužů světa.

Modelka z Východu, která se stáhla do ústraní

Melania Trumpová se narodila jako Melanija Knavsová a vyrostla ve slovinském městečku Sevnica v tehdejší Jugoslávii. Její otec pracoval jako obchodník s automobily a matka v textilním průmyslu. V 90. letech se vydala do Milána a pak do Paříže, kde působila jako modelka. Nakonec zakotvila v roce 1996 v New Yorku. Právě tam se o dva roky později na večírku seznámila s Donaldem Trumpem.

Její modelingová kariéra se nikdy nedostala na titulní strany největších módních časopisů, ale pohybovala se ve světě známých značek a prestižních kontaktů. Po sňatku s Trumpem přijala americké občanství a stala se matkou jeho nejmladšího syna Barrona.

Otázky ohledně získání amerického občanství provázely Melanii Trumpovou už od samého začátku. V roce 2001 obdržela tzv. Einsteinovo vízum EB-1, které je běžně vyhrazeno lidem s výjimečnými schopnostmi. Například vědcům, olympionikům nebo špičkovým umělcům. Její tehdejší kariéra modelky však vzbuzovala pochybnosti, zda takové vízum odpovídalo jejímu profilu. Kritici spekulovali, že mohla těžit z kontaktů svého budoucího manžela Donalda Trumpa.

Po získání občanství v roce 2006 pomohla Melania dostat do USA i své rodiče, Viktora a Amaliji Knavsovy, a zajistila jim trvalý pobyt skrze takzvané řetězové přistěhovalectví - proces, který její manžel později ostře kritizoval a navrhoval jej omezit. "Řetězová migrace musí skončit," prohlásil Trump v roce 2017, přestože jeho vlastní tchán a tchyně tento systém využili.

Slibovala, že bude vidět. Zůstala skrytá

Ještě před druhou inaugurací letos v lednu Melania Trumpová v rozhovoru pro televizi Fox News tvrdila, že plánuje trávit většinu času ve Washingtonu. "Budu v Bílém domě. Víte, když budu potřebovat být v New Yorku, budu v New Yorku. Když budu potřebovat být v Palm Beach, budu v Palm Beach… Ale mou prioritou je být matkou, být první dámou, být manželkou," prohlásila tehdy.

Realita je ovšem jiná. Podle několika lidí z okolí první dámy strávila v Bílém domě za posledních šest měsíců méně než 14 dní. Většinu času tráví buď v Mar-a-Lagu na Floridě, nebo v newyorské Trump Tower. V Bílém domě sice zaměstnává vlastní personál, ale východní křídlo navštěvuje málokdy. Veřejných akcí se účastní výjimečně, a když už ano - jako nedávno při velikonočním kutálení vajec nebo při udílení cen pro výjimečné ženy International Women of Courage - působí rezervovaně a zdrženlivě.

"Takto nenápadnou první dámu jsme nezažili od dob Bess Trumanové," říká historička Katherine Jellisonová z Ohijské univerzity, která se specializuje na studium prvních dam.

Zatímco Melania se drží v pozadí, některé její tradiční povinnosti převzal přímo prezident. To on vítá školní výpravy, on dohlíží na změny v Bílém domě - například plánuje vydláždit Růžovou zahradu, kterou Melania za prvního mandátu upravovala.

Vliv za oponou

V zákulisí mezitím pokračují její podnikatelské aktivity. Letos uvedla vlastní kryptoměnový token $MELANIA a podepsala smlouvu s Amazonem na dokumentární film o svém životě. Údajná hodnota kontraktu: 40 milionů dolarů. Co přesně dokument ukáže, se ovšem neví - stejně jako u většiny věcí spojených s touto první dámou.

Jedno je ale jasné: když Melania něco řekne, Donald Trump poslouchá. A třebaže její role navenek působí jako okrajová, v soukromí může být významnější, než si mnozí připouštějí. Její skeptický pohled na Vladimira Putina, který prezident sám několikrát zopakoval, je toho nejnovějším důkazem. A podle Fox News má Ukrajina na své straně opravdu důležitého spojence.