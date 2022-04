Další žhavý problém koncernu VW. Možný požár u plug-in hybridů ale neřeší jako jediný

Automobilka Volkswagen celosvětově svolá přes 100 000 plug-in hybridních vozů kvůli nebezpečí vzniku požáru v oblasti motoru. Akce se dotkne vozů značek VW, Audi, Seat a Škoda. V Česku se dotkne přibližně tisícovky hybridních Superbů a Octavií.

U vozidel, která spojují klasický spalovací motor s elektrickým pohonem a dobíjejí se přes zásuvku, hrozí požár kvůli vadné pojistce. Ta v nejhorším možném případě nezabrání přepětí a případný zkrat může vést k zahoření vozu.

V Německu se podle Spolkového úřadu pro motorová vozidla (KBA) už objevil případ jednoho Volkswagenu, kdy přesně taková situace nastala.

Volkswagen bude po celém světě svolávat 42 571 vozidel. Jedná se o modely Golf, Passat, Arteon a Multivan T7 modelových let 2019 až 2022. Kromě toho ale přijdou na řadu vozy Audi, Cupra, Seat a Škoda. Celkem by tak mělo do servisu zamířit okolo 118 000 vozidel.

V případě české automobilky se bude jednat o typy Superb iV, Octavia iV a Octavia RS iV. V číslech to znamená 22 000 aut celosvětově, z čehož je tisíc exemplářů v Česku (a z nich 300 ve vlastnictví samotné Škody). Kolika vozidel dalších koncernových značek v Česku se akce týká, redakce Aktuálně.cz zjišťuje.

Značkové opravny instalují k vysokonapěťové baterii speciální izolační desku. Ta má zabránit vzplanutí vozu. Auta budou muset v servisu strávit přibližně jeden pracovní den. Preventivní zásah by v tomto ohledu měl být podobný klasické servisní prohlídce. Majitel auto přiveze do servisu ráno a odpoledne si ho vyzvedne.

Pro koncern Volkswagen to není jediná svolávací akce podobného rozsahu. Již včera redakce Aktuálně.cz informovala o nebezpečí, které může představovat uvolněný kryt motoru 2.0 TSI Evo.

Volkswagen také není jediným výrobcem, který řeší riziko požáru u plug-in hybridů. S podobnými potížemi se v minulosti potýkal Ford u plug-in hybridní verze SUV Kuga i BMW u celé řady nabízených modelů.

V obou případech se ale jednalo o problémy s vlastní vysokonapěťovou baterií. Při výrobě nebyly zcela začištěny svary, případně na ní zůstaly nečistoty, které mohly následně skončit zkratem. Ford nakonec přistoupil k tomu, že u asi 20 000 vozidel Kuga měnil celou trakční baterii. V případě BMW se jednalo rovněž přibližně o tisíce aut, u nichž byla baterie v servisu zkontrolována a případně opravena.

Problémy se zkratem vysokonapěťové baterie pak u svých elektromobilů řešily i automobilky Hyundai nebo General Motors.