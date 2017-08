Continental má unikátní prototyp se dvěma volanty. Testuje na něm interiér pro autonomní vozy

před 5 minutami

Příchod automobilů, které se budou ovládat samy, je čím dál blíž. Audi začne již v příštím roce do sériového vozu montovat systém, který v rychlostech do 60 km/h nebude na dálnici potřebovat zásahy řidiče. Budoucnost patří ještě propracovanějším systémům, které budou schopné automatické jízdy bez rychlostního omezení. Spolu s tím se ale změní úloha řidiče, který se již nebude muset plně soustředit na silnici, ale bude muset být připraven v určitých situacích převzít řízení. Jak co nejlépe postavit interiér autonomního vozu, testuje společnost Continental. A využívá k tomu nejen simulátor, ale i unikátní prototyp se dvěma volanty.

Doba, kdy po stisknutí tlačítka pojede auto bez pomoci řidiče, je stále blíž. Nejdál je s tímto řešením nejspíše Audi. To uvede již příští rok v nové A8 systém, který na dálnici umožní do rychlostí 60 km/h jet bez toho, aniž by řidič držel volant nebo šlapal na pedály. To pomůže hlavně při pohybu v kolonách. Již delší dobu ale testuje prototyp, který umí na dálnicích jet až 130 km/h.

Ten nedávno vyzkoušela i redakce Aktuálně.cz. Největší dojem po aktivaci autopilota? Nezvyk na situaci, kdy odpovědnost necháváte plně na automobilu. Stále však platí, že řidič musí být po zaznění zvukového, hlasového i vizuálního signálu schopen do několika sekund převzít kontrolu nad vozidlem zpět.

Právě na reakce řidičů za volantem vozu, který umí jet sám, se zaměřila společnost Continental. Ta zkoumá nejen to, jak vůbec člověk reaguje na přechod do automatizované jízdy, ale také jak nejlépe by měl systém dát řidiči najevo, že má převzít řízení zpátky. Důvodem je snaha o stavbu co nejlepšího interiéru pro autonomní vozy.

"V rámci tématu plně automatizované jízdy pro nás bude největší výzvou nová úloha řidičů. Z té vyplývají též nové potřeby a požadavky," uvedl Karsten Michels z koncernu Continental. Německá společnost pro svůj výzkum nevyužívá jen propracovaný simulátor v laboratoři, ale také testovací auto v běžném provozu.

To je unikátní tím, že má v interiéru dva volanty. Nalevo sedí testovací pilot, vpravo za závěsem pak zkušený řidič. Jak je možné z přítomnosti dvou lidí za dvěma volanty vydedukovat, celý systém Continentalu je zatím jen maketa, volant na levé straně je falešný a o řízení se stará zkušený řidič.

Prototyp tak využívá dokonalou simulaci a iluzi autonomní jízdy. Systém dá testovacímu pilotovi znamení a ten voličem na středovém tunelu přepne do automatického režimu. V tu chvíli dá ruce z volantu, nohy z pedálů a řízení nechá "na počítači". Tím je však ve skutečnosti vyškolený řidič.

V autě je celá řada senzorů, které zaznamenávají chování člověka za falešným volantem a analyzují jeho reakce především ve chvíli, kdy nechá řízení na automobilu. Jakmile systém vyzve testovacího pilota k převzetí jízdy, jsou jeho pokyny pomocí head up displeje přenášeny k řidiči za závěsem a ten pak podle nich ovládá auto. Continental tak může bez bezpečnostního rizika testovat autonomní řízení i ve vyšších rychlostech.

Dalším prvkem, který technici v prototypu vyhodnocují, je způsob, jak dát člověku za volantem vědět, že má převzít řízení. Vizuálně upozornění zobrazuje na několika displejích i pomocí barevných LED proužků, nechybí ani zvukový signál. Pokud na nic z toho řidič nereaguje, začne vozu vibrovat sedačka nebo se zatáhne předpínač bezpečnostního pásu. To také pomůže lépe navrhnout budoucí podobu kabiny vozu.

Mimo auta se dvěma volanty, co reálně jezdí po silnici, má Continental ve své laboratoři také speciálně upravený simulátor. Ten nabízí představu reálného silničního provozu, v němž nechá řidič auto jet v automatizovaném režimu. Technikům pak simulátor umožňuje měřit tepovou frekvenci nebo přesně zaznamenávat pohyby očí řidiče za volantem.

Na toho v laboratoři nepůsobí žádné vnější vlivy, což zaměstnancům německé firmy umožňuje stanovit, jestli se řidiči sedí pohodlně, nebo jestli u něj určitá situace vyvolá stres. Simulátor v laboratoři pak existuje také proto, že umožňuje řidiče vystavit extrémnějším a nebezpečnějším situacím než v běžném provozu.

Jak testování Continentalu v laboratoři i na silnici probíhá, se podívejte v tomto videu: