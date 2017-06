Za čtyři roky už bude možné spát za volantem, slibuje BMW. Pracuje na vývoji aut bez řidiče

před 12 minutami

První auto se samočinným řízením vyšší úrovně by mělo vyjet na silnice v roce 2021. Zatím bude schopné fungovat automaticky hlavně v centrech měst nebo na dálnici. Stále ale bude nutné, aby byl na palubě přítomný řidič. Ten se už nebude muset většinu času aktivně zapojovat do řízení, takže si teoreticky může i na moment zdřímnout. Do roku 2030 chce BMW mít auto jezdící zcela bez zásahu řidiče.

BMW usilovně pracuje na vývoji auta bez řidiče. V této technologii vidí svou možnou budoucnost, což dokazuje i fakt, že na projektu spolupracuje s technologickou společností Intel. Do práce se zapojila i další firma - Mobileye. Ta je známá výrobou senzorů. První auto, které bude jezdit za určitých podmínek zcela samo, se má objevit v roce 2021. Půjde o vlajkovou loď značky. Zatím nese pracovní název iNext.



Mnichovská automobilka předpovídá, že v jejím novém autonomním voze si už bude moci řidič za jízdy i na chvíli pospat. Autonomní vozidla se rozdělují podle nutnosti zásahů řidiče do jízdy do celkem pěti vývojových stupňů. Podle BMW bude jeho první autonomní vůz schopen jezdit na úrovních tři a čtyři. Zejména na silnicích se souvislým tokem dopravy s odděleným protisměrným proudem. Jednodušeji řečeno jde o dálnice a rychlostní silnice. Pak se přidají i města. Nové Volvo XC60 se pokusí zabránit každé nehodě. Zabrzdí, strhne volant nebo upozorní na cyklistu číst článek Aktuálně už je řada aut vybavena systémy pro jízdu na úrovni dvě. To znamená, že je k dispozici adaptivní tempomat, asistent pro jízdu v pruzích a auto se tak samo udržuje na dálnici ve správném směru a s dostatečným odstupem za jinými vozy. Řidič ale musí mít stále ruce na volantu a být připraven zasáhnout.



Úroveň tři už znamená, že systémy dovolí řidiči na chvíli spustit oči ze silnice i z volantu a věnovat se jiné činnosti. Třeba poslat textovou zprávu. Musí být ale stále připraven zasáhnout v případě, že se vůz dostane do krizové situace. Úroveň čtyři má obdobný základ - řidič má ale delší čas na to, aby se nevěnoval řízení. Může klidně usnout. Pokud po delší době nezareaguje, auto zvládne samo bezpečně zastavit. Tesla z nás udělala pokusné králíky, zlobí se řidiči. Žalují ji kvůli systému autopilota číst článek Úroveň pět je pak cíl. Jde o vozy, které už k pohybu nepotřebují řidiče, ale fungují zcela autonomně. Takové by chtělo BMW mít do roku 2030. I proto spolu s vývojem autonomních vozů pracuje v dalších oblastech, jako jsou společné standardy s jinými automobilkami. Láká navíc i další společnosti, aby se k vývoji aut bez řidiče připojily.



Důležitost projektu auta bez řidiče podtrhuje i fakt, že se autonomní elektromobil BMW iNext bude vyrábět v hlavní továrně automobilky v německém Dingolfingu, kde firma staví velké sedany řady 5 a 7, tedy své nejprestižnější modely. Elektromobily se zatím vyrábí v jiné fabrice v Lipsku. Podívejte se, jak BMW pracuje na autonomním řízení: Video: BMW

