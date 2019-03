Co dělat, když elektroautu dojde šťáva? Německý ADAC testuje mobilní nabíječku

Podle nedávného průzkumu společnosti Shell se třetině českých řidičů stalo, že jim za jízdy došlo palivo. S nástupem elektromobility pochopitelně nebude možné, aby auto z asistenční služby dovezlo rezervní kanystr s pár litry paliva, který postačí k dojetí na nejbližší čerpací stanici. Řešením pro ně by mohla být mobilní nabíječka, kterou testuje německý autoklub ADAC.

V zásadě se jedná o upravený elektromobil Hyundai Ioniq, který bude ve zkušebním provozu zachraňovat majitele elektrických vozů korejské značky. Pilotní provoz bude probíhat v okolí Hamburku a Duisburgu.

"Počty nově přihlašovaných elektrických aut neustále rostou. Jen v roce 2020 se na trhu objeví řada velice důležitých modelů, je pro nás tedy důležité si vyzkoušet, jak se situace, kdy elektromobilu dojde na cestě energie, dají řešit," tvrdí Ludger Kersting, šéf společnosti ADAC Service.

Elektrický Ioniq používaný v pilotním projektu je vybavený technologií V2V Charging (tedy nabíjení z vozidla do vozidla). Funguje tedy jako jakýsi dárce, který energií ze svých baterií oživuje vybité auto. K nabíjení se používá stejnosměrný proud a nabíječka CCS, kterou kromě vozů Hyundai používá např. také VW nebo BMW.

Dostatek energie na dvacet pět kilometrů jízdy přenese "záchranářské" auto do vybitého vozu za 15 minut. To by podle ADAC mělo většinou stačit k tomu, aby jeho majitel dojel v Německu k dobíjecí stanici, kde si může baterie doplnit zcela.

Samotný Ioniq má běžný dojezd okolo dvou set kilometrů, a tak by po záchraně jiného vozu (včetně cca 20km cesty na místo zásahu) měl ujet ještě alespoň sto kilometrů. Pokud ale energie v bateriích dárcovského Hyundai klesne pod 30 procent, nabíjení se samo přeruší.

Mobilní nabíjecí stanici v podobě přívěsného vozíku za elektrokolo v minulosti představil německý start-up Chargery nebo Škoda. Velkou přenosnou nabíječku s kapacitní baterií ukázal začátkem tohoto roku i Volkswagen. Ani jedno z řešení ovšem nedosahuje pohyblivosti elektromobilu ve službách ADACu.