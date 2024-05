Tuleja ministrem nebude, přiznal selhání a nominace se vzdal. Fiala to uvítal

Pavel Tuleja (TOP 09) se vzdal nominace na ministra pro vědu a výzkum. Žádný člen vlády nesmí být zatížen pochybnostmi, uvedl v prohlášení. Důvodem bylo publikování v takzvaných predátorských časopisech a podle některých akademiků i nízká kvalita kvalita jeho odborných prací. Premiér Petr Fiala rozhodnutí uvítal. Strana nyní musí navrhnout jiného kandidáta.

"V posledních dnech vyšlo najevo několik mých selhání, kterých jsem si sice nebyl vědom, ale které nechci a nemohu relativizovat. Politická kultura v naší zemi je pro mě nesmírně důležitá a považuji za samozřejmé vyvodit z toho politickou odpovědnost. Žádný ministr nesmí být zatížen pochybnostmi o způsobilosti vykonávat svůj úřad, a proto se vzdávám nominace na ministra vědy, výzkumu a inovací vlády," napsal Tuleja.

Tuleja čelil kritice za to, že své vědecké práce publikoval v takzvaných predátorských časopisech. Někteří akademici navíc poukázali na podle nich nevalnou kvalitu jeho odborných prací v oboru ekonomie.

Premiér Petr Fiala (ODS) v pátek dopoledne řekl, že Tuleja musí vše vyjasnit. Pozdější rozhodnutí vzdát se nominace uvítal. "Vždy jsem říkal, že pokud existují ve věci jmenování člena vlády pochybnosti, musejí byt vyjasněny, aby nezatěžovaly výkon funkce. Pochybnosti o etice vědecké práce a nutnost dalšího vysvětlování by byly zatěžující zvláště pro ministra, který se má věnovat vědě a výzkumu. Věřím, že TOP 09 navrhne v nejbližší době nového kandidáta," uvedl premiér.

Co jsou "predátorské časopisy" a jak fungují? Predátorské časopisy se na první pohled tváří jako vědecké , za poplatek ale zveřejní téměř cokoli. Bez ohledu na kvalitu a přínos. Na rozdíl od skutečných odborných časopisů, kde probíhá důkladná kontrola a hodnocení.

Publikování v predátorském časopise však může být i omyl. Některé zneužívají či napodobují jména institucí i vědců, používají smyšlené údaje i známky kvality. Podvodníci navíc vědce sami oslovují.

Rozhodnutí ocenila i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "V posledních dnech bohužel vyšlo najevo několik jeho pochybení, které nemohl ignorovat. Cením si, že celou situaci rychle vyhodnotil a ukázal tak vysoké nároky na politickou odpovědnost, která je TOP 09 vlastní," napsala. Ještě v pátek dopoledne přitom pro Seznam Zprávy na pochybnosti reagovala větou: "Nedělala bych z komára velblouda".

"Hodnotím to jako odpovědné a racionální rozhodnutí. Sice se naplnilo přání TOP 09, aby měli viditelného ministra - a to dokonce před nástupem do funkce, ale ne způsobem, který by byl jakkoliv pozitivní či pomohl vědě a výzkumu," napsal vicepremiér a předseda Pirátů Ivan Bartoš. Současná ministryně Helena Langšádlová rezignovala s vysvětlením, že se jí nedařilo svůj resort dostatečně zviditelňovat.

Bartoš doplnil, že věda a výzkum jsou klíčové pro rozvoj země. "Vláda této oblasti musí věnovat adekvátní pozornost, potřebuje důstojné a silné zastoupení," uvedl. Také vicepremiér a šéf STAN Vít Rakušan pokládá za stávajících okolností za rozumné a správné, že se Tuleja vzdal nominace.

Jmenování nového ministra bylo na Pražském hradě plánováno na pondělí 6. května. Prezident Petr Pavel nyní vyčká na další návrh od premiéra. O nové nominaci se podle Pekarové Adamové uvnitř strany intenzivně jedná a v dohledné době kandidáta oznámí. Výměna ministra pro vědubude osmou personální změnou ve Fialově vládě.

Politologové: Ukazuje to špatnou kondici TOP 09

Proces výměny ministra podle oslovených politologů ukazuje, že se TOP 09 nachází ve špatné kondici. "Po posledním sněmu vsadila všechno na jednu kartu, jednobarevné vedení. I v důsledku těchto kauz pozice TOP 09 nejen ve vládě, ale i v rámci koalice Spolu dále oslabí," míní Aleš Michal z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Podle Pavla Šaradína z Univerzity Palackého měla výměna přinést TOP 09 nový impulz. "Pokud chce jakákoliv strana posílit, celý proces musí zvládnout, mít prověřeného a připraveného kandidáta. Což se nestalo. Jednoznačně za to nese odpovědnost politické vedení strany," uvedl. Stranu to podle něj oslabí.

S tím, že strana si může reputaci napravit novým jménem pro funkci, souhlasí Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. "Nicméně je otázkou, zda strana podobnou osobou disponuje, a zda tedy kauza Pavla Tuleji nesvědčí též o personální krizi strany," uvedl. TOP 09 podle něj hledá atraktivní tvář, která by jí přitáhla voliče.

Lubomír Kopeček z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity soudí, že rezignace na jmenování je v dané situaci rozumným krokem, kterým si TOP 09 i kandidát ušetří problém, který by se táhl. "TOP 09 původně předpokládala, že bude mít veřejně viditelnějšího reprezentanta ve vládě, což straně pomůže. Mediální zájem opravdu Tuleja probudil, ale naprosto nežádoucího druhu," uvedl politolog.