Tesla chystá svůj čtvrtý osobní model. Menší SUV představí v polovině března

Americká společnost Tesla chystá na 14. března premiéru sportovně-užitkového vozu (SUV) Model Y. Nový vůz je zhruba o deset procent větší než Model 3 a bude také o deset procent dražší. Na twitteru to oznámil šéf společnosti Elon Musk.

Model Y unveil event on March 14 at LA Design Studio — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2019

SUV na elektrický pohon Model Y bude s levnějším sedanem Model 3 sdílet řadu stejných komponentů, což by mělo přinést urychlení výroby. Podle Muskova nedávného vyjádření by to mělo být zhruba 75 procent. Při stejné baterii bude mít kratší dojezdovou vzdálenost, přesné specifikace budou zveřejněny až při představení automobilu.

S širším okruhem nových produktů se Tesla snaží vystoupit ze škatulky výrobce luxusních aut.

Minulý týden firma oznámila, že ve snaze snížit náklady přechází výhradně na online prodej, což by jí mělo umožnit snížit cenu všech elektromobilů v průměru o šest procent. Cena Modelu 3 má začínat na 35 000 dolarech (790 000 Kč), zatímco vloni na podzim v průměru přesáhla 50 000 dolarů.