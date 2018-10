před 1 hodinou

Před dvaceti lety začaly Evropu ve velkém zaplavovat korejská auta, která se s každou další generací zlepšovala tak rapidně, že dnes dosahují úrovně zavedených evropských konkurentů. O něco podobného by se rády pokusily i další automobilky z Asie. Zatímco Vietnam je v automobilovém průmyslu prakticky zelenáčem, Čína je naopak již řadu let jednou z jeho dominantních součástí. V Evropě ale nadvakrát neuspěla, přesto to tamní automobilky nevzdávají a zkouší to potřetí. V Paříži jsme měli možnost prohlédnout si vietnamské automobily VinFast a čínské vozy GAC. Podívejte se do galerie.