před 41 minutami

Podívejte se, jak vypadá cesta do nejoblíbenější prázdninové destinace Čechů. Vyrazili jsme autem z Prahy přes Slovinsko, Istrii až do Dubrovníku. Srovnali jsme přitom ceny benzinu, podívali se na zajímavá odpočívadla a projeli i úsekem, kde se v létě zaručeně budou tvořit kolony. Poradíme také, kde nekupovat dálniční známku do Rakouska.