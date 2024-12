"200 km/h tu zatím nikdo nejel." Na D4 testují měření rychlosti, jak rozeznat kamery?

Na nově otevřeném úseku dálnice D4, kterou vůbec poprvé v Česku postavil soukromý subjekt, se už testuje úsekové měření rychlosti, spustit se má v lednu. Kamer, které sledují provoz, je tu 195, jak poznat, které z nich budou měřit rychlost?

Na nově vybudovaném úseku dálnice D4 hlídá provoz 195 kamer. Pro české řidiče se 48 kilometrů nového asfaltu, který zkrátí cestu z Prahy do Písku a zpět, otevřelo v úterý 17. prosince.

Sledovat provoz na celé dálnici jde z operačního centra v nově vybudovaném Středisku správy a údržby komunikace u křižovatky Lety u Písku. Střídá se tu celkem deset operátorů, kteří sledují dění na dálnici. Směnu tu mají vždy po dvou.

"Prakticky všichni tu jsme bývalí policisté. Přece jen, už jsem starší, a tak mi tato práce víc vyhovuje," říká pro Hospodářské noviny Jakub Hanzák z Písku, který měl směnu v době, kdy operační centrum navštívili novináři.

Sedí u pracovního stolu, který se táhne prostředkem celé místnosti, na stole má s kolegou k dispozici deset velkých monitorů. Je na nich vidět jak obraz z kamer, tak grafy hlídající například počasí. Před sebou mají operátoři na stěně obří obrazovku, na které se projektuje dění z kompletně celé dálnice. Očekává se, že pod D4 denně projede asi 18 tisíc vozidel.

K dispozici je dvacet obrazovek, buď se na ně promítá to, co "vidí" jedna kamera, případně obraz tvoří mozaika z 24 kamer naráz. Uprostřed je pak mapa celé dálnice s vyznačenými místy s kamerami a radary, dispečeři díky tomu i přesně vidí, kde se nachází vozy údržby nebo asistenční služba.

D4 je s nadsázkou jedna z nejsledovanějších dopravních staveb v Česku a bezpečnostní úroveň se vyrovná bankovním institucím. Například na sedmikilometrovém úseku se dá napočítat i 15 kamer, obvykle jsou rozeseté po půl kilometru, a když jednu řidič míjí, už může spatřit další na obzoru.

Nacházejí se jak na sloupech po pravé straně vozovky, instalovány jsou také na kovových rampách přímo nad silnici a snímají auta jak zpředu, tak zezadu po projetí. Často jsou umístěné i v protisměru a zabírají oba pruhy z dálky.

Podle vyjádření provozovatele stavby kompletně monitorují celou dálnici v obou směrech a nemají v obrazu jediné slepé místo.

Fungují tu také váhová měření pro kamiony a za jejich překročení budou rozesílány provozovatelům nákladních vozů pokuty.

Asi největší rozruch před časem ale vyvolala informace, že se tu instalovaly radary pro úseková měření rychlosti. Na dálnicích v Česku se až na výjimky - například v tunelech (na D1, D5 a D8) nebo na Pražském okruhu-, rychlost pomocí úsekových radarů obvykle neměří a tím pádem ani nepokutuje.

Ostatně už v úterý dopoledne se na jedné z informačních tabulí před sjezdem na Lety objevilo hlášení "úsekové měření rychlosti".

"Zatím to nefunguje, provoz testujeme. O tom, kde se přesně bude rychlost měřit, budou řidiče informovat právě tyto tabule a bude uveden i kilometrový úsek, aby to věděli," dodává pro HN operátor Hanzák. Měřit budou moci nejen to, zda řidiči dodržují dálničních 130 km/h, ale i situaci, kdy se na úsecích dálnice rychlost sníží. Nejdelší měřený úsek má být o délce 3350 metrů, nejkratší v délce pouze 640 metrů.

"Měření rychlosti bude mít na starost policie a ti budou rozhodovat, na kterých úsecích se ten den bude rychlost monitorovat. Budou si to buď řídit sami, nebo nám zavolají, ať tyto úseky spustíme my," dodává. Policie ostatně v areálu sídlí také.

"Počítáme s tím, že v lednu se měření spustí, vždy ale půjde jen o jeden úsek v každém směru. Má být především preventivní, záměrem není vybírat co nejvíce peněz. Jedno měření je podle mého tak akorát," dodává pro HN ministr dopravy Martin Kupka k tomu, proč se z původního záměru měřit rychlost na osmi úsecích v každém směru nakonec upustilo.

Které ze zmíněných 195 kamer ale skutečně mohou rychlost měřit? Podle operátora Hanzáka je to poměrně snadné. "Kamery na sloupech, které se nachází u krajnic, rychlost měřit neumí. Jde o radary instalované na rampách a měří vozidla po projetí," dodává operátor.

I když se tu překračování rychlosti zatím nepokutuje, s kolegy ho cvičně sledují. "Tu a tam se tu někdo projede rychle. Ale obvykle to bylo tak okolo 150 km/h, prohnat se tu dvoustovkou jsem tu zatím nikoho neviděl," uzavírá operátor situaci těsně po dokončení D4.

Pokuty za překračování rychlosti budou vyřizovat úřady v Písku a Příbrami. Očekávají, že díky tomu vyberou do své kasy několik desítek milionů ročně navíc.