Rozhodují centimetry. Jak vysoká voda je pro auto ještě bezpečná a kdy už je zle

Povodeň ohlášená v předstihu dává majitelům aut šanci je včas odvézt na bezpečné místo. Ne všichni to ale stihnou, po opadnutí vody pak dojde na sčítání škod. Ne vždy musí být následky povodně fatální, záleží na úrovni, do jaké voda vystoupá.

Za bezpečnou výšku, do které by neměla voda na autě způsobit žádné škody, se obvykle považuje spodní část prahů vozu. Tedy zhruba místo, kde je umístěn otvor pro hever. Taková výška je u každého auta individuální, třeba u Škody Octavia jde o 14 centimetrů, zatímco u Kodiaqu je to 19 centimetrů.

Za ještě relativně bezpečnou hranici jsou také považovány náboje kol. Tady už ale hrozí, že nečistoty z vody mohou proniknout do brzdové soustavy, spojky nebo ložisek kol, případně do čidel na náraznících. Závada se přitom může objevit až po čase roztodivnými chybovými hlášeními.

Pokud už voda vystoupá nad spodní okraj dveří, je pravděpodobné, že pronikne i do interiéru. Zde už nepomůže jen důkladné větrání nebo vysoušení fénem, vlhkosti usazené v izolačních materiálech pod kobercem se lze zbavit jen tím, že jsou nahrazeny novými. Výměnou by měly projít i všechny elektronické komponenty a kabeláž, která podlahou auta vede, jako je připojení airbagů nebo napájení pro elektrické ovládání sedadel. Totéž se samozřejmě týká i obložení dveří, pokud je vodou zasaženo. Když už voda dosáhla až sem, auto nestartujte, protože mohla proniknout i do sání motoru. Nezbývá než vůz dopravit na podvalníku do servisu a nechat zkontrolovat.

Za fatální škodu na autě se obvykle považuje stav, kdy hladina vystoupá nad spodní hranu okna. V tomto případě se určitě nepokoušejte auto ani po jejím opadnutí nastartovat, je téměř jisté, že v sání motoru voda stále je. U auta v takovém stavu se obvykle oprava nevyplatí, i pro odvážné kutily je záchrana takto vytopeného vozu mnohdy celoživotním projektem.

Při dlouhotrvajících deštích může voda řidiče zastihnout i na cestách v nízko položených místech, například v podjezdech železniční trati nebo na mimoúrovňových křižovatkách. I když se někteří řidiči do zatopených míst odváží, za riziko fatálního poškození motoru to nestojí. Zdánlivě nevinný brod mohou projíždějící auta rozvlnit a motor může vodu nasát. Uvíznout s autem uprostřed stoupající hladiny není nic příjemného, záchrana auta bývá v tomto případě až v druhém plánu.

Elektromobily upozorní na problém samy

Auta na elektřinu jsou na tom s vodou podobně, rozdíly se ale najdou. Samotná baterie v podlaze i elektromotor, obvykle umístěný nad některou z náprav, mají vysoký stupeň krytí a zatopení do spodní úrovně prahů by měly bez problémů zvládnout. Při delším stání ve vodě však není od věci provést zkoušku těsnosti.

"Samotná baterie je sice hermeticky uzavřená, nicméně jsou zde odvlhčovací otvory v podobě membrány, které odvádějí vlhkost od baterie ven. Opačným směrem je sice membrána vodotěsná, nicméně na dlouhý pobyt ve vodě stavěná není," upozorňuje technický expert Volkswagenu Luboš Křivánek.

Z nastartování elektromobilu ponořeného po spodní část prahů však jeho majitel podle Křivánka strach mít nemusí: "Čidla sama poznají, když je někde ve vysokonapěťovém systému zkrat, v takovém případě vůbec nesepnou stykače a auto se neaktivuje."

Horší situace nastane, když už voda přesáhne úroveň prahů a nateče do interiéru. Tehdy k minimalizaci škod pomůže včasné odpojení nízkonapěťové 12V baterie, což ale platí i pro spalovací auta. "Na rozdíl od vysokonapěťového systému je ten dvanáctivoltový nechráněný a některé přístroje jsou pod neustálým napětím. Včasné odpojení od baterie zabrání jejich případnému vyzkratování," radí Křivánek.

S elektromobilem zatopeným přes úroveň prahů je třeba nakládat opatrněji než s běžným spalovacím autem. Po přistavení do servisu musí povinně 24 hodin stát na odlehlém místě, přičemž během této doby jsou průběžně sledovány hodnoty baterie - mimo jiné, zda nedochází k nárůstu teploty uvnitř článků nebo k poklesu izolačního odporu, což by signalizovalo zkrat a riziko požáru. "Parametry izolačního odporu na baterii se sledují i několik dní, pro všechny eventuality existují předepsané postupy," říká Luboš Křivánek.

To všechno ale nakonec musí někdo zaplatit. Povinné ručení povodňové škody nekryje, havarijní pojistka však zpravidla ano. "Pojišťovna však bude pravděpodobně zkoumat, za jakých okolností k záplavě auta došlo," říká Max Legler ze společnosti Pojišťovací servis. "Pokud pojišťovna zjistí, že auto jeho majitel mohl včas odvézt do bezpečí a bez vážného důvodu to neudělal, pak plnění může odmítnout," uzavírá odborník na pojištění.

