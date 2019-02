V Brně parkuje osmnáct Bugatti. Na výstavě slavné automobilky jsou k vidění skvosty

před 8 minutami

Automobilka Bugatti letos slaví 110 let od svého založení. Při této příležitosti se v brněnské Galerii Vaňkovka vystavuje osmnáct výjimečných historických automobilů. V září se expozice nazvaná Žijeme Bugatti přesune také do Prahy, a to konkrétně do prostor obchodního domu Arkády Pankrác.

V Galerii Vaňkovka je od 4. do 22. února k vidění osmnáct historických "bugatek". Nejstarším vozem je model Bugatti Type 13 z roku 1911, jde o třetí nejstarší vyrobené Bugatti. 50 fotografií Foto: Barum má narozeniny. Unikátní fotky mapují začátky gumárenského gigantu z Česka Dále se tu představuje také Bugatti Brescia z roku 1921. Získalo název poté, co přestavěné vozy Type 13 obsadily první čtyři příčky při závodu Grand Prix pořádaném právě v Brescii. Nechybí ani Type 35 A, který se proslavil hlavně díky tomu, že v něm závodila Eliška Junková na Targa Florio. Neméně pozornosti si ale zaslouží například Bugatti Type 40 Tomáš. Karoserii totiž na konci 20. let vyráběli v žižkovské dílně Antonína Tomáše. Stojí tu také Bugatti Type 40 Galle, kterým jezdil francouzský impresionista Georges Gimel. Údajně ho používal na každodenní cesty. Auto report: Prozkoumali jsme Bugatti Chiron z Kladna postavené z milionu Lego kostek číst článek Nechybí tu ani Type 44 Van Vooren, Bugatti Type 44 se stalo nejoblíbenějším modelem s více než 1100 prodanými exempláři. Dále je možné obdivovat třeba 37 A La Mouche. Jde o první exemplář na světě v této karoserii, který byl vyroben na zakázku pro brazilského velvyslance v Paříži hraběte Luize Martinse de Souza Dantas. Na všechny zmíněné vystavené bugattky se můžete podívat v galerii.