Protikorupční razie proti kritikům: Zelenskyj čelí obviněním z autoritářských praktik

Příslušníci ukrajinského Státního úřadu pro vyšetřování (SBI) provedli v minulých dnech protikorupční razie proti významným osobnostem občanské společnosti. Prezident Volodymyr Zelenskyj a další vrcholní představitelé čelí obviněním, že zneužívají mimořádných pravomocí stanného práva k potlačování kritiků, umlčování občanské společnosti a upevňování vlastní moci.

Podle deníku Financial Times vtrhli minulý pátek do domu prominentního protikorupčního aktivisty Vitalije Šabunina v Charkově těžce ozbrojení příslušníci SBI. Při domovní prohlídce mu zabavili telefony, notebooky nebo tablety.

Ve stejnou dobu provedli agenti podobný zásah v domě někdejšího ministra infrastruktury Oleskandra Kubrakova v Kyjevě. I v tomto případě došlo k zabavení elektroniky a dalších osobních věcí. Úřady uvedly, že razie souvisely s vyšetřováním korupčních případů.

Jinak to vidí Šabunin a Kubrakov - podle nich šlo o politicky motivované zásahy. Tvrdí, že SBI nepředložila žádný soudní příkaz a neumožnila přítomnost právních zástupců během prohlídek.

Šabunin pro Financial Times uvedl, že Zelenskyj využívá jeho případ jako výstrahu dvěma skupinám, které pro něj mohou představovat hrozbu: novinářům a aktivistům odhalujícím korupci a pak také vojákům. Šabuninovo obvinění je postaveno na zkreslování jeho vojenských záznamů, uvedla Šabuninova právnička Olena Ščerbanová.

"Zelenskyj tím vzkazuje: pokud si mohu veřejně přijít pro Šabunina, pod drobnohledem médií a navzdory podpoře veřejnosti - pak si mohu přijít pro kohokoliv z vás," řekl Šabunin.

Na obranu Šabunina a Kubrakova se podle Financial Times postavila dokonce i řada jejich kritiků. Spolu s občanskou společností a nezávislými médii odsoudili zásahy a varovali před kampaní Zelenského administrativy zacílenou na její kritiky. Podle nich hrozí, že to, co začalo jako obrana suverenity, se může zvrhnout v systematické přetváření státu k obrazu vládnoucí garnitury. Takový vývoj by podle nich mohl podkopat demokratické reformy, jimiž Ukrajina prošla od revoluce v roce 2014.

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko varoval, že "pod rouškou války úřady pronásledují ty, kteří jsou považováni za nepohodlné: politické oponenty, místní samosprávy, experty, novináře a aktivisty".

Na začátku července Zelenského vláda odmítla jmenovat Oleksandra Cyvinského do čela Úřadu pro hospodářskou bezpečnost, který se zabývá vyšetřováním hospodářské kriminality. Ačkoliv byl Cyvinský vybrán z nezávislého výběrového řízení, kabinet jeho nominaci zamítl s odůvodněním, že "není vhodný".

Podle poslankyně ze Zelenského strany Sluha národa Anastasie Radinové k tomu vláda neměla žádnou pravomoc a její rozhodnutí "není v souladu se zákonem".

Ve čtvrtek pak na pozici premiérky nastoupila Julia Svyrydenková, považována za blízkou spojenkyni šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka. Kritici v aktuální přestavbě vlády spatřují další krok ke koncentraci moci v rukou úzkého okruhu několika málo osob.

Západní diplomaté již dříve vyjadřovali obavy z dění v ukrajinské administrativě. Nyní však většina z nich mlčí. "Je opravdu těžké být vůči Ukrajině kritický, když čelí neustálým ruským útokům," řekl jeden z velvyslanců pro Financial Times.

"Ukrajina má podobné zkušenosti z období mezi roky 2010 až 2014, kdy celý svět začal mluvit o politickém pronásledování a politických vězních na Ukrajině. Byla to temná kapitola v dějinách země. Ukrajina musí zůstat demokracií i během trvající války. Jinak ztratíme nejen území, ale i svou identitu a hlavní cíl našeho společného boje po celá ta léta - být evropskou zemí, a ne stínem Ruska nebo Běloruska," napsal nejčtenější ukrajinský deník Ukrajinská pravda.