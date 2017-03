Dálnice i silnice budou letos na mnoha kilometrech zavřené. Podívejte se, kde to bude nejhorší

před 56 minutami

Ředitelství silnic a dálnic plánuje opravit letos mnoho velmi dlouhých úseků jak na dálnicích, tak i na silnicích první třídy. Prakticky po celý rok budou probíhat na silnicích uzavírky. Můžeme se těšit na opravené silnice, ale znamená to také, že nás čekají dlouhé kolony.

Letos řidiče čeká na silnicích a dálnicích spousta uzavírek a objížděk. Přinášíme přehled těch nejdůležitějších.

Uzavírka dálnice D4

Připravte se na dlouhodobou uzavírku dálnice D4 v km 40,9 až 41,4 z důvodu demolice a výstavby mostu, který převádí komunikaci I/18 přes dálnici D4. Přestavba mostu je koordinována s výstavbou dálnice D4 Skalka - křižovatka II/118.



Most bude zdemolován a na jeho místě bude zbudován most nový. Vzhledem k tomu, že most převádí komunikaci I/18 přes dálnici D4, dojde k omezení dopravy i na dálnici. Pro řidiče jsou stanoveny objízdné trasy. Most bude zprovozněn na konci září.

D1 mezi Brnem a Vyškovem

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo ve středu 22. března opravu dálnice D1 v km 210 až 204,6 ve směru na Brno. Jedná se o opravu posledního úseku dálnice D1 mezi Brnem a Vyškovem.

Cílem oprav, zahájených v roce 2012, je kompletní rekonstrukce dálnice D1 mezi Brnem a Vyškovem. Kompletně bude tedy celý úsek zrekonstruován po ukončení této opravy na konci července.

D1 Velké Meziříčí - Lhotka

V březnu začaly práce na modernizaci dálnice D1 v úseku Velké Meziříčí, východ - Lhotka. Jedná se o nově zahajovaný úsek, v současné době probíhají práce na D1 na pěti úsecích. Modernizace má skončit až v srpnu příštího roku, tento úsek je dlouhý 6,7 km.

D1 Měřín - Velké Meziříčí

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo v březnu práce na modernizaci dálnice D1 v úseku Měřín - Velké Meziříčí, a to v jejím levém jízdním pásu (směr Praha). Úsek měří 7,2 kilometru a bude a uveden do provozu v prosinci letošního roku.

D1 Psáře - Soutice

Také tento úsek se od března opravuje a práce by měly skončit koncem roku.

D1 Jihlava - Velký Beranov

Rozběhly se práce na modernizaci dálnice D1 v úseku Jihlava - Velký Beranov. Délka opravovaného úseku měří 6 kilometrů a opravy skončí až v červenci příštího roku.

Lehovice

V březnu se rozběhla také výstavba silnice I/53 Lechovice, obchvat. Obec Lechovice je územně rozdělena na dvě části - Lechovice a místní část Zámecký vrch. V extravilánu mezi těmito dvěma částmi obce je provoz pěších i cyklistů veden bez chodníků nebo samostatného pruhu. Průjezd obcí Lechovice je možno díky svému směrovému a výškovému vedení označit za vážnou dopravní závadu na jinak vyhovujícím průběhu uvedené silnice I. třídy.

Silnice I/53 je v oblasti jižní Moravy důležitým dopravním tahem. Nadregionální význam této komunikace se projevuje v souvislosti s napojením na silnici E 59 (Vídeň - Znojmo - Jihlava) ve Znojmě a na E 461 (Vídeň - Mikulov - Brno - Svitavy) u Pohořelic. Práce mají skončit až v prosinci letošního roku.

Most na silnici I/2 v Kutné Hoře

Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce stávajícího mostu na silnici I/2 v Kutné Hoře. Ten bude zcela zdemolován a původním místě bude postaven nový. Původní most byl již v havarijním stavu, konstrukce vykazovala závažné závady, Jeho životnost byla údajně 50 let, nový most by měl podle ŘSD vydržet sto let. Práce na mostu potrvají do prosince 2018.

Dálnice D10

V dubnu bude pokračovat oprava mostu na dálnici D10 u obce Svémyslice. Rekonstrukcí projde jeho levá část. Díky technickým opatřením, provedeným v loňském roce na nově vybudovaném pravém mostním objektu, bylo dosaženo potřebné šířky pro uspořádání dopravy v režimu 2+2 jízdní pruhy. Tímto opatřením má podle Ředitelství silnic a dálnic dojít k výraznému zlepšení dopravní situace v průběhu letošních oprav. Ty potrvají až do října letošního roku.

S jarem se rozběhla výstavba dvou nových silnic. Byla zahájena stavba silnice I/11 Opava severní obchvat, východní část a také silnice I/22 Strakonice.

autor: Eva Srpová