Letos přichází na trh několik úplně nových pneumatik, které mají například lépe odolat defektu

před 1 hodinou

Prakticky všichni největší výrobci pneumatik před začátkem letní sezony představují nové typy pneumatik, které mají být odolnější, efektivnější či tišší. Přinášíme přehled novinek.

Pneumatikářské firmy si připravily na sezonu s letními pneumatikami několik novinek. Přinášíme ty nejzajímavější od Continentalu, Michelinu či od firem Firestone, Nokian Tyres nebo Bridgestone.

Firestone

Firma představuje druhou generaci pneumatiky Vanhawk pro řidiče lehkých užitkových vozů, kteří absolvují krátké jízdy s častým zastavováním, často jezdí delší vzdálenosti, nebo se naopak věnují doručování zásilek, a tráví tedy pracovní dobu v zácpách a často zastavují.

Plášť Vanhawk 2 má být nadán odolností pro intenzivní každodenní provoz a údajně navíc přidává výrazně vylepšenou ovladatelnost na mokru a lepší hospodárnost. Nový dezén umožnil dosažení hodnocení B na informačním štítku EU pro pneumatiky (nejvyšší hodnocení je A, nejnižší G) v disciplíně přilnavost na mokru. Dosud měla tato pneumatika hodnocení E a C. Firestone Vanhawk 2 se nabízí ve dvaceti rozměrech.

Michelin

Firma uvádí na trh plášť Pilot Sport 4 S, který je určen především pro sportovní a výkonná vozidla. Má index rychlosti Y, zvládne tedy rychlost přes 300 km/h. Michelin ale současně dodává, že pneumatika je určena pro všechny silnější modely různých značek, nejen těch nejluxusnějších, a vyjmenovává jich mnoho: BMW M, Ferrari, Ford, Mercedes-AMG, Porsche, Volvo, Audi, Volkswagen, Lexus, Ford či Honda.

Pneumatika Michelin Pilot Sport 4 S má poskytovat požitek z dynamické jízdy a zároveň bezpečnost na silnici díky přesným reakcím, jízdní stabilitě a vynikající přilnavosti jak na suchém, tak na mokrém povrchu. V testech, které realizovaly nezávislé organizace TÜV SÜD a Dekra, pneumatika s rozměrem 255/35ZR19 96Y osazená na vůz Audi S5 Coupe 3.0 TFSI předstihla konkurenční vysokovýkonné pneumatiky v několika oblastech: V brzdění na suchém i mokrém povrchu, v času na kolo na suché trati i v životnosti.

Nokian Tyres

Firma už dříve představila pneumatiky pro vozy SUV se zesílenými bočnicemi. Stavba aramidových bočnic, která byla poprvé použita u hrotované, v testech vítězící pneumatiky Nokian Hakkapeliitta 8 SUV, se ukázala jako výjimečně odolná proti opotřebení a defektům. Toto extrémně silné vlákno se užívá rovněž v letectví.

Technologie spočívá v silném syntetickém aramidovém vlákně obsaženém v pryžové směsi na bočnicích, které tím zesiluje. Díky aramidovému vláknu je pneumatika odolná vůči nárazům, průrazům a průpichům, které by jinak mohly velice snadno poškodit pneumatiku.

Od letošního roku je tato patentovaná technologie k dispozici i pro další modely pneu pro běžné typy vozidel. Na technologii aramidových bočnic upozorňuje logo uvedené na bočnicích každého produktu, který ji využívá.

Bridgestone

Bridgestone je největší společnost na světě ve výrobě pneumatik a letos rozšiřuje řadu Dueler 4×4 představením pneumatiky Dueler A/T 001. Tato celoroční terénní pneumatika má poskytovat lepší trakci na nezpevněných cestách nebo v blátě a zároveň také lepší ovladatelnost na silnici.



Pneumatika Dueler A/T 001, která nahrazuje Dueler A/T 694, je tedy vhodná pro řidiče vozidel s pohonem všech kol, kteří se vydávají občas i do terénu.

Pneumatika má být odolnější a má také optimalizovanou geometrii bloků v dezénu a tužší směs, jejímž cílem je dosáhnout lepší trakce ve všech terénních podmínkách včetně sněhu a bláta.

Pneumatika Dueler A/T 001 od letošního ledna postupně nahrazuje pneumatiku Dueler A/T 694 na všech evropských trzích. Zpočátku bude nabízena ve 23 rozměrech pro kola s průměrem ráfku 15" až 18", které pokrývají více než 50 % evropské poptávky po pneumatikách pro vozidla s pohonem všech kol (4×4).



Continental

Letos přichází na trh pneumatika PremiumContact 6. Tato nová generace nahrazuje dezény PremiumContact 5 a SportContact 5. Firma slibuje, že má o 15 % vyšší životnost a o 3 % lepší odezvu na řízení. Současně se podařilo snížit valivý odpor o 5 % a hlučnost o 10 %. Pneumatika PremiumContact 5 získávala v mnoha vloni realizovaných testech to nejlepší hodnocení, nová generace pneu má údajně o 5 % horší odolnost vůči aquaplaningu než PremiumContact5, i tak by ale měla patřit mezi nejlepší dezény ve své kategorii.

autor: Eva Srpová