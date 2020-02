Brno trpí zácpami více než Praha. Ukazují to data z chytrých navigací

Garanční rada Národní galerie Praha připravila podobu výběrového řízení na ředitele této státní sbírkové instituce. Předseda rady Josef Pleskot ve středu odpoledne řekl, že členové rady v pondělí 10. února předají parametry konkurzu ministrovi kultury z ČSSD Lubomíru Zaorálkovi. Podle představ rady by konkurz mohl být vyhlášen po Velikonocích. Do konce roku by pak Národní galerie mohla znát jméno nového ředitele, věří Pleskot. Galerie nemá řádného ředitele od loňského dubna, kdy byl odvolán Jiří Fajt. Toho následně dočasně nahradil Ivan Morávek a jej zase dočasně Anne-Marie Nedoma.