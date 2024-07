Formule se valí do Brna. Po deseti letech se opět koná malý Goodwood v Česku

Nadcházející víkend se koná událost Brno Grand Prix Revival. Po deseti letech se vrací světové závody historických vozů včetně F1. Představí se nejprestižnější světové závodní série historických vozů a fanoušci uvidí neskutečné stroje, se kterými závodili například Graham Hill nebo Stirling Moss. A navíc jedou skutečně "na krev".

Fanoušci rychlých kol, která si pamatují slavné závody minulosti, se mají na co těšit. O víkendu 13. a 14. července se koná Brno Grand Prix Revival, do moravské metropole se po deseti letech vrací světové závody historických vozů včetně F1.

Podobná událost v Česku není k vidění, nejblíž se pořádá v Belgii nebo v Itálii. Ne nadarmo se jí proto přezdívá "malý Goodwood" podle nejznámějšího historického automobilového festivalu Goodwood Revival ve Velké Británii, shodou okolností se letos uskuteční stejný víkend. Jemu se ostatně sami organizátoři Brno Grand Prix Revivalu chtějí přiblížit.

Na Masarykově okruhu se tak představí nejprestižnější světové závodní série historických vozů Masters a HGPCA (Historic Grand Prix Cars Association). Pořadatel akce Karel Kupka láká zejména na kombinaci sérií Masters a HGPCA.

Ta je podle něj zárukou, že diváci na brněnském automotodromu uvidí skutečně reprezentativní průřez těmi nejrychlejšími vozy, které v poválečném období kralovaly světovým okruhům. "Klíčové jsou z tohoto pohledu tři kategorie. Asociaci Grand Prix vozů reprezentují převážně 'předomotorové' a 'zadomotorové' formule 1 z let 1949-1966. Na ně pak navazuje série Masters, která do Brna přivede startovní pole F1 do roku 1985," vysvětluje Karel Kupka.

Kromě těchto sérií nabídne závodní víkend i závody vytrvalostních

speciálů z Le Mans, vozů GT, cestovních aut, ve své době velmi oblíbených formulí Junior a série ADAC Historic Cup Ost (původně Pohár míru

a přátelství). Závody pak doplní i prezentační jízdy československých

historických formulí, cestovních vozů, motocyklů a série Grand Prix

Historických Vozidel.

Vedle toho se uskuteční i klubový sraz. V zóně, do které budou moci i návštěvníci, se představí zhruba stovka historických vozů.

Tím nejzajímavějším na celé akci je ale fakt, že na Brno Grand Prix

Revivalu historické stroje na rozdíl od mnoha jiných akcí jenom nestojí, ale skutečně závodí. "Všechny závodní série jedou ve standardním formátu tréninků, kvalifikace a jednoho nebo dvou závodů. Ty se jedou opravdu na krev, jezdci si nic nedarují, i když sedí ve vozech obrovské historické hodnoty," upozorňuje Karel Kupka.

Naráží přitom na některé vozy, které už potvrdily účast. V sérii HGPCA bude startovat třeba Maserati 250 F, se kterým závodil Stirling Moss, nebo BRM P261 Grahama Hilla. Na startovní listině napříč sériemi se představí víc než 150 extrémně zajímavých vozů.

"Tuto akci musíme opravdu brát jako svátek. Její opakování závisí na ochotě sérií vyrazit mimo tradiční tratě, na kterých běžně závodí. Tentokrát trvalo deset let, než jsme je přesvědčili k návratu," upozorňuje Karel Kupka.

Brno Grand Prix Revival je letošní největší akcí, kterou brněnský automotodrom hostí. Organizátoři předpokládají, že závodní víkend přiláká víc než deset tisíc fanoušků historických vozidel.