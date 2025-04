Kreml rozjel snahu využít koloniální minulosti Ruského impéria a Sovětského svazu, aby ospravedlnil budoucí agresi proti státům NATO. Jde především o země, jejichž území dříve načas ovládaly právě tyto dva historické útvary.

Ministr zahraničí Sergej Lavrov podle Institutu pro studium války (ISW) naznačil, že Rusko chce obsadit území ve státech jižního Kavkazu, Střední Asie a východní Evropy včetně členských států NATO. "Je nebezpečné, když se fašisté zmocňují území, která nikdy nepatřila nikomu jinému než Ruskému impériu a Sovětskému svazu, a dělají tam nechutné věci," prohlásil šéf ruské diplomacie v rozhovoru pro ruský list Kommersant.

"Tyto výroky naznačují, že Kreml považuje nezávislé země, které kdysi kolonizoval Sovětský svaz a Ruské impérium, za právoplatnou součást současného Ruska," uvedl americký think-tank Institut pro studium války (ISW) ve své analýze. Ten připomíná, že z evropských států se to týká Moldavska, Estonska, Lotyšska, Litvy, Finska a velké části Polska.

Asistent ruského prezidenta Vladimira Putina a bývalý tajemník Rady bezpečnosti Nikolaj Patrušev například nedávno vyhrožoval Finsku podobným způsobem, jak Kreml ospravedlňoval svou invazi na Ukrajinu. Putin a spol. se tak podle ISW snaží využít dřívější kolonizační snahy Ruska k nastavení informačního prostředí a ospravedlnění budoucí agrese proti státům NATO.

Představitelé západních zemí podle serveru Newsweek naznačují, že by Kreml mohl nejdříve zaútočit na území NATO spíše pomocí taktiky hybridní války, kdy se nejedná o otevřený boj. Jde například o kybernetické útoky, informační kampaně nebo útoky na zranitelnou infrastrukturu, například podmořské kabely.

Dnes již bývalý velitel sboru NATO Severovýchod Jürgen-Joachim von Sandrart řekl dříve časopisu Newsweek, že pro Rusko existuje více možností, jak otestovat soudržnost aliance, včetně omezeného záboru území. Estonská rozvědka zase loni varovala, že NATO by mohlo v příštím desetiletí čelit obrovské armádě sovětského typu.

Související USA při rozhovorech s Kyjevem snížily odhad své pomoci Ukrajině

Dánská vojenská rozvědka na začátku tohoto roku uvedla, že Rusko by pravděpodobně "bylo ochotnější použít vojenskou sílu v regionální válce proti jedné nebo více evropským zemím NATO, pokud by vnímalo NATO jako vojensky oslabené nebo politicky rozdělené". Rusku bude podle Dánů trvat zhruba pět let, než se připraví na "velkou válku v Evropě, do níž se nezapojí USA".

Estonský ministr obrany Hanno Pevkur v listopadu řekl, že pokud ustanou boje na Ukrajině a stovky tisíc ruských vojáků, kteří v současnosti okupují její východní území, tam nebudou potřeba, bude je moci Putin využít jinde. "To znamená, že ruská armáda bude mít k dispozici mnoho volných sil, které pravděpodobně přivede do našeho sousedství," řekl Pevkur.

"Všechno zničte." Rusové musí obnovit armádu, mluví se o radikálních plánech. (Celý článek s videem zde)