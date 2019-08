Boleslav si dovoluje. Nová Škoda Kamiq působí lepším dojmem než dražší VW T-Cross

Škoda se s 4,2 metru dlouhým Kamiqem vrací do neustále se rozvíjejícího a oblíbenějšího segmentu malých městských SUV, kde dříve nabízela populárního Yetiho a kde dnes vládnou Francouzi s Renaultem Captur nebo Peugeotem 2008. Novinka je postavená na stejné platformě jako hatchback Scala a příbuzné crossovery Volkswagen T-Cross a Seat Arona. Oba jsou dražší než Kamiq. Neznamená to, že bude nějakým způsobem ošizený?

Podle šéfa marketingu mladoboleslavské automobilky Alaina Faveyho popisuje slovo Kamiq v jazyce Inuitů stav, kdy něco padne jako ulité. Podobná vyjádření je pochopitelně nutné brát s rezervou, v případě Škody Kamiq na tomhle šprochu ale něco bude. Jen v málokterém autě se po usednutí za volant vyznáte tak rychle.

Všechny ovladače jsou tam, kde mají být, vyvýšená pozice za volantem je poměrně přirozená a sedadla jsou pohodlná. Líbí se nám i poměrně široké možnosti jejich nastavení, v top verzích je možné řidičovo sedadlo ovládat i elektricky a nechybí nastavitelná bederní opěrka.

Díky relativně nízkému pontonu karoserie máte rovněž dobrý výhled ven a interiér převzatý do velké míry ze Scaly působí na svou kategorii nebývale hodnotně. V Kamiqu se cítíte jako v dražším autě než v sesterských (a nutno přiznat, že ne levnějších) modelech VW T-Cross nebo Seat Arona. Škodovka používá hodnotnější měkčené materiály, palubní deska je oproti T-Crossu příjemně subtilní a vizuálně odlehčená.

Navzdory luxusněji pojatému interiéru ale Kamiq nezapomíná na logo s okřídleným šípem na kapotě a s ním spojenou praktickou stránku věci. Rozvor náprav je s 2639 mm delší než u větší Škody Karoq, a díky tomu je vzadu v podélném směru místa na rozdávání.

Nechybí ani typické šikovné škodovácké detaily: výklopné ochrany hran dveří, aby neopatrné děti neobouchaly ostatní auta na parkovišti, nálevka pro doplnění kapaliny ostřikovačů nebo třeba škrabka ve víčku nádrže.

Kufr je dobře přístupný a může mít elektrické otevírání dveří, objem je nadprůměrných 400 litrů. Není to nejlepší hodnota ve třídě, například bratrský VW T-Cross kontruje posuvnou zadní lavicí, která umožní bez sklápění sedadel převézt až 455 litrů nákladu. Kamiq v tomto směru nabídne jen příplatkové sklopné opěradlo spolujezdce, díky němuž dovnitř naložíte téměř 2,5 metru dlouhé předměty.

Bez posuvné zadní lavice bychom se obešli, jsou tu ale věci, které nám nesedly. Tak třeba navigace. Škoda dostala jako jedna z prvních koncernových značek právo nasadit novou generaci palubního systému MIB a podle všeho ji zatím teprve ladí. V několika testovaných vozech navigace dokonce vůbec nefungovala a museli jsme využít zrcadlení mobilního telefonu.

Je to trochu paradox, protože výrobce se v materiálech chlubí tím, že je vůz neustále on-line a nabízí třeba aktuální informace o dopravě, vzdálený přístup pomocí mobilního telefonu nebo na přání Wi-Fi hotspot. V menu je dokonce on-line obchod, který umožňuje nakupovat datové balíčky nebo další aplikace (zpravodajství, informace o počasí) do palubního systému.

Novinkou má být rovněž hlasové ovládání, které má fungovat podobně jako u luxusního Mercedesu. Reaguje tedy na přirozené pokyny a aktivuje se frází "OK, Lauro". Oproti starším systémům se tedy má jednat o výrazný posun vpřed, jen to nejprve bude chtít vyléčit dětské nemoci.

Něco podobného naštěstí neplatí o nastavení podvozku. Zapomeňte na příplatkový sportovní, snížený s nastavitelnými tlumiči, je zbytečně tvrdší a z auta žádný sporťák stejně neudělá. Základní komfortní zavěšení funguje velice dobře.

Auto se navzdory vyšší stavbě v zatáčkách naklání jen lehce (a čitelně), příjemně přitom ztlumí nerovnosti. Díky své velikosti malé SUV od Škody hezky padne do ruky a bez problémů zvládá dálnici, město i svižnou jízdu po zatočených okreskách.

Pohon všech kol u Kamiqu k dispozici není. Nabízí ho ostatně jen velmi málo konkurentů, namátkou třeba Mazda CX-3. Zato světlá výška je oproti Scale vyšší o 39 milimetrů, celkově je tak nadprůměrných 188 milimetrů. Ve městě tedy můžete bez obav přeskakovat obrubníky, v zimě na horách se ale budete muset spolehnout pouze na záběr předních kol.

Ten je ale i u lehkého litrového tříválce, který příliš nezatěžuje přední nápravu, překvapivě solidní. S Kamiqem jsme se mohli poprvé seznámit ve vydatném dešti ve francouzském Alsasku, problémy s rozjezdem na mokré vozovce jsme ale nezaznamenali.

Právě litrový tříválec ve své silnější verzi o výkonu 85 kilowattů se šestistupňovým manuálem bude podle našeho názoru pohánět většinu Kamiqů. Není se čemu divit, když ho nikam neženete, jezdí za šest litrů a je dobře odhlučněný. Výbušnou sílu typickou pro starší benzinové turbomotory od něj ale nečekejte, v nízkých otáčkách se musí rozdýchat, pro dynamickou jízdu je nutné držet ho nad třemi tisíci. V takovém případě však spotřeba roste k osmi litrům.

Do té doby, než se na přelomu září a října objeví v nabídce benzinový čtyřválec o objemu 1,5 litru a výkonu 110 kilowattů, bude nejpružnější volbou naftová jednašestka s 85 kilowatty. Tu jsme mohli krátce otestovat se sedmistupňovým DSG (v nabídce je rovněž šestirychlostní manuál).

Dvouspojkový automat při rozjíždění trochu cuká, nejlépe se cítí ve sportovním režimu, kde drží otáčky prakticky stále na úrovni maxima točivého momentu. Auto tak působí výrazně svižnějším dojmem, motor je ale hlučnější, podobně jako u Scaly rezonuje v interiéru.

Škoda Kamiq 1.0 TSI Style Motor: benzinový 3válec, 999 cm3

Výkon: 85 kW při 5000 ot./min

Točivý moment: 200 Nm při 2000 ot./min

Nejvyšší rychlost: 194 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 9,9 s

Kombinovaná spotřeba: 5,1 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 400 l

Cena: od 462 900 Kč

Spotřeba je u dieselu o litr nižší než v případě stejně silného benzinu. Pokud vám ale jde o nejnižší možné provozní náklady, počkejte si na prosinec, to se na trhu objeví litrový tříválec o výkonu 66 kilowattů přestavený na spalování CNG.

Šéf českého zastoupení Škody Luboš Vlček by ročně chtěl prodat devět až deset tisíc Kamiqů, což by z něj udělalo jedno ze čtyř nejprodávanějších aut na našem trhu. S ohledem na sílu značky to není nesplnitelné.

Povedený Kamiq sice není nejoriginálnějším modelem své třídy - příď nápadně připomíná Hyundai Kona nebo Citroën C4 Cactus, C-sloupek zase BMW X5 - ale jako celek je to střízlivé, praktické auto oblíbené třídy, kterému se toho nedá mnoho vytknout. A rozhodně ne to, že se jedná o nějakého chudého příbuzného VW T-Cross s prestižnějším logem na masce - ba naopak podle nás jde o vyváženější a dospělejší auto s kvalitnějším interiérem a nadále lepší cenou.

Základní Kamiq vychází ve výbavě Ambition s benzinovým litrem o výkonu 70 kilowattů na 379 900 korun, oproti základnímu T-Crossu mu pár věcí chybí a pár přebývá, ale rozdíly pokryjete balíčkem Extra za 30 000 korun, který přináší parkovací senzory, kožený volant nebo litá kola. Kamiq pak již dokonce s bohatší výbavou vyjde na necelých 410 tisíc, T-Cross startuje na 433 900 korunách. A příplatek může ospravedlnit jen výrazným designem a díky posuvné zadní lavici i o něco větším kufrem. Inu, v Boleslavi si evidentně dovolili postavit levnější, luxusnější a celkově vyváženější auto než ve Wolfsburgu.

Oficiální prodej začne čtrtého září, objednávat se ale na základě ceníku a konfigurátoru dá již dnes.