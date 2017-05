Blíží se konec dieselových motorů? Zeptali jsme se automobilek. Toyota je radikální, Škoda už méně

před 2 minutami

Po aféře Dieselgate se o budoucnosti naftových motorů mluví často. Extrémní názory hovoří o jejich brzkém konci, zdaleka ne všichni automobiloví výrobci jsou ale tak radikální, aby už kopali dieselům hrob. Zeptali jsme se tedy čtyř automobilek na to, co si o budoucnosti turbodieselů myslí a na který alternativní pohon sází právě ony.

Přestanou se v brzké době vyrábět naftové motory? Protože se emisní normy neustále zpřísňují a vedení mnoha velkých evropských měst postupně zakazuje vjezd aut do center měst podle toho, který pohon využívají a kolik emisí vypouští do ovzduší, se zdá, že by se tomu tak mohlo skutečně stát.

Po aféře Dieselgate s klamavým softwarem u aut s naftovými motory se navíc o ekologičnosti dieselů mluví čím dál častěji. Automobilky v posledních letech řeší, jaký z alternativních pohonů upřednostnit a investovat do jeho vývoje více peněz, a každá z nich má trochu jinou strategii.

Zeptali jsme se tedy tiskových mluvčí čtyř automobilek, jmenovitě Škody Auto, Toyoty, Volkswagenu a Volva, zda nadále vyvíjí technologii dieselových motorů, zda tyto motory mohou být ještě ekologičtější a hospodárnější, než nyní jsou, anebo je smysluplnější je přestat postupně vyrábět a přejít na jiný typ pohonu.

Škoda Auto

Domácí automobilka patří k těm, která je při debatě o konci dieselů opatrná. "Nelze očekávat, že poptávka firemních i soukromých zákazníků po automobilech s dieselovými motory by nyní klesla ze současné úrovně k opravdu mizivým hodnotám. Vznětový motor má celou řadu výhod a pro mnohá využití je ve srovnání se zážehovým motorem či některým z dostupných alternativních pohonů takřka nenahraditelný," říká PR manažer Škody Vítězslav Pelc.

Podíváme-li se na statistiky Svazu dovozců automobilů, je jasné, že v případě střední a vyšší střední třídy je diesel volbou číslo jedna, zejména firemní zákazníci mu jasně dávají přednost před jinými typy pohonu.

V sekci aut této kategorie, avšak s alternativním pohonem, je však žádaná Škoda Octavia na stlačený zemní plyn (CNG), za první čtyři měsíce letošního roku se prodalo přes 1700 aut. Škoda Octavia G-Tec je nejoblíbenějším autem na alternativní pohon v České republice.

"Vývojáři Škoda Auto si jsou jisti, že technologie spalovacích motorů obecně před sebou má ještě dlouhou a inovativní budoucnost. Mimo jiné třeba proto, že ji lze využít pro mobilitu založenou na alternativních palivech, CNG lze totiž vyrábět i z bioodpadu," dodává Pelc.

Toyota

Japonská automobilka Toyota je mnohem radikálnější v názorech na diesely. "Doba dieselových motorů pomalu, ale jistě končí, jejich vývoj už dnes nikam nevede. V dohledné době přijde zlom, kdy výrazně poklesne cena a zůstatková hodnota aut s dieselovým motorem. Naftové motory zatěžují ovzduší a jsou hlavním přispěvatelem k tvorbě smogu. Mají tak přímý negativní vliv nejen na životní prostředí, ale také na zdraví lidí. Do několika let se stane realitou, že auta s dieselovými motory nebudou mít povolený vjezd do center velkých měst," říká PR manažerka českého zastoupení značky Toyota Jitka Kořánová.

Právě proto Toyota sází na hybridní technologie. "V letošním roce slavíme již dvacetileté výročí od našeho prvního hybridu, kterým byl model Prius. Nedávno jsme oslavili 10 milionů globálně prodaných hybridů na celém světě v kombinaci značek Toyota a Lexus. V Česku aktuálně prodáváme pětinu vozů s hybridním pohonem, u značky Lexus dokonce přes 80 %. Hybrid je pro nás základní technologii 21. století a dnes již naprosto běžná alternativa ke konvenčním pohonům," dodává Kořánová.



Toyota si v Česku prodejně úspěšně vede v kategorii malých aut s alternativním pohonem. Toyota Yaris Hybrid je žádanější než modely konkurenčních značek, za první čtyři měsíce letošního roku se prodalo 233 aut. Je tedy úspěšnější než Dacia Sandero spalující LPG.

Volkswagen

Jak se k problematice staví automobilka, která je strůjcem aféry Dieselgate? Podle ní vznětové motory svou budoucnost mají, nicméně očekává, že jejich dominance bude ve střednědobém horizontu na ústupu. Chystané emisní normy jsou podle ní velmi tvrdé a výrazně prodražují další vývoj těchto agregátů.

"Příprava na Euro 7 bude nákladná a v případě menších a levnějších vozů nerentabilní. Dieselový motor jako takový již při aktuálním stupni technologie výrazně vylepšit nelze, nebo alespoň ne za předpokladu udržení trhem akceptovatelných výrobních nákladů a požadované spolehlivosti motorů. Přesto vznětové motory v blízké době určitě zcela nezmizí, protože pro některé kategorie vozů jde aktuálně stále o nejvhodnější způsob pohonu," vysvětluje David Valenta, PR manažer českého zastoupení značky Volkswagen.

Právě proto se značka Volkswagen zaměřuje na všechny možnosti, tedy vývoj elektromobilů a hybridních systémů pohonu, ale také na alternativní zdroje jako CNG. Aktuálně byl představen nový zážehový tříválec 1.0 TGI/66 kW s inovativní bivalentní konstrukcí umožňující kombinované spalování benzinu i CNG.

Volvo

Je tomu přesně rok, kdy šéf Volva Hakan Samuelsson prohlásil, že naftovým motorům zbývá zhruba deset let života. Že to s koncem dieselů není zase tak horké, dokazuje jeho aktuální oficiální prohlášení, které zní: "Volvo potřebuje naftové motory ke splnění svých emisních cílů, a proto jsem přesvědčen, že bude mít nafta i v příštích letech svou klíčovou úlohu. Náš závazek k této technologii potvrzuje i nedávné uvedení nové generace našich vznětových motorů. Nicméně je také zřejmé, že v dlouhodobém horizontu sehraje svou zásadní roli elektrifikace a automobilka Volvo hodlá v tomto ohledu ve správném okamžiku vyhovět požadavkům zákazníků."

Prakticky každá automobilka se tedy zabývá alternativními pohony, jen neví, kterou cestou se vydat a nechce sázet všechno na jednu kartu. Mini nebo malá auta se s diesely neprodávají, ale ve střední a vyšší třídě je tomu přesně naopak. V případě SUV se na českém trhu prodá mírná nadpoloviční většina s diesely na úkor benzinových agregátů.

Pokud se však podíváme na celkový počet prodaných aut, v dubnu činil podíl dieselů 38 %, to je nepatrně méně než za celý rok 2016, kdy byl poměr benzinových a naftových motorů v nových autech 60:40.