Zamrzne teď peklo? Lada Niva dostala elektrickou verzi, má ale úsměvné parametry

Už před několika lety se zdálo, že má Lada Niva namále a z utilitárního off-roadu se stane SUV s technikou Dacie Duster. Jenže zájem o auto je pořád velký a mezinárodní sankce kvůli útoku Ruska na Ukrajinu vývoj nástupce znemožnily. Přesto teď pro příznivce terénního nezmara přijde dost možná největší šok. Niva totiž dostala elektrickou verzi.

Auto se ukázalo na ekonomickém fóru v Petrohradu tak trochu mimo hlavní pozornost médií i zájemců. Na pravou míru je také potřeba uvést, že e-Niva vychází z moderněji tvarované Nivy Travel, která se představila koncem 90. let. Technicky je to ale jedno, protože základ je stejný jako u hranatého modelu ze 70. let.

Možná i proto tušíte, že parametry vozu nikterak oslnivé nebudou. Maximální výkon je 120 kW, nominální pak poloviční. Z 0 na 100 km/h tak auto zrychluje za solidních 9,6 vteřiny. Baterie má ale kapacitu jen 34 kWh, což by mělo stačit k dojezdu 175 kilometrů.

Akumulátory ruské výroby jsou pak uložené pod podlahou a v kufru, což dále snižuje už tak jeho poměrně skromný objem. Třífázové nabíjení znamená, že z 20 na 80 procent kapacity se baterka dostane za 5,5 hodiny, z domácí 12A zásuvky je to více než dvojnásobek času. Zástupci Lady tvrdí, že jde zatím jen o prototyp, který testuje reakce zákazníků a připravuje značku na možnou další elektrifikaci portfolia.

Pokud si ale dáte technická data do souvislosti s tím, jaké elektromobily se aktuálně nabízejí v Evropě a jaké i do Ruska dovážejí čínské automobilky, pak e-Niva působí spíše úsměvně. Na druhou stranu by ani elektrický pohon nemusel ubrat z terénních schopností, protože redukci nebo uzamykatelný diferenciál má auto i nadále.

AvtoVAZ začal na každý pád výrazně investovat do elektromobility, z nějakého důvodu si k tomu ale vybral své nejstarší modely. Ještě letos začne výroba modelu e-Largus, což je technicky první generace Dacie Logan MCV, teď tedy přichází na řadu e-Niva.

Není to ale jediná novinka, kterou značka s plachetnicí v Petrohradu ukazuje. Hlavní pozornost je totiž upřená na nový malý sedan Iskra. Ten je sice první od základu novou Ladou za posledních několik let a též prvním novým ruským sériovým autem skutečně vlastního vývoje od spuštění vojenské invaze na Ukrajinu a uvalení mezinárodních sankcí.

Bez Renaultu by ale Iskra nejspíše nevznikla. V tiskové zprávě se o spojení s francouzskou automobilkou samozřejmě nedočtete. AvtoVAZ uvádí, že "auto je postavené na moderní globální platformě, které byla přepracována a stala se technologicky nezávislou". Vývoj Iskry ale začal ještě před ruskou invazí na Ukrajinu právě za pomoci Renaultu. Malý sedan se měl stát dvojčetem Dacia Logan, případně Renaultu Taliant, to znamená využití platformy CMF-B ve zjednodušené verzi LS.

Tu teď tedy v Rusku kompletně lokalizovali a přidali asi 400 nových dílů, o vlastní vývoj ale nejde. Deník Izvestija například uvádí, že AvtoVAZ investoval do vývoje auta 37 miliard rublů, asi 9,4 miliardy korun, dvě třetiny až potom, co Renault z ruského trhu odešel a svůj podíl v největší ruské automobilce prodal.

Více než zřejmou příbuznost s Renaultem pak podtrhává třeba obrazovka multimediálního systému, která ty v Daciích nebo levnějších Renaultech až nápadně připomíná. Celkově ale vnější i vnitřní design Iskry nevybočuje z řady vlastní novým Ladám. To znamená přední část ve tvaru písmene X nebo boční prolisy připomínající stejné písmeno.

Automobilka nezveřejnila přesnou velikost vozu, nicméně zařadit se má mezi Grantu a Vestu a plnit roli jednoho ze základních stavebních kamenů nabídky. Tomu by měla odpovídat i cena, která by se měla pohybovat mezi 1 až 1,3 milionu rublů (v přepočtu asi 250 až 330 tisíc korun). Řekl to alespoň šéf AvtoVAZ Maxim Sokolov deníku Izvestija.

Pod kapotou se objeví atmosférické benzinové čtyřválce s výkonem 66 nebo 78 kW. První jmenovaný bude spojený s manuální pětistupňovou převodovkou, druhý s manuální šestistupňovou převodovkou anebo automatem CVT čínské výroby. Produkce samotná odstartuje začátkem příštího roku a vedle sedanu se objeví i kombi, dokonce v pseudoterénní verzi Cross.

Do roku 2030 mimochodem plánuje Lada uvedení až dvanácti nových či omlazených modelů. Ještě letos pak třeba původní Niva dostane airbag řidiče a Vesta pro změnu "sportovní" verzi s automatem CVT. Domluvené je také otevření zastoupení ve Spojených arabských emirátech.