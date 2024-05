Putin se ukázal v modernizované limuzíně. Vyrábět půjde sotva, píše ruský tisk

Vládní limuzína Aurus Senat, která před lety vznikla na popud Vladimira Putina, se dočkala faceliftu. A kde najít vhodnější příležitost pro její představení, než je opětovná inaugurace diktátora.

Premiéra auta, které svým vzezřením připomíná Rolls-Royce, ale podle jeho tvůrců má odkazovat na Stalinův ZIS, proběhla stejně jako před šesti lety, kdy Senat vyjel vůbec poprvé: Z kremelské brány v něm za přítomnosti televizních kamer a fotoaparátů světových agentur vyjel staronový prezident Vladimir Putin. Krátce poté, co byl jmenován do úřadu na dalších šest let.

"Ve srovnání s původním vozem má novinka velkou centrální dotykovou obrazovku multimediálního systému s vestavěným hlasovým asistentem, změnil se digitální sdružený přístroj i volič převodovky a objevilo se také digitální vnitřní zpětné zrcátko," píše se na stránkách automobilového institutu Nami, který vůz zkonstruoval.

Na zadních sedadlech Aurusu přibyl box pro uložení osobních věcí a dokumentů, loketní opěrka získala dotykový displej pro ovládání komfortních funkcí, na příhodnější místo se přestěhovala tlačítka pro nastavení sedadel. Místa vzadu by teď mělo být o něco více.

Navenek dostal Senat jinou masku a nárazníky, změnil se i design kol a zcela nové jsou světlomety LED Matrix s odlišnou grafikou. Modernizací prošla i brzdová soustava, odpružení, systémy přívodu paliva a automatická převodovka, která navíc dostala nový ovladač.

Ruský deník Kommersant si však v souvislosti s modernizací Aurusu položil otázku, zda má vůbec smysl. A došel k závěru, že při ročním prodeji 115 aut žádný smysl nedává: "Místo páky převodovky je tam teď nějaký puk. Ale proč? Kvůli dvaceti lidem ve vládě?"

Podle novin si běžný zákazník auto ve skutečnosti koupit nemůže, ačkoliv oficiálně má značka dva showroomy v Moskvě a jeden v Petrohradě. Aurus svá auta navíc vůbec nepůjčuje k redakčním testům, což je podle Kommersantu neobvyklé. Krátkou příležitost ujet se Senatem několik kilometrů údajně dostala jen hrstka youtuberů.

Automobilový odborník Igor Moržaretto tvrdí, že auto vzniká ručně v "nekomerčním množství" a výrazně zvýšit jeho výrobu se jeví jako zcela nemožné. "V Aurusu bylo použito velké množství komponentů ze zahraničí a jejich obstarávání je obtížné," říká Moržaretto v narážce na sankce, které většina západních zemí uvalila na Rusko po přepadení Ukrajiny.

Ruský ministr průmysl a obchodu Dennis Manturov před několika dny oznámil, že se výroba Aurusů rozběhne v bývalém závodě Toyoty v Petrohradě a "komerční dodávky začnou ještě letos".

Jak však zjistil Kommersant, auto chystané pro Petrohrad nebude mít s Putinovým Senatem, jehož ruční výroba probíhá v Tatarstánu, nic společného. A vlastně nepůjde o výrobu v pravém slova smyslu, ale jen o montáž z dílů dovezených z Číny. Aurus pro širší okruh zákazníků tak bude jen převlečené čínské auto.

Kromě toho značka uvede do prodeje také elektrický motocykl Merlon s dojezdem 200 kilometrů na jedno nabití, který byl také k vidění při Putinově úterní inauguraci. O něm stránky institutu Nami pro změnu tvrdí, že je kompletně vyvinut a vyroben v USA.