Bez chromu a manuálu, ale i s naftovým motorem. Škoda odhalila druhý Kodiaq

Patří mezi prodejně nejdůležitější modely Škody Auto, jeho premiéře tak předcházela nemalá očekávání. Velké SUV Kodiaq se dnes večer v Berlíně představilo ve druhé generaci, která přináší mnohá poprvé, zároveň ale čerpá dost i z předchozího modelu. Na první pohled působí sportovněji, zároveň se vrací k fyzickým tlačítkům v interiéru.

"Oproti původnímu Kodiaqu je ten nový větší a robustnější," popisuje hned zkraje auto exteriérový designér značky Jiří Hadaščok. Největší škodovácké SUV se prodloužilo o šest centimetrů, téměř všechno ale šlo do převisů. Rozvor náprav se natáhl o nicotný milimetr, při celkové délce 4758 milimetrů z ní ukrajuje 2791 milimetrů. Šířkou i výškou si Kodiaq zůstal téměř na svém, přesto právě profil karoserie působí výrazně sportovněji než doposud.

Když jsme auto poprvé viděli naživo ve fotografickém ateliéru, působil na nás jeho profil spíše jako u kombíku než velkého sedmimístného SUV. Celé je to ale designérský trik a kumšt, který zamaskoval tvary Kodiaqu. Mezi hlavní designové novinky patří výrazněji skloněný a barevně odlišený D sloupek. U auta na fotkách je v barvě tmavého chromu, jak zástupci Škodovky vysvětlují, automobilka se klasického chromu úplně zbavila. Verze Sportline jej pak má černý, vizuálně tedy splývá s bočním prosklením.

"Linie Tornádo je umístěná výše než u současného modelu, zvětšila se i prosklená plocha," vykládá dále Hadaščok o designových změnách. Opomenout nezapomene také výraznější plastový spoiler na víku kufru, který vylepšuje aerodynamiku až do té míry, že prý má SUV rekordně nízký odpor vzduchu.

Kompletně nový je přední i zadní světelný podpis Kodiaqu. Vpředu jsou volitelná maticová diodová světla se stálým dálkovým svícením s vykrýváním protijedoucích vozidel. Reflektory jsou nadále pro SUV Škody typicky rozdělené a dohromady je tvoří 36 jednotlivých světelných segmentů. Doplňuje je denní svícení a blinkry ve tvaru písmene L a na přání je možné vizuálně je propojit pomocí světelné lišty v čelní masce.

Zadní světla nadále vychází z tvaru písmene C, jehož provedení se ale přece jen trochu změnilo. Diodové reflektory pak propojuje lišta, nad níž je název "Škoda" už vyvedený v novém fontu. "Lišta auto opticky rozšiřuje, podsvícená ale není," dodává designér Jiří Hadaščok.

Ačkoliv tomu zachování rozvoru nenasvědčuje, uvnitř je podle interiérového designéra Jana Dědka více místa. Automobilka to podporuje tvrzením, že třeba ve třetí řadě přibylo 15 milimetrů místa nad hlavami cestujících. Platí každopádně, že i nadále bude Kodiaq co do prostoru v prostřední řadě sedadel i velikosti kufru na špičce svého segmentu.

Speciálně zavazadlový prostor narostl docela výrazně. Ve verzi s pěti sedadly má v základu 910 litrů, o 75 litrů více než doposud. I v případě, že má auto tři řady sedadel, zůstane za nimi 340 litrů pro zavazadla, po jejich sklopení pak má Kodiaq k dispozici 845 litrů. Lhostejno s kolika sedadly, pokud jsou obě zadní řady sklopené, vždy bude v autě přes dva tisíce litrů prostoru. Nechybí rovná podlaha a opěradla druhé řady sedadel dělená v poměru 60:40. Možné je místa i posouvat, mají též polohovatelná opěradla.

Palubní desku Kodiaqu ukázala Škoda již v předstihu, nejvíce se přitom mluví o středovém panelu a otočných ovladačích Smart Dials. Do mladoboleslavských modelů se tak vracejí i fyzické ovladače hlasitosti nebo přibližování navigace. "Snažili jsme se najít kompromis mezi digitálním a fyzickým ovládáním," vysvětluje Dědek s tím, že podmět pro změnu často kritizovaného dotykového ovládání, známého třeba z Octavie, vzešel především z designérského týmu.

Otočné ovladače jsou celkem tři, každý má vlastní malý displej a krajní slouží pro nastavování klimatizace či výhřevu a odvětrávání sedaček řidiče, respektive spolujezdce. Funkce prostředního ovladače je možné si přizpůsobit. Vybírají se čtyři z šesti funkcí, mimo jiné hlasitost rádia, volič jízdních režimů nebo přibližování navigace.

Součástí výbavy budou vždy desetipalcové virtuální budíky, které doplňuje centrální obrazovka s deseti, nebo třinácti palci. Další novinku představuje přesunutí voliče převodovky na páčku pod volantem, všechny Kodiaqy mají totiž bez výjimky automat. "Absence manuální převodovky nám dala svobodu při navrhování středové konzole," vysvětluje Jan Dědek, zatímco předvádí dvě bezdrátové nabíječky telefonů nebo až čtyři držáky nápojů, které se v místě původně určeném voliči převodovky nacházejí.

Kateřina Vránová, která se v designovém týmu zaměřuje na barvy a materiály v kabině, pak popisuje, že se automobilka i uvnitř úplně zbavila chromovaných prvků. Speciálně pro Kodiaq je určený křížový steh na obložení dveří či palubní desky, sedadla jsou ale i nadále v některých verzích čalouněná kůží. Nově ale ekologicky činěnou. Větší zastoupení mají udržitelné materiály, například všechny textilie jsou podle Vránové z recyklovaného polyesteru.

Technicky nejzajímavější novinkou je uvedení plug-in hybridního pohonu, který se v Kodiaqu objevuje poprvé. Skládá se z přeplňovaného čtyřválce 1.5 TSI v kombinaci s elektromotorem a 25,7kWh baterií. Dohromady má SUV výkon 150 kilowattů a na jedno nabití ujede přes 100 kilometrů. Dobíjet baterku je navíc na rychlonabíječkách možné výkonem až 50 kilowattů. Ne vždy to bylo u plug-in hybridů možné.

Základem nabídky bude mildhybridní benzinová patnáctistovka o výkonu 110 kilowattů doplněná benzinovým dvoulitrem o výkonu 150 kilowattů a dvěma verzemi turbodieselu 2.0 TDI s výkonem 110 a 142 kilowattů. Jak bylo napsáno, na kola přenáší sílu vždy dvouspojkový automat, silnější benzinová i naftová jednotka pak mají pohon všech kol.

Nad bezpečností bdí až devět airbagů, jakkoliv se zadní boční vaky dodávají jen za příplatek. Nechybí ani plejáda bezpečnostních asistentů, mezi nimiž patří k novinkám třeba pomocník při průjezdu křižovatkou, nouzové brzdění s detekcí chodců vzadu nebo varování při vystupování z auta. Úpravami prošel mimo jiné parkovací asistent, řidič tak může parkovat třeba i pomocí aplikace, aniž by musel sedět ve voze.

Výroba vozu začne příští rok v lednu.