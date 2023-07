Za volantem nové Škody Superb. Společné dítě s VW ujede na elektřinu 100 kilometrů

Mnoho novinek se spalovacími motory se v poslední době neobjevuje a tento trend v následujících letech ještě posílí. Škoda Auto zřejmě představuje poslední nové generace s konvenčním pohonem. Vedle SUV Kodiaq je to v pořadí čtvrtá generace modelu Superb. Ten v Boleslavi vyvíjeli spolu s Volkswagenem Passat, oba se budou také společně vyrábět na Slovensku. Projeli jsme se v maskovaném prototypu.

Premiér tradičních automobilů s konvenčními motory bude v následujících letech čím dál méně. Se dvěma důležitými novinkami v rychlém sledu za sebou přichází domácí Škoda Auto. Letos odhalí druhou generaci SUV Kodiaq a také čtvrté pokračování modelu Superb.

Novináři se mohli s oběma vozy, zatím tedy maskovanými prototypy, projet v jeden červnový den. Zatímco dojmy z Kodiaqu šlo zveřejnit před měsícem, o Superbu lze referovat s odstupem až nyní.

Nový Superb byl vyvíjený v technologickém centru Česana v Mladé Boleslavi. Pracoval na něm tým, který současně vyvíjel také škodovácké dvojče Volkswagen Passat. Koncern VW došel k závěru, že společný vývoj a ještě provázanější sdílení techniky značně uspoří náklady a je to jediná cesta, jak oba modely střední třídy udržet naživu.

Tato tradiční automobilová kategorie totiž dlouhodobě padá, jasným trendem jsou SUV všech kategorií. Není tajemstvím, že v určitých fázích debat o nových generacích to vypadalo, že by Superb mohl skončit úplně.

Zatímco Superb se ale bude prodávat jak ve verzi kombi, tak i liftback, Passat přežije pouze jako Variant, tedy kombík. Vozy se budou vyrábět společně na lince v závodu VW u Bratislavy. Superb tak uvolní místo na pásu v Kvasinách.

Proč má Superb to privilegium, že se bude montovat v obou verzích? "Protože na mnoha trzích je liftback výrazně oblíbenější, například v Turecku zaujímá většinový prodejní podíl. Celosvětově je ale se 70 procenty úspěšnější kombi, v Německu je to pak 95 procent," vysvětlují zástupci značky na novinářské prezentaci.

Definitivně, bez maskování, se má vůz ukázat v listopadu, výroba by se měla spustit začátkem příštího roku, ale zatím jen kombíku, liftback dorazí ještě později.

Novináři měli možnost vidět kombík v lehce nazlátlém laku, který dostane nově, naživo. Nečekejte žádnou revoluci, vůz má podobný vzhled vycházející z třetí generace. Přední světlomety jsou užší a díky speciálnímu krystalickému prvku Matrix-LED světlometů působí, jako by v nich byl vložený kousek broušeného skla.

Zadní světlomety ve tvaru písmene C jsou také užší, současně však výraznější a mají 3D efekt. Co je dnes chromové, jako třeba rámečky okolo masky, měl vystavený model v barvě tmavého chromu a nevypadalo to špatně.

Zejména šikmo zezadu ale velmi připomíná současný Passat Variant a celkově působí jako auto, které nabídne uvnitř hodně prostoru. Což potvrzuje i Škoda. Ačkoli rozvor náprav (2841 mm) zůstal stejný, na hlavu pasažérů vpředu i vzadu má být víc místa. Kufr nabídne 645 litrů u liftbacku a 690 litrů u kombi, což znamená nárůst o 20, resp. 30 litrů. O kolik auto v porovnání se současným modelem narostlo, ukazuje tabulka. Škoda ale upozorňuje, že jde zatím o předběžné hodnoty.

Rozměry Škoda Superb Škoda Superb Combi Délka 4912 mm (+43 mm) 4902 mm (+40 mm) Šířka 1849 mm (-15 mm) 1849 mm (-15 mm) Výška 1481 mm (+12 mm) 1482 mm (+5 mm) Rozvor náprav 2841 mm 2841 mm Efektivní prostor pro hlavu vpředu 1049 mm (+11 mm) 1049 mm (+7 mm) Efektivní prostor pro hlavu vzadu 986 mm (+6 mm) 1008 mm (+8 mm) Objem kufru 645 l (+20 l) 690 l (+30 l)

Uvnitř se měnilo tak, aby se tu snadno zorientovali i tradiční zákazníci, přesto je mnohem víc funkcí digitalizovaných. "Některé značky jsou velmi progresivní a interiéry přicházejí o všechna klasická fyzická tlačítka. To může komplikovat ovládání. My jsme se snažili dojít ke kompromisu, tedy aby řidič provedl změnu co nejrychleji a intuitivně," říká šéf designu interiérů ve Škodě Peter Olah.

A protože jak Kodiaq, tak Suberb bude nabízen výhradně s automatickou převodovkou, kdy se volič nyní uklidil do tlusté páčky napravo pod volantem, designéři interiéru měli i ve škodovácké vlajkové lodi volnější ruce v tom, jak si pohrát se středovým tunelem. Proto je tu spousta místa.

Novinkou je velký dotykový displej s intuitivnějším ovládáním infotainmentu a pod ním trojice ovladačů, které Škoda nazývá Smart Dials. Ty už jsme vyzkoušeli také v prototypovém Kodiaqu.

Na fotce je zatím ukázat nesmíme. Ale představte si je jako tři otočné knoflíky s digitálním zobrazením uprostřed, které lze otáčet i stisknout. Díky nim jde intuitivně a hlavně po paměti ovládat samostatně teplotu pro řidiče i spolujezdce, vyhřívání a odvětrávání sedadel, u prostředního chytrého "knoflíku" si lze vybrat až čtyři různé funkce z šesti.

Kromě směru a intenzity větrání umí přibližovat nebo oddalovat mapu navigace, ovládat hlasitost audia a také vybrat některý z jízdních režimů nastavitelného podvozku DCC Pro.

Jízdy byly velmi krátké a navíc vozy jsou zatím stále ve fázi testování. Zatímco u Kodiaqu se nám zdál nastavitelný podvozek už propracovaný a fungoval, o Superbu se při komentování prvních dojmů nedá říci nic hlubšího, než že jezdí příjemně, ničím neruší, ale zároveň nijak výrazně neohromí.

Šest pohonných jednotek

Výběhový model má aktuálně tři motorizace: 1.5 TSI/110 kW, 2.0 TDI/220 kW a 160kilowattové 1.4 TSI s plug-in hybridní technologií. Novinka dostane tři benzinové, dva naftové motory a také novou verzi mildhybridního pohonu. Kombík se bude nabízet i s novým plug-in hybridem s 1.5 TSI, kde celkový výkon bude 150 kW. Zatímco všechny ostatní motory mají sedmistupňové DSG, tento má o rychlost méně.

Kapacita baterie se ale oproti současné verzi zvedla o 12,7 kWh na 25,7 kWh, a tak lze na jedno nabití ujet 100 kilometrů. Z wallboxu bude teď schopen nabíjet proudem 11 kW, u nabíječek se stejnosměrným proudem zvládne výkon 50 kW.

Benzinový dvoulitr bude mít dvě verze výkonu, buď 150 kW, nebo 195 kW, naftový dvoulitr TDI buď 110 kW, nebo 142 kW, přičemž nejsilnější varianty obou motorů mají pohon všech kol.

A nebyla by to Škodovka, aby se nepyšnila tím, že představí další praktické prvky, které souhrnně nazývá Simply Clever řešeními. Jde třeba o elektricky ovládanou roletu zavazadlového prostoru u kombíku a držák tabletu pro druhou řadu sedadel.