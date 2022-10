Za volantem nejdražšího konceptu Škody. Vision 7S ukazuje budoucnost nejen elektroaut

Škoda Vision 7S se odhalila teprve na konci srpna, dokázala ale polarizovat motoristickou veřejnost. Ukazuje totiž nový designový styl značky z Mladé Boleslavi, který je úplně jiný než ten stávající. O co víc se toho napsalo o karoserii, o to méně se mluví o kabině. Redakce Aktuálně.cz dostala možnost usednout, detailně si nové prvky prohlédnout a s konceptem se i krátce svézt.

S cenou v jednotkách milionů eur, tedy desítkách milionů korun, je to nejdražší koncept, jaký Škoda kdy vyrobila. Může za to i fakt, že je Vision 7S plně pojízdný, i když z pochopitelných důvodů s ním nikdo nepořádá závody v rychlosti. Cíl konceptu je trochu jiný. "Hlavním poselstvím auta je ukázat nový designový jazyk, nový ovládací koncept v interiéru a velký vnitřní prostor," vysvětluje interiérový designér Lukáš Vaněk.

Zatímco některé výrazné exteriérové prvky se u sériového auta pravděpodobně hned tak neobjeví - ostatně produkční verze Visionu 7S je plánována na rok 2026 -, některá interiérová řešení by podle našeho odhadu mohla mít do produkčního auta, třeba i se spalovacím motorem, poměrně blízko. Potvrdit to nikdo nechce, ale jde především tlačítka s haptickou odezvou, která se objevují pod mediálně docela hojně propíraným 14,6palcovým otočným displejem.

Ta vznikla částečně i díky zpětné vazbě od zákazníků na koncepci ovládání klimatizace u nové Octavie. Pokud si chce totiž řidič nebo spolujezdec nastavit třeba vnitřní cirkulaci vzduchu nebo změnit teplotu, musí se proklikat přes menu palubního displeje.

U konceptu SUV je to výrazně jednodušší a třeba teplota se nastavuje dvěma masivními krajními otočnými ovladači na středovém tunelu. Mezi nimi je ještě jeden stejný knoflík, kterým se ovládá palubní systém vozu. Když řidič zvedne teplotu, interaktivní plochy ve dveřích zasvítí červeně, když ji naopak sníží, zasvítí modré světlo. Tlačítka přímo pod displejem pak slouží pro rychlý přístup k hlavním funkcím v rámci multimediálního systému.

"Nejlepší cestou k ovládání různých funkcí vozu je kombinace fyzických tlačítek a dotykového displeje," myslí si Vaněk. Naopak již zmíněný otočný displej asi v sériové škodovce hned tak nebude, mimo jiné totiž může nastat problém s bezpečností při nárazových testech, protože dvě pozice obrazovky logicky ovlivňují třeba deformační zóny. Z testů ale údajně vertikální umístění displeje vychází lépe než horizontální, takže se možná jednou v sériovém modelu z Mladé Boleslavi objeví podobné řešení, jaké nabízí třeba Tesly.

Jiné je i samotné ovládání multimediálního systému, který je při jízdě orientovaný na výšku. Jak vysvětluje Daniel Hájek, který se ve Škodovce stará o navrhování uživatelského rozhraní palubních systémů, ve spodní části obrazovky jsou nejdůležitější funkce, které tak má řidič nebo i spolujezdec takzvaně "na dosah". Zápěstí je navíc položené na příjemně měkké opěrce.

V horní části displeje se pak objevuje mapa navigace, a to i když si nastavujete třeba hudbu. Lze se ale dostat i k takzvaným rozšířeným možnostem, takže s nastavováním kupříkladu přehrávače hudby si je možné "hrát" dle libosti. Pak se ale část displeje věnovaná navigaci logicky zmenší.

Do horizontální polohy se displej dostane v takzvaném režimu Relax, který se aktivuje po zastavení tlačítkem na středovém tunelu. V tu chvíli se nejen otočí displej, ale zasunou se i pedály, přístrojová deska se posune o 10 cm dopředu, sedačky se posunou dozadu a ty přední se natočí směrem k obrazovce. Pak je možné sledovat v autě filmy a různá videa nebo hrát hry. Displej se v tu chvíli ovládá klasicky dotykem nebo prostředním ze tří otočných ovladačů, ale pohodlnější je díky poloze sedadel využít mobil. "Speciální aplikace v telefonu funguje jako trackpad," ukazuje nám Daniel Hájek.

Dětská sedačka proti směru jízdy

Telefon, který funguje i jako klíč k autu, je možné mít v ruce anebo ho mít magnetem uchytit na středovém tunelu, kde se zároveň i dobíjí. Magnetů je ale v interiéru více: jde třeba o spodní část středového tunelu nebo opěradla sedadel v první a druhé řadě. Vedle mobilu je tam stejným způsobem uchycený i malý batoh. Na magnetické držáky pro mobilní telefony je teoreticky možné uchytit i tablet, aby se dalo za jízdy zabavit děti. Vision 7S je vůbec vzhledem ke své koncepci a pětimetrové délce hodně zaměřený na rodiny s dětmi.

Je sedmimístný, respektive má koncepci 6+1, kdy "+1" znamená dětskou sedačku mezi sedadly ve druhé řadě, která je otočená proti směru jízdy. "To je prvek, který bychom chtěli přenést i do sériové výroby," říká Lukáš Vaněk. V konceptu je určená pro děti maximálně do jednoho roku, 87 cm a 13 kilogramů.

Sériová verze ale může mít jiné parametry, vždyť i produkční Vision 7S určitě dostane místo dvou samostatných sedadel uprostřed klasickou lavici jako třeba Kodiaq. Ani efektní proti sobě se otevírající dveře se v produkční verzi neobjeví.

Obsahují ale dva zajímavé prvky. Jednak již zmíněný interaktivní povrch, na který je možné dokonce prstem kreslit nebo psát. A také krystalický pás. Ten je nejen designově zajímavý, ale jak prozrazuje Lukáš Vaněk, také poskytuje cyklistům světelnou signalizaci, že má auto otevřené dveře. Stejný krystal na palubní desce zase indikuje úroveň nabití baterie.

To je možné vyčíst i z displeje před řidičem, mimochodem jiného než u Enyaqu iV, ale zeleně svítící krystal v případě, že je baterka nabitá, je tak nějak efektnější. Displej před řidičem je dvouúrovňový, vedle budíků jsou tam i dvě menší obrazovky po stranách, přenášející obraz z kamer místo zrcátek. A třeba mapu z navigace promítá na sklo průhledový displej s rozšířenou realitou.

Volant je také jedním z prvků, o nichž se čile diskutuje. Je šišatý a trochu připomíná řešení z monopostů formulí 1. Uvedení do výroby by teoreticky nebyl úplně problém, nicméně podle Lukáše Vaňka je kulatý tvar volantu, maximálně dole zploštělý jako u sportovních modelů RS či výbavy Sportline a Monte Carlo, nejlepší. A platit by to mělo minimálně do doby příchodu plně autonomního řízení.

Za volantem

Jízdní zkouška konceptu hodnoty mnoha luxusních supersportů je zážitek. A že se jich v přístavu v Marbelle, kde Škoda Vision 7S prezentovala, prohánělo skutečně hodně. Taková jízda s konceptem má ale řadu pravidel: musí se jet pomalu, na omezenou vzdálenost a jen na uzavřené silnici, do normálního provozu auto legislativně nemůže, navíc by mohlo přijít k nepěkné úhoně. O nějakém detailním popisu jízdních dojmů tak "test" moc není.

Přesto velmi lehké řízení, které reaguje i na skutečně mikropohyb paží, zajímavě kontrastuje s trochu ztuha jdoucí brzdou a doplňuje se s lehkým plynem, který na jen mírné polechtání reaguje zvyšující se rychlostí. Pořád se ale pohybujeme ve velmi nízkých hodnotách, takže zastavení nakonec není vůbec problém. Jen je zkrátka potřeba sešlápnout pedál plnou silou. Díky poměrně bohatému prosklení je z auta dobře vidět a pochválit určitě lze i funkčnost kamer místo zrcátek, jejichž oba displeje jsou navíc v zorném poli řidiče. Přes všechna možná omezení je tak jízda s autem, které se v sériové podobě objeví až za čtyři roky, rozhodně zajímavou zkušeností.

Technicky vychází Vision 7S z Enyaqu iV, má tak platformu MEB. Ve vztahu k jedinému škodováckému elektrickému SUV nabízí pak koncept jednu zajímavost, a to baterii s kapacitou 89 kWh. Ta se totiž začne v továrně v Mladé Boleslavi právě pro Enyaq vyrábět ještě na konci tohoto roku. Dojezd konceptu je podle automobilky 600 km a nabíjet je ho možné výkonem až 200 kW. Na závěr dodejme, že od schválení auta až po stavbu funkčního prototypu Visonu 7S, kterým jsme se ve Španělsku svezli, to trvalo zhruba rok.