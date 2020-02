Benzinová Škoda Citigo se nevrátí, její prodej by se automobilce nevyplatil

Škoda Citigo se od konce loňského roku prodává pouze v elektrické verzi, na podzim se ukončila výroba modelu se spalovacím motorem. Chvíli se spekulovalo o možnosti, že by se letos na jaře opět rozběhla, některé evropské trhy totiž o ní projevily zájem, nicméně podle čerstvého rozhodnutí ve vedení značky k tomu nedojde. Příčinou jsou především emise.

Škoda Citigo se od konce 2019 prodává jako elektromobil, i proto změnila jméno na Citigoe iV. Zaváděcí série minivozu na elektřinu vycházela na 429 900 Kč, velmi brzy se však vyprodala a nyní se elektrické Citigo prodává od 479 900 Kč. K pohonu využívá elektromotor s výkonem 61 kW, jede maximální rychlostí 130 km/h a teoreticky by mělo ujet až 260 km na elektřinu.

V poslednímu lednovému dni automobilka nabízela 72 skladových aut konvenčního Citiga s benzinovým tříválcem 1.0 MPI o výkonu 44, resp 55 kW za cenu od 211 tisíc korun, nejdražší varianty měly cenovku okolo 300 tisíc Kč.

Přestože automobilka vloni oficiálně prohlásila, že s příchodem elektromobilu výroba Citiga s litrovým tříválcem definitivně končí, objevily se spekulace, že by se přede jen obnovit mohla. Ve slovenské továrně Volkwsagenu u Bratislavy se koncernová mini (Volkswagen Up, Seat Mii a Škoda Citigo) staví společně a mini Volkswagen (od Citiga se liší jen detaily) se nadále s benzinovým motorem vyrábí, i proto by to na logistiku výroby nekladlo příliš velké nároky.

Podle informací Aktuálně.cz se několik evropských importérů Škody skutečně přihlásilo u VW, že by o znovuuvedení Citiga s konvenčním motorem do výroby stála, šlo například o Francii či Španělsko.

Ještě v polovině ledna se ve Škodě Auto o výrobě reálně uvažovalo, avšak s jistotou, že do Česka se tříválcové Citigo nedostane. Firma se ale nakonec rozhodla těmto přáním nevyhovět. "K vyhodnocování našeho produktového portfolia dochází nepřetržitě, aby byla naše nabídka konkurenceschopná a splňovala očekávání zákazníků. Model Citigoe iV se spalovacím motorem již vyrábět nicméně nebudeme. Rozhodli jsme se tak z důvodu naší strategie elektrické mobility," říká tiskový mluvčí Škody Auto Pavel Jína.

Automobilka musí řešit, jak se letos vypořádat s limity CO2 u nových aut. Ty výrobcům předepisuje Evropská unie, a kdo je překročí, bude platit vysoké pokuty. Výrobci přiznávají, že s letošním lednem se způsob prodeje aut zásadně mění, pro výrobce už nejsou relevantní objemy prodejů, které by jim zajistily vyšší zisky, zásadní jsou průměrné emise u prodaných aut.

Každé nové auto prodané na starém kontinentě by mělo vypustit maximálně 95 gramů CO2 na kilometr, což odpovídá spotřebě 3,6 litru nafty, nebo 4,1 litru benzinu na sto kilometrů. Prodeje vozů s vysokými emisemi tedy musí vyvážit prodejní čísla aut s emisemi co nejnižšími, nejlépe nulovými. Ostatně o tom, že to netrápí jen Škodu, ale i další značky, otevřeně mluví také v automobilce Kia.

A i když emise u litrového Citiga nejsou vysoké (96 gramů u slabší verze, o 4 g vyšší u silnější), automobilka bude chtít letos prodat hlavně co nejvíc elektromobilů (v nabídce má nyní jediný, a to zmíněné Citigoe iV) nebo hybridů (Superb, v polovině roku přibude hybridní Octavia).

Nad každým konvenčním Citigo by se tedy mohl prodejce zamýšlet nad tím, že limity prodaných aut nesnižuje tak, jak výrobce potřebuje. Nehledě na to, že na prodejích Citigo 1.0 MPI automobilka nemá ani nijak závratné marže. Malé tříválcové Citigo je zkrátka odsouzeno k neúspěchu.