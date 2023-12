Autonomní ostuda. Manažeři mlžili o sražené chodkyni, devět z nich dostalo vyhazov

Jen na několika místech světa je dnes povolený provoz aut bez řidiče. Úřady vydaly schválení pod přísnými podmínkami, jejichž plnění stále sledují. Firmy musí vysvětlit každou nehodu a spolupracovat při vyšetřování. Kalifornský Cruise nejde příkladem. Sraženou chodkyni sice ohlásil, ale zapomněl dodat, že ji auto ještě několik metrů táhlo po zemi. Devět manažerů firmy teď dostalo padáka.

Pokročilé asistenční systémy, které by jednou měly nahradit živé řidiče, zatím nejsou spolehlivé. Učí se z okolního provozu, a tak logicky nejlépe zvládají manévry, které se opakují často. Čím méně obvyklá situace, tím je to slabší.

Srážku s chodkyní ze 3. října v San Francisku si umělá inteligence skutečně neměla jak natrénovat. Ženu totiž nejdříve nabralo jiné auto řízené nepozorným člověkem a náraz ji vymrštil do vedlejšího pruhu. Tam právě přijíždělo autonomní vozidlo firmy Cruise.

Pohyb chodkyně se zcela vymykal všemu, co se mohou počítače naučit z běžného provozu, a reakční čas byl mimořádně krátký. Dalšímu nárazu nejspíše nešlo předejít a nikdo z něj nemůže vinit systém firmy Cruise.

Jenže tím to neskončilo. Když vůz ženu přejel předním kolem, počítač pochopil, že je něco špatně, a zareagoval tak, jak ho kdysi naprogramovali. Před zastavením navedl auto ke straně vozovky, aby nepřekáželo provozu. Ženu namačkanou pod podlahou táhlo dalších šest metrů a najelo na ni ještě zadním kolem, zpod něhož ji vyprostili až hasiči.

Nehoda v centru města, kvůli níž policie uzavřela celou ulici, se ihned dostala na obrazovky televizí a firma Cruise nasadila obvyklé postupy k udržení dobrého jména. "O nehodě jsme hned informovali úřady a předali jim všechny podklady včetně videa z palubní kamery," tvrdili zástupci.

Jenže to nebyla pravda. Manažer odpovědný za vztahy s úřady nehodu oznámil kalifornské komisi pro dopravu a komunikace. Tvrdil však, že auto po srážce s chodkyní neprodleně zastavilo. Také video z kamery vydal Cruise úřadům až po dvou týdnech, a to až na jejich přímou výzvu.

Záznam z palubní kamery Cruise promítl i několika zástupcům médií. Pustil jim však pouze ukázku, která skončila okamžikem srážky. Nešlo posoudit, co se dělo potom. Nedal jim také oprávnění video zveřejnit ani šířit.

V listopadu firma veškerý provoz autonomních i vzdáleně řízených vozidel ve Spojených státech zastavila a ze svých míst odstoupili dva nejdůležitější lidé: ředitel Kyle Vogt a technický manažer Daniel Kan. Minulý týden úřady předvolaly zástupce Cruise na slyšení a zveřejnily dokument, podle něhož firma zamlčela důležité okolnosti nehody a vydávala zavádějící veřejná prohlášení.

Reputační následky dopadají i na koncern General Motors, který start-up Cruise před sedmi lety koupil a nyní ho provozuje. Ve firmě teď proběhla čistka, při níž vyletělo dalších sedm manažerů.

Je to u ní už druhá negativní událost. Už loni jedno z bezpilotních aut havarovalo v křižovatce. Vjelo do cesty vozu, který nečekaně pokračoval rovně z odbočovacího pruhu a navíc jel nepřiměřeně rychle. Zatímco živý člověk by strhl řízení ke straně a srážce se nejspíše vyhnul, elektromobil Cruise zůstal uprostřed křižovatky stát.

Oba příklady ukazují, že problematika řízení auta je mnohem složitější než prosté přečtení značek, ovládnutí předpisů a udržování bezpečného odstupu. Ostatní účastníci předpisy nedodržují a vyvolávají situace, v nichž počítač nemá dost času na reakci.

A pak je tu špatně vyhodnocené dilema, zda je důležitější vysvobodit chodkyni pod autem, nebo zajet ke straně vozovky. Což je typická ukázka situace, na kterou počítač vůbec není připraven a nemá podle čeho se rozhodnout.

Konkurenční firma Waymo, která v několika městech provozuje dálkově řízené taxíky, se dosud do podobných potíží nedostala a chlubí se dvěma miliony kilometrů bez vážných nehod. Může jít ovšem o shodu náhod, protože auta Cruise ani jednu z nehod nezavinila sama.

Popsané potíže jistě nezastaví vývoj samořiditelných aut. Povedou však nejspíše k důkladnějšímu dozoru nad jejich chováním v reálném provozu. K čemuž směřují americké autority obecně, jak naznačuje současný požadavek federálního úřadu NHTSA, aby Tesla i v režimu asistované jízdy lépe zajistila trvalou pozornost řidiče.