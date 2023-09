Musk vysílal živě z auta, jeho Tesla málem projela křižovatku na červenou

Zakladatel nejznámější elektromobilní značky chtěl na síti X demonstrovat pokrok systému Autopilot. Jízda ale probíhala nevzrušeně jen do dvacáté minuty, kdy se auto rozhodlo projet rušnou křižovatku na červené světlo.

Elon Musk chtěl svým fanouškům na platformě X (dříve Twitter) předvést schopnosti Autopilota v nejnovější verzi 12, která je označována zkratkou FSD (Full Self-Driving) slibující zcela autonomní jízdu.

Byl by to celkem nudný přenos, kdyby auto zhruba ve dvacátíé minutě nezazmatkovalo. Ze záběrů je patrné, že Tesla nejprve nějakou dobu stojí na rušné křižovatce. Když konečně padne na jednom ze semaforů zelená, rozjede se vpřed. Problém je však v tom, že zelené světlo platí jen pro auta odbočující vlevo, zatímco Muskova Tesla má namířeno rovně.

Rozlišit, který semafor platí pro daný směr, je zjevně pro Autopilot stále obtížné. Fakt, že se semafory od Tesly nacházely v poměrně velké vzdálenosti, nemůže být omluvou.

"Je to náš první zásah, protože auto by mělo jet rovně," je na videu slyšet Muskův komentář. "Proto jsme to zatím nepustili," dodává ještě.

Takzvaný Autopilot, který ve svých vozech Tesla nabízí, je od samého začátku předmětem různých kontroverzí. Kritici mu vyčítají, že svým názvem navozuje dojem, jako by auto mohlo řídit samo. Ve skutečnosti však jde pouze o jeden z asistenčních systémů, který má usnadňovat řízení řidiči z masa a kostí.

Skutečné autonomní vozy bez řidiče, které ve zkušebním provozu brázdí silnice několika měst, používají kromě soustavy kamer také pokročilý radarový systém, který detekuje pevné překážky. Tesla tento princip dlouhodobě odmítá s tím, že člověk také reaguje jen podle toho, co vidí.

Tento přístup však v minulosti vedl k několika tragickým nehodám, kdy kamery Tesly oslnilo zapadající slunce. A místo toho, aby auto ihned zastavilo, v plné rychlosti najelo do jiného vozu.